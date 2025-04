Rente mit 63 nach 35 Arbeitsjahren steht vor dem Aus

Lesedauer 3 Minuten

Die Union aus CDU und CSU will das frühestmögliche Renteneintrittsalter für Versicherte mit mindestens 35 Beitragsjahren erhöhen. Nach bisherigen Regelungen ist ein Eintritt in die Altersrente mit 63 Jahren möglich, allerdings nur unter Inkaufnahme teils erheblicher Abschläge.

Künftig soll dieser frühe Eintritt schrittweise auf das 65. Lebensjahr verschoben werden. Dieses Vorhaben ist Teil der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Union, die in verschiedenen Arbeitsgruppen gemeinsame Nenner suchen.

Das Papier der sogenannten „Arbeitsgruppe 5“ (Arbeit und Soziales) zeigt, an welchen Stellen Konsens herrscht und an welchen Punkten noch Verhandlungen nötig sind.

Warum sind die Pläne so brisant?

Die Altersrente nach 35 Beitragsjahren wird jährlich von mehr als 200.000 Menschen in Anspruch genommen.

Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nutzen die Chance, sich mit 63 Jahren in den Ruhestand zu verabschieden und nehmen dafür auch Rentenabschläge in Kauf.

Der Plan der Union, dieses frühestmögliche Rentenalter auf 65 Jahre anzuheben, bedeutet für zukünftige Rentenjahrgänge eine deutliche Verlängerung ihrer Erwerbszeit.

Gerade für jene, die mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Arbeitsbelastungen zu kämpfen haben, kann dies gravierende Auswirkungen haben. Auch junge Menschen, die sich früh in ihrem Berufsleben auf die Perspektive einer Rente ab 63 eingestellt haben, werden möglicherweise umlernen müssen.

Vertrauliche Papiere der Arbeitsgruppe

In den vertraulichen Papieren der Arbeitsgruppe tauchen verschiedene Textpassagen auf, die entweder bereits als „Einigung“ markiert sind oder noch dem Status „keine Einigung“ unterliegen.

An jenen Stellen, an denen die Verhandlungspartner einig sind, ist der Weg in der Regel frei, um diese Punkte in einen Koalitionsvertrag aufzunehmen.

Bei strittigen Forderungen – beispielsweise der Anhebung des frühen Rentenbeginns von 63 auf 65 Jahre – ist noch unklar, ob die Union sich mit diesem Vorschlag durchsetzen kann. Dabei spielen auch die Kostenfrage und die künftige Finanzierbarkeit der Renten eine gewichtige Rolle.

Was würde sich für Rentner ändern?

Wer die 35 Beitragsjahre erfüllt, konnte bislang mit 63 Jahren in Rente gehen und musste für jeden Monat, den er oder sie vor der Regelaltersgrenze aufhört zu arbeiten, einen Abschlag in Kauf nehmen.

Die Union betont, dass nicht nur das Einstiegsalter, sondern möglicherweise auch der Umfang der Abschläge auf den Prüfstand gehört.

Dies könnte einerseits für geringere Abzüge sorgen, wenn man bis 65 Jahre arbeitet. Andererseits verlieren jene, die auf die Möglichkeit ab 63 angewiesen sind, gleich zwei Jahre, bevor sie die finanzielle Absicherung einer gesetzlichen Rente beanspruchen können.

Welche Rolle spielen dabei 45 Beitragsjahre und andere Rentenmodelle?

Die Diskussion um die Anhebung des Renteneintrittsalters für langjährig Versicherte mit 35 Jahren Beitragszeit steht in Kontrast zu einer anderen Leistung, die bereits existiert und nicht infrage gestellt wird: die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren.

Wer diese Hürde schafft, kann auch ohne Abschläge in Rente gehen. Die Debatte dreht sich daher vor allem um jene Beschäftigten, die die 45 Jahre nicht erreichen.

Damit geraten gerade Berufsgruppen ins Visier, die aus verschiedenen Gründen – etwa Phasen der Arbeitslosigkeit, Zeiten der Kindererziehung oder Gesundheitsprobleme – nicht genügend Beitragsjahre ansammeln konnten und trotzdem früher aus dem Beruf aussteigen möchten.

Wie gehts jetzt weiter?

Inwiefern sich das Rentensystem am Ende wirklich ändern wird, entscheidet sich erst im Laufe der Koalitionsgespräche. Dennoch empfiehlt es sich, die laufenden Diskussionen zu verfolgen und sich rechtzeitig beraten zu lassen.

Der Rechtsexperte Peter Knöppel weist darauf hin, dass “neue Regelungen für künftige Jahrgänge absehbar sind und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diese Unsicherheit im Blick behalten sollten.”

Auch wenn die Details erst im finalen Koalitionsvertrag stehen werden, ist bereits deutlich, dass sich die großen Parteien einen nachhaltigen Umbau des Rentensystems wünschen.

Anpassungen beim Renteneintrittsalter und mögliche Änderungen bei den Abschlägen sind Anzeichen dafür, dass die Entscheidungsträger den demografischen Wandel nicht länger nur verwalten, sondern aktiv gestalten möchten. Wie weit diese Schritte gehen und wer am Ende die Hauptlast einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit trägt, bleibt abzuwarten.

Die Pläne in der Arbeitsgruppe 5, die im genannten Papier festgehalten sind, geben jedoch einen ersten Vorgeschmack darauf, dass Reformen in Arbeit sind und vor allem Menschen mit 35 Beitragsjahren besonders auf das Ergebnis blicken sollten.

Die Entwicklungen in den Rentenverhandlungen bleiben also spannend. Zwar ist noch unklar, ob der Vorschlag der Union, den frühesten Renteneintritt für langjährig Versicherte auf 65 Jahre anzuheben, in Gänze durchgesetzt wird, doch zeigt die Debatte bereits, dass es für künftige Generationen nicht bei den bekannten Optionen bleiben muss.