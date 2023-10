Abofalle 49-Euro-Ticket: Trotz Kündigung läufts weiter

Lesedauer 2 Minuten

Gerade wer wenig Geld zur Verfügung hat, muss bei allem sparen. Manchmal kann es sich für eine weitere Fahrt lohnen, sich ein 49-Euro-Ticket zu kaufen. Wenn man es dann aber wieder kündigen will, kann es zu Problemen kommen, wie Verbraucherschützer warnen.

Deutschlandticket nicht ohne Tücken

Für viele Menschen, insbesondere diejenigen mit begrenztem Budget, kann das Deutschlandticket der Bahn eine kostengünstige Möglichkeit sein, sich innerhalb Deutschlands zu bewegen.

Für nur 49 Euro im Monat können Inhaber dieses Tickets unbegrenzt Bahn fahren und so Geld sparen. Das Deutschlandticket ist ein praktisches Angebot, das jedoch nicht ohne seine Tücken ist, insbesondere wenn es darum geht, das Abonnement zu kündigen.

Kündigungshürden und Beschwerden

Es gibt Fälle, in denen die Kündigung des Deutschlandtickets nicht so reibungslos verläuft, wie es den Nutzern versprochen wird. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hat Beschwerden von Verbrauchern erhalten, die Schwierigkeiten hatten, ihr Ticket rechtzeitig zu beenden.

Selbst wenn die Kündigung fristgerecht erfolgte, wurden in einigen Fällen weiterhin Zahlungen abgebucht. Dies kann für die betroffenen Personen zu Unannehmlichkeiten und finanziellen Belastungen führen.

Was tun, wenn es Probleme mit der Kündigung gibt?

Der Verbraucherschützer Gregor Kolbe gibt den betroffenen Nutzern den Rat, Ruhe zu bewahren und nicht in Panik zu geraten. Abbuchungen, die trotz korrekter Kündigung weiterlaufen, sind rechtlich nicht gedeckt und daher nicht rechtskräftig.

Vertragspartner, die Kündigungen verspätet bearbeiten, müssen zu Unrecht abgebuchte Beträge zurückerstatten. Die Deutsche Bahn hat versprochen, dieser Verpflichtung nachzukommen. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, dass Nutzer ihre fristgerechte Kündigung nachweisen können.

Automatische Verlängerung des Deutschlandtickets

Das Deutschlandticket wird automatisch von Monat zu Monat verlängert, sofern es nicht bis zum 10. eines Monats gekündigt wird. Einige Anbieter sind möglicherweise kulanter, daher sollten Abonnenten ihre Kündigung entweder online über die Website oder das Buchungsportal ihres Vertragspartners vornehmen oder schriftlich per E-Mail oder Brief an diesen richten und den Vorgang sorgfältig dokumentieren.

Die Bestellbestätigung gibt Aufschluss darüber, mit welchem Vertragspartner der Vertrag abgeschlossen wurde. Für Tickets, die auf bahn.de oder im DB Navigator gekauft wurden, ist die Deutsche Bahn der Vertragspartner. Die Bahn empfiehlt die Nutzung des Aboportals oder des Kündigungsformulars auf bahn.de, um die Kündigung auf schnellste und automatisierte Weise durchzuführen.