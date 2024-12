2025 in Rente gehen – Wie viel Steuern muss ich zahlen? – Tabelle

Lesedauer 3 Minuten

Die Besteuerung der Rente ist in Deutschland für viele ein umstrittenes Thema. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zeichnet sich ab, dass sich bald etwas ändern muss. Doch wie viel Steuern zahlen Rentner aktuell?

Dieser Artikel zeigt, wie sich die Steuerlast bei unterschiedlichen Rentenhöhen entwickelt.

Besteuerung der Renten in Deutschland

Renteneinkünfte sind in Deutschland steuerpflichtig. Die Steuerhöhe hängt von der Rentenhöhe und dem Jahr des Renteneintritts ab. Ein zentraler Punkt bei der Rentenbesteuerung ist der steuerpflichtige Anteil der Rente. Dieser Anteil steigt für neu eintretende Rentner mit jedem Jahr.

Zum Beispiel musste eine Person, die 2010 in den Ruhestand ging, 60 % ihrer Rente versteuern. Jemand, der erst 2030 in Rente geht, wird 90 % versteuern müssen. Ab 2040 sind es dann sogar 100 %. Gleichzeitig wurde es jedoch auch möglich, einen steigenden Anteil der selbst gezahlten Altersvorsorgeaufwendungen von der Steuer abzusetzen.

Diese komplexe Regelung bedeutet, dass die Steuerlast für Rentner je nach Renteneintrittsalter und individueller Einkommenssituation stark variieren kann. In den folgenden Abschnitten werden die konkreten Zahlen für verschiedene Rentenhöhen und Zeitpunkte des Renteneintritts detailliert betrachtet.

Renteneintritt 2025: Wie viel Steuern muss ich zahlen?

Betrachten wir die Steuerbelastung für Alleinstehende, die 2025 erstmals in Renten gehen. Wichtige Faktoren wie Werbungskosten oder außergewöhnliche Belastungen wurden dabei vereinfachend mit Pauschalbeträgen angesetzt, da diese im Einzelfall die Steuerlast erheblich beeinflussen können.

Monatliche Rente von 1.000 Euro

Rentner, die 2025 in den Ruhestand gehen und eine monatliche Bruttorente von 1.000 Euro beziehen, müssen keine Einkommensteuer zahlen. Bei einem Renteneintritt im Jahr 2040 sieht die Situation jedoch anders aus: Hier fallen bei gleicher Rentenhöhe bereits 81 Euro jährlich an Steuern an. Der Anstieg der Steuerpflicht ist deutlich erkennbar, obwohl die Rentenhöhe unverändert bleibt.

Monatliche Rente von 1.300 Euro

Bei einer monatlichen Rente von 1.300 Euro beginnt die Steuerpflicht für Rentner, die ab 2020 in Rente gehen. Wer 2020 erstmals Rente bezieht, muss 150 Euro zahlen, während es bei einem Rentenbeginn 2040 bereits 669 Euro sind.

Der Unterschied zwischen den Renteneintrittsjahren zeigt, wie stark die Besteuerung anziehen wird. Wer 2025 mit einer Rente von 1.300 Euro in Rente geht, muss eine Steuererklärung abgeben aber keine Steuern in diesem Jahr zahlen.

Monatliche Rente von 1.800 Euro

Eine monatliche Rente von 1.800 Euro führt zu einer erheblichen Steuerlast. Rentner, die 2030 oder 2040 in Rente gehen, müssen jährlich bis zu 1.971 Euro an Steuern zahlen. Das entspricht mehr als einer gesamten Monatsrente im Jahr. Auch hier zeigt sich, wie stark die Steuerpflicht mit späterem Renteneintritt ansteigt.

Wer 2025 in Rente geht und 1.800 Euro Rente bekommt, muss eine Steuererklärung abgeben und damit rechnen 604 Euro Steuern zu zahlen.

Zusätzlich zur Einkommensteuer werden von der Bruttorente auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge abgezogen, was die netto zur Verfügung stehende Rente weiter schmälert.

Tabelle Steuerbelastung 2025

Wir haben beispielhaft errechnet, mit welcher Steuerhöhe Menschen zu rechnen haben, die 2025 in Rente gehen. Die Höhe der Steuer ist individuell und kann von den Werten abweichen. In der Berechnung sind bereit folgende Faktoren eingerechnet: Rentenfreibetrag, Vorsorgeaufwendungen, Werbungskostenpauschale und Sonderausgabenpauschale.

Mögliche Steuern im Jahr 2025 Rentenbeginn Rente monatlich Alleinstehend pro Jahr Ehepaar pro Jahr 01.01.2025 1.000,00 € – € – € 1.300,00 € – € – € 1.500,00 € 137,00 € – € 1.800,00 € 604,00 € – € 2.000,00 € 986,00 € – € 2.200,00 € 1.402,00 € – € 2.500,00 € 2.045,00 € – € 2.800,00 € 2.713,00 € 18,00 € 3.000,00 € 3.171,00 € 274,00 € 3.300,00 € 3.878,00 € 710,00 € 3.500,00 € 4.363,00 € 1.036,00 € 3.800,00 € 5.110,00 € 1.576,00 € 4.000,00 € 5.621,00 € 1.972,00 €

Steuerliche Belastung für Verheiratete: Unterschiede und Besonderheiten

Bei verheirateten Rentnern sieht die Situation etwas anders aus. Aufgrund der unterschiedlichen Erwerbsbiografien von Männern und Frauen gibt es selten Paare, bei denen beide gleich hohe Rentenansprüche haben. Daher wurden die Höhen der Rentenzahlungen in der Analyse etwas angepasst, um realistische Szenarien abzubilden.

Monatliche Rente von 1.800 Euro als Ehepaar

Ein Ehepaar, das gemeinsam eine monatliche Rente von 1.800 Euro bezieht, zahlt in der Regel keine Einkommensteuer. Dies liegt daran, dass beide Ehepartner ihre steuerlichen Freibeträge einbringen können. Im Gegensatz dazu muss eine alleinstehende Person mit gleicher Rentenhöhe bereits Steuern entrichten.

Steuerlast bei hohen Rentenzahlungen

Auch für Ehepaare kann bei hohen Rentenzahlungen und spätem Renteneintritt eine signifikante Steuerlast entstehen. Je nach individueller Konstellation können vierstellige Steuerbeträge fällig werden, insbesondere wenn beide Partner hohe Renten beziehen. Die genaue Höhe hängt stark von den persönlichen Freibeträgen und dem Jahr des Renteneintritts ab.

Zukünftige Entwicklungen in der Rentenbesteuerung

Die Besteuerung der Rente bleibt ein umstrittenes Thema, und Änderungen sind unvermeidlich. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die aktuelle Regelung angepasst werden muss.

Die Aussagen der Parteien lassen vermuten, dass die absetzbaren prozentualen Beträge zur Altersvorsorge kurzfristig angehoben werden könnten, während die geplante Anhebung der steuerpflichtigen Rentenanteile langsamer erfolgen soll. Welche dieser Änderungen tatsächlich umgesetzt werden, bleibt abzuwarten.

Für Rentner bedeutet das, dass sie in den kommenden Jahren mit einer Anpassung ihrer Steuerpflicht rechnen müssen. Besonders betroffen sind jene, die in den kommenden Jahrzehnten in den Ruhestand gehen.