Sozialhilfe und Pflege: Ein Tag hat nur noch 52 Minuten

Eine 51-jährige Frau aus Baden-Württemberg leidet an spinaler Muskelatrophie, ist beatmungspflichtig und rund um die Uhr auf professionelle Intensivpflege angewiesen. Seit Jahren kommt ein spezialisierter Pflegedienst jeden Tag 24 Stunden in den Haushalt ihrer Schwester.

Die Krankenkasse bezahlt 21,98 Stunden Behandlungspflege, die Pflegekasse steuert den Höchstsatz von 1.612 Euro aus Pflegegrad 4 bei. Übrig bleiben Monat für Monat Rechnungen zwischen 6.000 und 9.000 Euro.

Genau diesen Rest wollte die Frau vom Sozialamt erstattet haben – doch das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg lehnte das ab (Urteil vom 15. April 2025, Az. L 7 SO 2315/23).

Die 104-Minuten-Regel

Streitgegenstand war die alte Formel des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 2010. Damals legten die Richter fest, dass sich Krankenkasse und Pflegekasse die Grundpflege hälftig teilen müssen, wenn eine Fachkraft ohnehin dauerhaft anwesend ist.

Früher bestimmten MDK Gutachten den tatsächlichen Minutenbedarf. Seit 2017 gibt es in den neuen Pflegegraden aber keine Zeitwerte mehr. Um die BSG-Formel fortzuführen, setzte der Gesetzgeber Pauschalen fest – und verankerte für Pflegegrad 4 exakt 104 Minuten reine Grundpflege pro Tag in den Kostenabgrenzungsrichtlinien. Das LSG stützte sich nun genau auf diesen Wert.

Warum das Sozialamt nur einen Teil der Kosten übernimmt

Aus den 104 Minuten macht das Gericht zwei Hälften. Die Pflegeversicherung deckt 52 Minuten, das Sozialamt soll die übrigen 52 Minuten zahlen, allerdings nicht zum vom Pflegedienst abgerechneten Modulpreis, sondern zum Stundensatz, den derselbe Dienst mit der Krankenkasse für Behandlungspflege vereinbart hat.

Der Effekt ist schlimm: Statt sechs bis neuntausend Euro Monatsrest zahlt das Amt – je nach Jahr – lediglich 373 bis gut 1.200 Euro. Die Richter argumentieren, dass der Sozialhilfeträger nicht an private Modulpreise gebunden ist, solange keine eigene Vergütungsvereinbarung nach § 75 SGB XII existiert.

Folgen für Intensivpflege Betroffene

Die Entscheidung bestätigt, was viele Familien bereits erleben: Selbst bei höchster Pflegestufe und eindeutigem 24-Stunden-Bedarf bleibt ein erheblicher Eigenanteil. Wer einen privaten Pflegevertrag unterschreibt, ohne dass der Sozialhilfeträger einen entsprechenden Preis verhandelt hat, trägt das finanzielle Risiko.

Pflegedienste kalkulieren wiederum mit Fachkraftgehältern, die deutlich über den Kassensätzen liegen. Werden Sie auf den niedrigeren Behandlungspflegetarif gedeckelt, entsteht automatisch eine Finanzierungslücke. Immer häufiger verlangen Anbieter deshalb private Aufzahlungen oder lehnen Einsätze ganz ab.

Praktische Handlungsempfehlungen – ohne Listen und Tabellen

Betroffene sollten zunächst ihre alten Pflegegutachten heraussuchen. Ist vor 2017 eine Minutenermittlung erfolgt, gilt dieser Wert weiterhin; fehlt ein altes Gutachten, greift starr die 104-Minuten-Pauschale. Gleichzeitig lohnt ein Blick in den Vertrag zwischen Pflegedienst und Krankenkasse: Der dort festgelegte Stundensatz markiert meist die Obergrenze dessen, was das Sozialamt später akzeptiert.

Beim Antrag auf Hilfe zur Pflege ist es außerdem sinnvoll zu dokumentieren, dass andere Anbieter angefragt wurden und entweder kein Angebot abgegeben haben oder preislich kaum abweichen. So lässt sich der häufige Vorwurf entkräften, man habe nicht ausreichend nach günstigeren Alternativen gesucht.

Angehörige sollten ihre tatsächlichen Kapazitäten nachvollziehbar darlegen, denn Behörden verweisen gerne auf vermeintliche Familienhilfe – selbst wenn der medizinische Aufwand objektiv eine Fachkraft erfordert.

Die politische Dimension der Minutenlogik

Die Kostenabgrenzungsrichtlinien beruhen in Teilen auf Daten, die längst veraltet sind. Pflegeverbände kritisieren, dass Personalkosten, Hygieneanforderungen und technische Entwicklungen in der Intensivpflege seit Jahren steigen, während die pauschale Minutenwelt von 2010 fortgeschrieben wird.

Das Urteil zeigt, dass ohne politische Neuregelung die Last auf pflegebedürftige Familien abgewälzt wird. Wer sich den Eigenanteil nicht leisten kann, rutscht in den Schwarzmarkt oder muss in ein Heim wechseln – ironischerweise oft teurer für die öffentliche Hand.

Revision vor dem Bundessozialgericht: Hoffnung oder Illusion?

Der Senat hat wegen grundsätzlicher Bedeutung die Revision zugelassen. Unter Az. B 8 SO 6/25 R bekommt das Bundessozialgericht erneut Gelegenheit, die 104-Minuten-Logik auf den Prüfstand zu stellen.

Sollte das höchste Sozialgericht Pauschalen kippen oder flexibler auslegen, könnten künftige Entscheidungen wieder stärker an realen Pflegeabläufen orientiert sein. Bis dahin bleibt Betroffenen nur, Widerspruchsfristen einzuhalten, Bescheide sorgfältig zu prüfen und notfalls zu klagen.