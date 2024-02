Zuschlag zur Erwerbsminderungsrente und Witwenrente verzögert sich noch weiter?

Lesedauer 2 Minuten

Zum 01.07.2024 soll endlich der beschlossene Zuschlag auf die Erwerbsminderungsrente ausgezahlt werden.

Den Rentenexperten Peter Knöppel erreichte jetzt jedoch die Information eines Betroffenen, der zufolge eine Mitarbeiterin der Deutschen Rentenversicherung erst mit einer Auszahlung im Frühjahr 2025 rechnete.

IT-Probleme in der Rentenversicherung

Knöppel führt aus: “(…) am 05.01.2024 habe ich eine Mail von einem besorgtem EM-Rentenbezieher erhalten. Dieser teilte mir schriftlich mit, dass ihm eine Mitarbeiterin der DRV auf Grund eines Telefonates am 05.01.2024 erklärte, dass die Zuschlagserhöhung wohl nicht im Juli 2024 kommen wird, sondern erst zeitlich verzögert im Frühjahr 2025 (als Nachzahlung rückwirkend zum Monat 07/2024).”

Grund für die Verzögerung seien, laut der Mitarbeiterin der Deutschen Rentenversicherung, IT-Probleme, also technische Schwierigkeiten bei der Umsetzung.

Offiziell ist der Stichtag der 1.07.2024

In der offiziellen Beantwortung häufig gestellter Fragen der Deutschen Rentenversicherung steht allerdings nach wie vor, die Auszahlung des Zusatzes zur Erwerbsminderungrente sei erstens zum 01.07.024 geplant und zweitens technisch möglich.

Wie hoch ist der Zuschlag?

Auf der Website der Deutschen Rentenversicherung ist erstens zu lesen: “Der Zuschlag wird auf Grundlage der persönlichen Entgeltpunkte berechnet, die der am 30. Juni 2024 beanspruchten Rente zugrunde liegen.

Begann die Rente in der Zeit von Januar 2001 bis Juni 2014, beträgt der Zuschlag 7,5 Prozent. Liegt der Rentenbeginn in der Zeit von Juli 2014 bis Dezember 2018, gibt es einen Zuschlag in Höhe von 4,5 Prozent. Die Erhöhung der Rente erfolgt zum 1. Juli 2024.”

Schätzung oder Tatsache?

Ob es sich bei der Aussage der Mitarbeiterin lediglich um ihre persönliche Einschätzung handelt oder um den objektiven Stand der möglichen Umsetzung der Zahlungen lässt sich von außen nicht beurteilen.

Es wäre möglich, dass die Mitarbeiterin richtig liegt mit ihrer Vermutung, dass erst im Frühjahr 2025 die Technik soweit ist, den Zuschlag auszuzahlen. Es ist ebenso möglich, dass die offiziellen Angaben der Rentenversicherung stimmen und der Zuschlag im Juli 2024 erfolgt.

Die Änderungen erfordern Zeit und Aufwand

Die Deutsche Rentenversicherung erklärt: “Insgesamt sollen laut Gesetz circa drei Millionen Renten einen Zuschlag erhalten.” Es steht außer Frage, dass die Umstellung der Erwerbsminderungsrenten für Millionen Betroffene eine Mammutaufgabe ist, in der digitale Systeme ausgelastet oder sogar überlastet sind.

Indessen hatte die gesetzliche Rentenversicherung auch fast zwei Jahre Zeit, laut Knöppel, um das beschlossene Gesetz in die Praxis zu überführen.

Erwerbsgeminderte sind knapp bei Kasse

Das bedeutet allerdings auch, schreibt Knöppel: “EM-Bestandsrentner warten seit 2 Jahren auf die Zahlung des Zuschlags.”

Gerade für diese Menschen wäre eine weitere Verzögerung unerträglich – in Knöppels Worten “ein Schlag in das Gesicht der Betroffenen”. Erwerbsgeminderte leben oft nahe des Existenzminimums, der Zuschlag auf ihre Rente ist nicht nur gerecht, sondern auch bitter notwendig.

“Diese Verzögerung ist ein Fiasko für die Verwaltung der Rentenversicherung und zeigt, dass im Bereich der Digitalisierung und der Personalressourcen vieles im Argen liegt. Mein Appell an Bundessozialminister Heil: Die Behörde muss wieder ausreichende personelle und organisatorische Ressourcen erhalten, um Leistungsverbesserungen schnell und sachgemäß umzusetzen”, kritisiert VdK-Präsidentin Verena Bentele.