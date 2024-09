45 Jahre Beiträge gezahlt: Wie hoch wird meine Rente?

Lesedauer 3 Minuten

Um sich auszurechnen, welche Höhe Ihre Altersrente vermutlich erreichen wird, müssen Sie mehrere Faktoren berücksichtigen. Anhand des Durchschnittsverdienstes in Deutschland zeigen wir Ihnen, wie hoch eine Beispielrente nach 45 Jahren Beiträgen aussehen würde.

Definition des “Eckrentners”

Als “Eckrentner”, der eine “Standardrente” bezieht, geht ein modellhafter Versicherter, der 45 Jahre seines Erwerbslebens immer das durchschnittliche Einkommen bezog. Dieser erhält als Rente später rund 48 Prozent seines letzten Bruttoeinkommens (vor der Versteuerung).

Rentenberechnung über Entgeltpunkte

Der wichtigste Aspekt in der Rentenberechnung sind die sogenannten Entgeltpunkte. Diese spiegeln die Höhe des Einkommens des Versicherten gegenüber dem jährlichen Durchschnittseinkommen wider.

Wenn Sie genau auf dem Jahresdurchschnitt liegen, dann bekommen Sie einen Entgeltpunkt. Verdienen Sie nur die Hälfte, erhalten Sie einen halben Entgeltpunkt. Verdienen Sie weit darüber, sind bis zu zwei Entgeltpunkte möglich – mehr aber nicht.

Für die Bruttorente werden die gesammelten Entgeltpunkte addiert.

Jahres­ge­halt 2024 Renten­punkte Alte Bundes­länder Renten­punkte Neue Bundes­länder 20.000 EUR 0,4409 0,4471 30.000 EUR 0,6614 0,6707 40.000 EUR 0,8819 0,8942 44.732 EUR 0,9862 1 45.358 EUR 1 1,014 50.000 EUR 1,1023 1,1178 60.000 EUR 1,3228 1,3413 70.000 EUR 1,5433 1,5649 80.000 EUR 1,7637 1,7884

Der Zugangsfaktor mit und ohne Abschläge

Der zweite Punkt ist der Zugangsfaktor. Wenn Sie ohne Abschläge in Rente gehen, erhalten Sie den Zugangsfaktor 1, und damit 100 Prozent. Für jeden Monat früher, den Sie mit Abschlägen in den Ruhestand treten, werden davon 0,3 Prozent abgezogen.

Arbeiten Sie hingegen über die Regelaltersgrenze hinaus, bekommen Sie einen Zuschlag.

Wie hoch ist der Rentenwert?

Dieser Begriff bezeichnet, wie ein Entgeltpunkt berechnet wird. Das ändert sich jährlich. Nach der Rentenerhöhung im Juli 2024 liegt der Rentenwert in diesem Jahr bei 39,32 Euro. Seit 2024 gilt in Ost- und Westdeutschland der gleiche Rentenwert.

Jahr West Ost 2024 39,32 € 39,32 € 2023 37,60 € 37,60 € 2022 36,03 € 35,52 € 2021 34,19 € 33,47 € 2020 34,19 € 33,23 € 2019 33,05 € 31,89 € 2018 32,02 € 30,69 € 2017 31,03 € 29,69 € 2016 30,45 € 28,66 € 2015 29,21 € 27,05 €

Der Rentenartfaktor zur Berechnung der Rente

Die Höhe des Rentenartfaktors, der bei der Berechnung Ihrer Rente verwendet wird, ist abhängig von der spezifischen Rentenart. Für Altersrenten, Renten wegen voller Erwerbsminderung sowie Erziehungsrenten wird ein Rentenartfaktor von 1,0 angewendet.

Wenn es sich um eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung handelt, beträgt der Rentenartfaktor 0,5. Bei Vollwaisenrenten wird ein Faktor von 0,2 zugrunde gelegt, während Halbwaisenrenten mit einem Faktor von 0,1 berechnet werden.

Für Witwen- und Witwerrenten variiert der Rentenartfaktor zwischen 0,55 und 0,6, je nachdem, ob die Rente nach den Bestimmungen des alten oder des neuen Rechts ausgezahlt wird.

Wie hoch ist die Bruttoaltersrente?

Für Ihre Bruttoaltersrente teilen Sie Ihr Bruttojahresgehalt durch das Durchschnittsgehalt. Nach oben hin ist diese Rechnung begrenzt: 2024 können Rentenpunkte nur bis zu 90.600 Euro in Westdeutschland und bis zu 89.400 Euro in Ostdeutschland gesammelt werden.

Der steuerfreie Anteil der Rente

Ein weiterer Faktor für Ihre Nettorente ist der steuerfreie Anteil. Der Grundfreibetrag liegt 2024 für Alleinstehende bei 11.604 Euro für Alleinstehende, und bei 23.208 Euro für Ehepaare.

Jahr des Rentenbeginns Besteuerungsanteil Prozentsatz für Rentenfreibetrag bis 2005 50 % 50 % ab 2006 52 % 48 % 2007 54 % 46 % 2008 56 % 44 % 2009 58 % 42 % 2010 60 % 40 % 2011 62 % 38 % 2012 64 % 36 % 2013 66 % 34 % 2014 68 % 32 % 2015 70 % 30 % 2016 72 % 28 % 2017 74 % 26 % 2018 76 % 24 % 2019 78 % 22 % 2020 80 % 20 % 2021 81 % 19 % 2022 82 % 18 % 2023 82,5 % 17,5 % 2024 83 % 17 % 2025 83,5 % 16,5 % 2026 84 % 16 % 2027 84,5 % 15,5 % 2028 85 % 15 % 2029 85,5 % 14,5 % 2030 86 % 14 %

Wie hoch wäre die Rente beim Musterrentner?

Derzeit liegt der Durchschnittsverdienst in Deutschland bei rund 3.500 Euro brutto pro Monat. Ohne Steuern und Sozialabgaben bleiben netto rund 2.300 Euro.

Der sogenannte Eckrentner, der 45 Jahre lang das Durchschnittsentgelt verdient hat, bekäme ab Juli dieses Jahres 1.769,40 Euro Bruttorente.

Liegt das Rentenniveau nach 45 Jahren Beiträgen jetzt bei 48 Prozent, dann bekäme ein Rentner, der exakt dieses Einkommen im Erwerbsleben gehabt hätte, eine Nettorente von 1.104 Euro.

Die Realität sieht meist anders aus

Carolin Jana Klose von gegen-Hartz weist jedoch darauf hin, dass diese Modellrechnung in der Realität nur selten zutrifft. Denn kaum jemand, so Klose, würde 45 Jahre erstens jedes Jahr exakt den Durchschnitt aller Arbeitnehmer in Deutschland verdienen, und zweitens exakt 45 Jahre in die Rentenversicherung einzahlen.

Es gebe meist Zeiten ohne Einzahlung, Arbeitslosigkeit und Erziehungszeiten, sowie Zeiten, die über oder unter dem Durchschnitt liegen.

Klose gibt ein realistischeres Beispiel von jemandem, der rund 35 Jahre eingezahlt und circa 90 Prozent des Durchschnitts verdient hätte. Dessen Rente läge deutlich unter den 1.104 Euro.