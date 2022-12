Bürgergeld wurde nicht oder nur teilweise überwiesen?

Teilen

Zahlreiche Jobcenter aus dem ganzen Bundesgebiet melden derzeit aufgrund der Umstellung von Hartz IV zum Bürgergeld eine Überlastungssituation. Darüber wurde in zahlreichen Medien in den letzten Tagen berichtet. Einige Leser/innen wandten sich an unsere Redaktion und berichteten, dass sie am 30. Dezember 2022 entweder noch den “alten” Regelsatz überwiesen bekommen haben oder gar kein Geld auf dem Konto einging.

Umstellung zum Bürgergeld muss nicht der Grund sein

Es muss nicht mit der Umstellung zum Bürgergeld zutun haben, dennoch ist für die Betroffenen schnelles Handeln angezeigt, da jeder Tag ohne das Bürgergeld die Situation verschärft.

Dieser Ratgeber soll dabei helfen, möglichst zeitnah das Problem zu lösen. Es kommt nämlich immer mal wieder vor, dass das Jobcenter keine Überweisung der zustehenden Leistungen vornimmt. In den meisten Fällen sind technische Gründe hierfür ursächlich.

Wenn das Jobcenter nicht zahlen will: Das musst Du tun

Oft ist der Behörde eine falsche Kontonummer bekannt, in anderen Fällen liegt ein Buchungsfehler vor. Wenn ein ganzes Wochenende am Anfang eines Monates liegt, kann es finanziell eng werden.

In jedem Fall müssen Betroffene selbst aktiv werden, damit nicht noch mehr Zeit vergeht. Diese Tipps helfen, damit Betroffene schnell an ihre Bezüge kommen.