Schwerbehinderung: Diese Apps sollten behinderte Menschen kennen

Lesedauer 2 Minuten

Als Mensch mit Behinderung ist Barrierefreiheit für Sie enorm wichtig, wenn Sie unterwegs sind. Wo gibt es rollstuhlgerechte Parkplätze? Wo gibt es Behindertentoiletten und in welchem Zustand befinden sich diese? Welche Kinos, Museen oder Sehenswürdigkeiten sind barrierefrei? Manche Apps helfen Ihnen dabei, dies im Voraus zu wissen, ohne sich mühsam vor Ort informieren zu müssen.

Wir haben für Sie recherchiert und gute Apps gefunden, die Sie unterstützen, wenn Sie in der Stadt unterwegs oder auf Reisen sind.

MyHandicap

MyHandicap befasst sich mit Deutschland und der Schweiz. Hier finden Sie eine Vielfalt barrierefreier Orte, von Parkplätzen bis zu Restaurants und Kinos aus verschiedenen Bereichen wie Freizeit, Sport, Bildung oder Beruf und dazu aktuelle Nachrichten rund um Barrierefreiheit. Näheres finden Sie WSA Global.

Parkpocket

Parkpocket zeigt freie Parkplätze an, inklusive der Verfügbarkeit von Behindertenparkplätzen. Die App findet für Sie Parkhäuser und freie Parkplätze in den Innenstädten deutscher Großstädte. Die Informationen basieren auf den Datenbanken führender deutscher Parkhäuser. Hier geht es zum Download bei chip.de.

Wheelmate

Wheelmate ist eine umfangreiche App, die im ständigen Austausch mit Betroffenen aktualisiert wird. Sie zeigt in ganz Europa barrierefreie WCs und Behindertenparkplätze.

Ganz wichtig: Die Nutzer bewerten auch den Zustand der Anlage, die Sauberkeit und die Ausstattung. Bei den eingetragenen Sanitäranlagen bleiben Ihnen also böse Überraschungen erspart.

Mit dieser App sind Sie gut vorbereitet, wenn Sie zum Beispiel mit dem Auto von Hamburg nach Paris fahren. Sie können einplanen, welche Raststätten auf der Strecke gute WCs für Rollstuhlfahrer haben und Ihre Pausen entsprechend legen. Betroffene tragen barrierefreie Toiletten und Behindertenparkplätze in die Europakarte der App ein, andere bewerten die Einträge.

Wheelmate lässt sich mit iPhone, iPad oder iPod nutzen und kann im Apple App Store heruntergeladen werden. Als Android-Version ist sie im Playstore vorhanden. Hier finden Sie die kostenlose App: Coloplast.de

Seeing AI

Seeing AI ist eine App für Menschen mit Sehbehinderung. Sie wurde nicht nur für blinde und sehschwache Menschen entwickelt, sondern auch zusammen mit diesen. Seeing AI kann Texte vorlesen, Personen und Szenen beschreiben. Die App funktioniert über die Kamera des Smartphones.

Holidays on Wheels

Die App Holidays on Wheels funktioniert für Android und iOS. Sie hilft bei der Suche nach barrierefreien Urlaubsangeboten und Freizeitgestaltung für Menschen mit Behinderung, ebenso für diejenigen, die auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind wie für Menschen mit einer Seh- oder Hörbehinderung. Auch Eltern ohne Behinderung können Sie nutzen, um zu sehen, wo Sie keine Stufen überqueren müssen, um den Kinderwagen zu schieben.

Dabei wiederholt Holidays on Wheels nicht die Angaben der Betriebe, sondern schickt eigene Urlaubstester mit Behinderung vor Ort, und diese prüfen die jeweiligen Restaurants, Bars, Museen, Kinos und sonstigen Orte. Ziel ist es, zu jedem Betrieb einen Prüfbericht zu erstellen.

Holidays on Wheels schreibt: „Mit nur einem Klick erhalten Sie alle barrierefreien Betriebe in Ihrer Wunsch-Urlaubsregion. Und wenn Sie dann Ihre perfekte barrierefreie Unterkunft gefunden haben, können Sie gleich Ihre barrierefreien Freizeitaktivitäten planen oder wo Sie ein barrierefreies Café oder Restaurant für einen gemütlichen Drink finden. Und das in Zukunft ganz ohne nerviges Nachtelefonieren – denn wir prüfen stetig alle Angebote ab.“

„Holidays on Wheels – Accessible Holidays“ eignet sich ebenso für den barrierefreien Urlaub wie für den barrierefreien Alltag. So lassen sich mit Eurokey zugängliche Behinderten-WCs beispielsweise auch beim Trip in die nahe gelegene Innenstadt finden. Die gesuchten Orte findet man mit einem Klick und dem GPS-Signal des Smartphones.