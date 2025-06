Wegweisendes Urteil: Rente ohne Abschlag folgt auf Altersrente mit Abschlag – Urteil

Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente

Wenn ein Berufskraftfahrer wegen Trunkenheit am Steuer bei einer Privatfahrt seinen Job verliert, dann rechtfertigt das keine Rückerstattung an das Jobcenter. So entschied das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und gab damit einem ...