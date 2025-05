112,00 Euro Rente mehr ab Juli 2025 – 3 Millionen Rentner betroffen

Lesedauer 3 Minuten

Am 30.04.2025 gab die noch bestehende Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz die diesjährige Rentenerhöhung zum 01.07.2025 bekannt. Die gesetzlichen Renten werden um 3,74 Prozent erhöht.

Der Rentenwert liegt derzeit bei 39,32 Euro, und ab dem ersten Juli dann bei 40,79 Euro. Millionen Rentenberechtigte bekommen also ab dem Sommer eine höhere Rente. Der Rechtsanwalt Peter Knöppel sagt: „Es kann bis zu 112€ und mehr an Rente in Monat geben.“

Was dieser Erhöhungsbetrag konkret bedeutet, wie hoch die Rentensteigerung bei einer bestimmten Rentenhöhe tatsächlich wird, und worauf Sie achten sollten, das erklären wir Ihnen in diesem Beitrag.

Warum gibt es eine Rentenerhöhung?

Das deutsche Rentensystem ist dynamisch und passt die Entwicklung der Renten an die der Löhne an.

Die IG Metall erklärt: „Rentenerhöhungen (offiziell: „Rentenanpassungen“) sind unerlässlich, um den Lebensstandard im Alter zu sichern. Ohne Rentenanpassungen hätten Rentnerinnen und Rentner ein Problem: Sie wären von der allgemeinen Lohnentwicklung abgekoppelt.“

Nullrunden sind möglich

Es heißt zwar offiziell „Rentenanpassung“, doch eine Minusrunde, bei der die Renten sinken würden, ist ausgeschlossen. Es kann allerdings Nullrunden geben. So wurden 2021 die Renten nicht erhöht, weil wegen Corona die Löhne sanken. 2024 stiegen die Löhne hingegen deutlich, und damit gibt es auch ein sattes Plus bei der Rente.

Die Erhöhung gilt für die Bruttorente

Die Erhöhung bezieht sich auf die Bruttorente, und nicht auf die Nettorente. Ausgezahlt wird Ihnen die Nettorente. Grundlage der Anpassung ist die Höhe dieser Bruttorente am 30.06.2025. Von der Bruttorente werden jedoch die Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen, und das gilt auch für die erhöhte Rente.

Niedrige und höhere Renten

Die Erhöhung um 3,74 Prozent bezieht sich auf Ihre individuelle Rente. Wer zu den wenigen gehört, der eine Höchstrente von rund 3000,00 Euro erhält, bekommt folglich mehr Geld dazu als diejenigen, die mit einer niedrigen Rente auskommen müssen.

Peter Knöppel hat eine Tabelle angelegt, die zeigt, wie sich die 3,74 Prozent auf Ihre Rentenhöhe auswirken.

Rente bis 30.06.2025 3,74% Erhöhung Neue Rente ab 01.07.2025 800.00 EUR +29.92 EUR 829.92 EUR 1,000.00 EUR +37.40 EUR 1,037.40 EUR 1,200.00 EUR +44.88 EUR 1,244.88 EUR 1,400.00 EUR +52.36 EUR 1,452.36 EUR 1,600.00 EUR +59.84 EUR 1,659.84 EUR 1,800.00 EUR +67.32 EUR 1,867.32 EUR 2,000.00 EUR +74.80 EUR 2,074.80 EUR 2,250.00 EUR +84.15 EUR 2,334.15 EUR 2,500.00 EUR +93.50 EUR 2,593.50 EUR 3,000.00 EUR +112.20 EUR 3,112.20 EUR

Was geht von der Erhöhung ab?

Knöppel schreibt: „Klar ist, dass nur die wenigsten von Ihnen 112 Euro mehr an moantlicher Rente erhalten.

Die überwiegende Anzahl der vielen Millionen Rentenempfänger wird sich mit einer deutlich niedrigeren angepassten Rente begnügen dürfen. Damit mit aber nicht genug. Die angepasste Rente ist oft nicht der Auszahlbetrag, sondern die Bruttorente.

Von der erhöhten Rente gehen noch gesetzliche Kranken-und Pflegebeiträge weg.“

Wie hoch dieser Abzug wird, hängt auch davon ab, wie hoch der Zusatzbeitrag ist, den Ihre Krankenkasse verlangt. Auch beim Pflegebeitrag gibt es Unterschiede – je nachdem, ob Sie Eltern sind oder nicht.

Wer muss keine Abzüge leisten?

Warum schreibt Knöppel, dass die angepasste Rente oft nicht der Auszahlbetrag ist, was bedeutet, dass sie in einigen Fällen durchaus ausgezahlt wird?

Der Grund ist folgender: Manche Rentner müssen diese Abzüge nicht leisten. Das sind diejenigen, die sich entweder privat krankenversichert haben oder freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse sind. Diese bekommen die Rente und den angepassten Zuschuss zur Krankenversicherung ausgezahlt.

Worauf sollten Sie achten?

Nicht selten sind die Berechnungen der Rentenversicherung falsch. Rentenexperte Knöppel rät deshalb: „Die neuen Rentenanpassungsbescheide werden ab dem 15.06.2025 millionenfach gedruckt und versandt: Prüfen Sie diesen Anpassungsbescheid, ob die Rentenerhöhung korrekt umgesetzt wurde. Vergleichen Sie Ihre Rente aus dem Jahr 2024 mit der neuen Rente und rechnen genau nach!“