Bürgergeld: Agentur für Arbeit rüstet nach

Lesedauer 2 Minuten

Die Bundesagentur für Arbeit ermöglicht es jetzt, Online-Konten nicht nur mit Nutzernamen und Passwort, sondern auch durch Passkeys zu sichern.

Was Passkeys sind und welchen Vorteil es hat, diese zu nutzen, das zeigen wir Ihnen in diesem Beitrag.

Wie funktionieren Passkeys?

Wer Passkeys nutzt, der benötigt keine Nutzernamen und Passwörter, sondern hinterlässt auf dem Smartphone oder Laptop einen Fingerabdruck oder lässt das Gesicht scannen. Dadurch wird das Nutzen des privaten Schlüssels erlaubt, und der Zugang auf das Konto ist gegeben.

Was ist der Vorteil an Passkeys?

Nutzernamen und Passwörter werden bei Phishing-Angriffen oft gehackt, und die Kriminellen sichern sich so den Zugang in private Konten, in Firmen und Unternehmen. Sie handeln dann im Namen der Geschädigten, kaufen zum Beispiel Online ein oder spionieren Geheimnisse aus.

Passkeys werden hingegen nicht an Server geschickt und können dort auch nicht gestohlen werden.

Passkeys sind offiziell empfohlen

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist die höchste IT-Sicherheitsbehörde Deutschlands. Dieses Bundesamt rät seit Herbst 2024 dazu, Passkeys zu nutzen.

Die Behörde erläutert: „Weil Sie Ihr Passwort durch Passkey ersetzen, gibt es keine Information mehr, die man Ihnen stehlen könnte, die Sie eventuell verlieren oder die Unbefugte vielleicht erraten. Falls Ihnen ein Onlinedienst die Anmeldung mit Passkey anbietet, stellt das für Sie einen Gewinn an Sicherheit und Komfort dar.“

Wo können Sie bei der Bundesagentur Passkeys erstellen?

Die Passkeys können Sie in Ihrem Benutzerkonto unter dem Punkt “Arbeitsagentur-Konto” – “Passkeys verwalten” erstellen, und wenn nötig auch wieder löschen. Dabei sind bis zu zehn Passkeys pro Person möglich.

E-Mail und Passwort sind oft nicht sicher

Die von den meisten Bürgern verwendete Anmeldung mit E-Mail und Passwort ist oft nicht sicher. Denn Sicherheit schafft erst eine Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA). Das kann ein Code per SMS an Ihr Smartphone sein, oder das BestSign Verfahren, das die Postbank einsetzt.

Wenn dieser Faktor nicht gegeben ist, müssen Kriminelle nur Ihr Passwort herausfinden, um in Ihren Account einzubrechen und dort ihr Unwesen zu treiben.

Schwache und gleiche Passwörter

Viele Bürger in Deutschland verwenden schwache Passwörter oder auch dasselbe Passwort für verschiedene Online-Accounts. Das liegt vermutlich daran, dass dies einfacher zu merken ist als erstens unterschiedliche und zweitens starke Passwörter, die auch Zahlen und Sonderzeichen verbinden.

Einfacher zu merken bedeutet leider auch einfacher zu knacken.

Passkeys sind sicher

Bei Passkeys haben Sie dieses Problem nicht. Sie sind sogar noch einfacher als schwache Passwörter, denn Sie müssen nur den Fingerabdruck hinterlassen oder das Gesicht scannen.

Kriminelle können nicht an Ihr Konto, und das gilt sogar, wenn sie Zugriff auf Ihre Passkey-Verwaltung finden. Denn ohne Fingerabdruck, Gesichts-Scan oder PIN-Code funktionieren die Schlüssel nicht.

Welche Vorteile haben Passkeys noch?

Passkeys können nicht vergessen werden. Sie werden schnell und automatisiert erstellt. Ein Passkey schützt immer nur einen Account, sollte doch einmal ein Passkey “geknackt” werden, sind nicht gleich mehrere Accounts gefährdet.