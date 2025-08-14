Mit dem Umwandlungsanspruch deutlich mehr Pflegegeld

Lesedauer 4 Minuten

Die Pflege zu Hause ist für viele Familien Herzenssache – und finanziell eine Herausforderung. Umso überraschender wirkt die Aussage, man könne das eigene Pflegebudget monatlich um bis zu 50 Prozent steigern.

Was auf den ersten Blick wie eine Übertreibung klingt, fußt auf klaren sozialrechtlichen Anspruch: dem Umwandlungsanspruch innerhalb der Pflegesachleistungen und der Abrechnung dieser Mittel über die sogenannte Nachbarschaftshilfe. Wer die Regeln kennt und korrekt anwendet, kann die laufende Unterstützung im Alltag erheblich ausweiten.

Dr. Utz Anhalt: Mit dem Umwandlungsanspruch mehr Pflegegeld

Umwandlungsanspruch trifft Nachbarschaftshilfe

Erstens erlaubt der Umwandlungsanspruch Pflegebedürftigen der Pflegegrade 2 bis 5, einen Teil nicht abgerufener Pflegesachleistungen in den Entlastungsbetrag zu verlagern. Zweitens lässt sich dieser erweiterte Entlastungsbetrag für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag nutzen – dazu zählt, je nach Landesrecht, die Nachbarschaftshilfe.

Zusammengenommen entsteht ein Hebel: Während das Pflegegeld bei maximaler Umwandlung zwar anteilig gekürzt wird, fällt das Plus aus den deutlich höheren Sachleistungsbudgets am Ende in der Summe spürbar aus.

So funktioniert die Umwandlung im Detail

Der reguläre Entlastungsbetrag liegt – wie im Video ausgeführt – bei 131 Euro pro Monat. Pflegesachleistungen sind je nach Pflegegrad jedoch um ein Mehrfaches höher.

Bis zu 40 Prozent dieser Sachleistungen lassen sich in den Entlastungsbetrag überführen. Wird dieser maximale Satz ausgeschöpft, reduziert die Pflegeversicherung das Pflegegeld um denselben prozentualen Anteil. Weil die Sachleistungen aber deutlich höher ausfallen als das Pflegegeld, bleibt im Ergebnis ein monatlicher Überschuss.

Ein Rechenbeispiel für Pflegegrad 3

Anschaulich wird der Effekt an den genannten Beispielzahlen: Bei Pflegegrad 3 können 589,80 Euro aus den Pflegesachleistungen umgewandelt werden. Im Gegenzug sinkt das Pflegegeld um 239,60 Euro. Unter dem Strich ergibt sich dadurch bereits ein Plus von 359,20 Euro monatlich.

Zusammen mit dem regulären Entlastungsbetrag summiert sich der Vorteil in diesem Beispiel auf 490,20 Euro im Monat. Der Trend zeigt nach oben: Schon bei Pflegegrad 2 ergibt sich ein Zuwachs von rund 310 Euro; mit steigenden Graden wächst der Vorteil, weil das Sachleistungsbudget überproportional zunimmt.

📚 Lesen Sie auch: Witwenrente: Keine Rente trotz 7 Jahre langen Heiratsplänen

Steigende Effekte mit höherem Pflegegrad

Die Orientierungswerte verdeutlichen die Größenordnung. Bei Pflegegrad 4 wächst das nutzbare Budget auf 1.355 Euro statt 800 Euro, bei Pflegegrad 5 auf 1.645 Euro statt 990 Euro.

Das bedeutet einen monatlichen Mehrbetrag von teils über 650 Euro. Entscheidend ist, dass diese Summen nicht „on top“ ohne Leistung fließen, sondern zweckgebunden für anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag eingesetzt werden müssen.

Wofür es gedacht ist – und für was nicht

Der Entlastungsbetrag dient der konkreten Unterstützung im Alltag. Dazu zählen Hilfe beim Kochen, Einkaufen oder Aufräumen ebenso wie Begleitung bei Spaziergängen. Voraussetzung ist stets, dass die Leistung tatsächlich im jeweiligen Monat erbracht wird.

Anders als beim regulären, kleinen Restansparpotenzial einzelner Kassenregelungen lässt sich der mit Umwandlung generierte Zusatzbetrag nicht fortschreiben. Wird die Hilfe in einem Monat nicht in Anspruch genommen, verfällt der Anspruch für genau diesen Zeitraum.

Anerkennung der Nachbarschaftshilfe: Landesrecht entscheidet

Wer die Leistungen abrechnen möchte, benötigt eine anerkannte Person oder ein anerkanntes Angebot zur Unterstützung im Alltag. Die Nachbarschaftshilfe ist hier ein verbreiteter Weg – allerdings mit landesrechtlich unterschiedlichen Anforderungen.

An dieser Stelle einmal zwei Beispiele genannt: In Berlin reicht ein sechsstündiger Grundkurs für die Anerkennung. In Niedersachsen ist ein 30-stündiger Kurs notwendig, zusätzlich wird ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis verlangt.

Erst mit der formellen Anerkennung können Leistungen gegenüber der Pflegekasse abgerechnet werden.

Antrag, Ablauf und Abrechnung in der Praxis

Der Einstieg ist formal überschaubar. Pflegebedürftige stellen bei ihrer Pflegekasse einen kurzen, formlosen Antrag, bis zu 40 Prozent der Sachleistungen in den Entlastungsbetrag umzuwandeln. Parallel absolviert die helfende Person die erforderliche Schulung, lässt sich anerkennen und registrieren.

Anschließend werden die erbrachten Unterstützungsleistungen monatlich nachgewiesen und in Rechnung gestellt. Die Pflegekasse erstattet die Kosten aus dem Entlastungsbetrag – je nach Konstellation fließt das Geld an die helfende Person oder an Angehörige. Maßgeblich ist stets, dass die Leistung im jeweiligen Monat tatsächlich stattgefunden hat.

Für wen sich der Aufwand lohnt

Die Kombination aus Umwandlungsanspruch und Nachbarschaftshilfe adressiert genau die alltäglichen Engpässe, die häusliche Pflege so belastend machen. Sie verschiebt Mittel dorthin, wo Entlastung am dringendsten gebraucht wird: in praktische Hilfe, Zeit und Begleitung.

Weil der Nettoeffekt mit höherem Pflegegrad zunimmt, profitieren insbesondere Familien, die bereits einen größeren Unterstützungsbedarf haben und gleichzeitig flexibel auf Hilfe aus dem nahen Umfeld zurückgreifen können – vorausgesetzt, die formale Anerkennung der helfenden Person gelingt.

Zusatztipp für pflegende Angehörige: Wohngeld und Lastenzuschuss prüfen

Pflegende Angehörige reduzieren nicht selten ihre Erwerbsarbeit und damit ihr Einkommen. Der Hinweis aus dem Video ist deshalb relevant: Wer in einer Mietwohnung lebt, sollte einen möglichen Anspruch auf Wohngeld prüfen; bei selbstgenutztem Wohneigentum kommt ein Lastenzuschuss in Betracht. Wohngeld ist eine staatliche Leistung, die nicht zurückgezahlt werden muss.

Ob ein Anspruch besteht, hängt vom Einkommen, von der Miethöhe beziehungsweise den laufenden Wohnkosten und von der Haushaltsgröße ab. Als Faustregel gilt: Fließen 40 Prozent oder mehr des Monatseinkommens in Miete oder laufende Immobilienkosten, stehen die Chancen auf einen Anspruch gut. Wichtig ist zudem, dass das weitergeleitete Pflegegeld in vielen Fällen nicht als Einkommen angerechnet wird – ein Punkt, der die Bewilligungschancen verbessern kann.

Fazit: Eine selten genutzte Chance mit großer Wirkung

Die rechtlichen Spielräume sind vorhanden, werden aber vielerorts noch zu wenig ausgeschöpft. Wer gezielt bis zu 40 Prozent der Sachleistungen in den Entlastungsbetrag umwandelt und die Nachbarschaftshilfe formal anerkennen lässt, kann das eigene Pflegebudget deutlich erhöhen und diese Mittel in konkrete Alltagsunterstützung verwandeln.

Die Voraussetzung ist, die landesspezifischen Anerkennungswege zu kennen, den Antrag bei der Pflegekasse zu stellen und die erbrachten Leistungen Monat für Monat sauber zu dokumentieren. Dann wird aus einem vermeintlichen „Werbegag“ ein wirksames Instrument, das Pflegebedürftigen und ihren Familien spürbar Luft verschafft.