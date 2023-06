Bürgergeld: Jobcenter muss Dachreparatur zahlen – auch wenn das Haus zu groß ist

Urteile Hartz IV / Bürgergeld

Gefangene in deutschen Justizvollzugsanstalten (JVA) müssen für die von ihnen geleistete Arbeit eine „angemessene“ und für sie „unmittelbar erkennbare“ Gegenleistung erhalten. Das hat das Bundesverfassungsgericht in einem am Dienstag, 20. Juni ...