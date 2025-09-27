Pflegegeld: Urteil mit Signalwirkung – Gericht bremst Kassenleistung aus

Lesedauer 3 Minuten

Ein Patient mit koronarer Herzkrankheit, mehrfachen Infarkten und extrem hohem Lipoprotein(a) – und trotzdem kein Anspruch auf eine Lipidapherese auf Kassenkosten.

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Urteil vom 21.05.2025, Az. L 10 KR 517/24) bestätigt die Ablehnung der Krankenkasse für den Zeitraum 25.05.2023 bis 20.03.2024. Die Richter machen deutlich: Apherese bleibt Ultima ratio – und die Hürden dafür sind hoch.

Worum ging es in dem Fall?

Der Kläger leidet an einer fortgeschrittenen koronaren Herzerkrankung, hat sehr hohe Lp(a)-Werte und erhielt auf Eilbeschluss vorläufig eine Lipidapherese.

Parallel lief das Hauptsacheverfahren: Es sollte festgestellt werden, dass die Versorgung in dem genannten Zeitraum zu Recht als Kassenleistung erbracht wurde – auch, um Rückforderungen zu vermeiden. Doch das LSG NRW wies die Berufung zurück; die Revision wurde nicht zugelassen.

Der juristische Kern – drei Hürden, an denen der Anspruch scheiterte

1) Normbereich ist nicht Zielwert:

Für die Richtlinie zur Apherese (MVV-RL, Anlage I Nr. 1) zählt beim LDL-Cholesterin der medizinische Normbereich – und der liegt bei unter 100 mg/dl. Der Zielwert unter 55 mg/dl für Hochrisikopatient:innen spielt für die Indikation der Apherese keine Rolle. Der Kläger lag im Normbereich, also war diese Voraussetzung erfüllt – aber das genügt allein nicht.

2) Keine Ultima-ratio-Situation:

Apherese erst, wenn alle Standardtherapien ausgeschöpft sind. Nach Überzeugung des Gerichts war das nicht der Fall: Insbesondere die Kombination mit einem PCSK9-Hemmer war als wirksame Option nicht ausgeschöpft. Entscheidend: Ultima ratio bezieht sich nicht auf die isolierte Lp(a)-Erhöhung, sondern auf die Behandlung der Grunderkrankung (kardiovaskuläre Erkrankung).

3) Progredienz nicht hinreichend belegt:

Gefordert ist ein Fortschreiten der kardiovaskulären Erkrankung – klinisch und bildgebend dokumentiert, mit Verlauf im relevanten Zeitraum. Genau daran fehlte es: Die Unterlagen zeigten keinen nachweisbaren Progress.

Wichtig: KV-Kommission hilft – ersetzt aber nicht den Anspruch

Dass die Apherese-Kommission der Kassenärztlichen Vereinigung ein positives Votum abgegeben hatte, änderte nichts am Ergebnis. Das Kommissionsvotum ist nicht bindend. Die Krankenkasse (und im Streitfall das Gericht) prüfen eigenständig nach den Richtlinienvorgaben.

Eilverfahren ≠ Daueranspruch

Der Kläger erhielt die Apherese aufgrund eines Eilbeschlusses vorläufig – befristet. Für die Vergangenheit sollte nun der Anspruch festgestellt werden, um Erstattungen zu verhindern. Das LSG stellt klar: Für den geprüften Zeitraum kein Sachleistungsanspruch. Folgezeiträume sind nicht automatisch umfasst und müssen gesondert beurteilt werden.

Was Betroffene jetzt konkret tun sollten

Wer eine Apherese benötigt, muss die Patientenakte lückenlos und belastbar aufbereiten: Dazu gehört, dass die medikamentöse Behandlung wirklich ausgeschöpft ist und dies sauber nachvollziehbar dokumentiert wird – von der Statin-Maximierung über Ezetimib und Bempedoinsäure bis hin zu PCSK9-Inhibitoren, jeweils mit Angaben zu Dosierungen, Verträglichkeit, erzielten Effekten und möglichen Nebenwirkungen.

Ebenso wichtig ist der Beleg einer tatsächlichen Verschlechterung der Erkrankung: Es reicht nicht, „schwer krank“ zu sein, vielmehr braucht es einen dokumentierten Verlauf – klinisch etwa über Ereignisse, Symptomatik oder funktionelle Tests und zusätzlich bildgebend mit vergleichbaren Zeitpunkten.

Achten Sie außerdem auf eine klare zeitliche Trennung: Erstantrag, Verlängerung und spätere Zeiträume müssen jeweils mit eigenen Unterlagen untermauert werden. Parallel sollte die gesamte Risikosteuerung konsequent nach Leitlinie optimiert werden – etwa Herzinsuffizienz-, Antianginosa- sowie Nieren- und Gefäßtherapie.

Auch das fließt in die Bewertung ein, ob eine Apherese wirklich als „letzte Rettung“ (Ultima ratio) notwendig ist.

Übersichtlich erklärt

Voraussetzung Was das Gericht verlangt LDL im Normbereich Maßgeblich ist der medizinische Normbereich < 100 mg/dl, nicht der Hochrisiko-Zielwert < 55 mg/dl. Ultima ratio Alle zumutbaren Standardtherapien der Grunderkrankung müssen ausgeschöpft sein (inkl. PCSK9), mit sauberer Dokumentation. Progredienz Fortschreiten der kardiovaskulären Erkrankung klinisch und bildgebend nachweisen, zeitlich vergleichbar und aktuell. KV-Votum Hilfreich, aber nicht bindend für den Rechtsanspruch. Eilverfahren Vorläufige Leistung ist kein Daueranspruch; für die Vergangenheit evtl. Feststellungsklage wegen Rückforderungsrisiko.

Einordnung

Das Urteil ist kein Grundsatzspruch, hat aber Signalwirkung: Ohne konsequente Ausschöpfung der medikamentösen Optionen und ohne belastbare Fortschrittsbelege wird es für die Apherese eng – selbst bei extremem Lp(a). Für Betroffene bedeutet das mehr Aufwand bei Dokumentation und Begründung – aber auch Klarheit, worauf es ankommt.