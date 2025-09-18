Wie viel Rente verliere ich durch JobRad?

Lesedauer 3 Minuten

Wer sein Dienstrad per Gehaltsumwandlung least, senkt für die Dauer des Leasings sein sozialversicherungspflichtiges Brutto. Damit sinken automatisch auch die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung – und im Ergebnis die erworbenen Entgeltpunkte.

Wer das Rad dagegen als „Gehaltsextra“ ohne Entgeltumwandlung erhält, hat für die Rente keinen Nachteil, weil dann weder Lohnsteuer noch Sozialabgaben auf den Vorteil anfallen.

Die steuerliche Begünstigung des Dienstrads ist dabei klar geregelt: Bei Gehaltsumwandlung wird die Privatnutzung lediglich mit der geviertelten 1-Prozent-Regel (0,25 %) bewertet; bei zusätzlicher Überlassung bleibt sie steuer- und abgabenfrei.

Warum die Rente überhaupt sinken kann

Die Höhe der späteren Rente hängt maßgeblich von den Entgeltpunkten ab. Ein Entgeltpunkt entsteht, wenn innerhalb eines Jahres genau das durchschnittliche beitragspflichtige Einkommen erzielt wird.

Für 2025 liegt dieses vorläufige Durchschnittsentgelt bei 50.493 Euro; der aktuelle Rentenwert beträgt seit 1. Juli 2025 40,79 Euro pro Entgeltpunkt und Monat. Wird das beitragspflichtige Einkommen durch eine Gehaltsumwandlung verringert, entstehen weniger Punkte – und damit fällt die Monatsrente dauerhaft etwas niedriger aus.

Was das in Euro bedeutet: eine belastbare Orientierung

Die Größenordnung lässt sich seriös abschätzen. Entscheidend ist die Summe, die während der Leasingzeit nicht der Rentenversicherung gemeldet wird. Beispiel: Eine Umwandlung von 100 Euro monatlich über 36 Monate reduziert das beitragspflichtige Jahreseinkommen in Summe um 3.600 Euro. Das entspricht rund 0,071 Entgeltpunkten.

Multipliziert mit dem aktuellen Rentenwert ergibt das etwa 2,90 Euro weniger gesetzliche Rente pro Monat – dauerhaft, also auch lange nach Ende des Leasings. Bei 70 Euro Umwandlung wären es rund 2,04 Euro, bei 120 Euro rund 3,49 Euro monatlich.

Diese Größenordnung deckt sich mit Beispielrechnungen, die Fachmedien unter Bezug auf die Deutsche Rentenversicherung veröffentlicht haben.

Der vielzitierte „0,25 %-Vorteil“ und sein Effekt auf die Sozialabgaben

Bei Gehaltsumwandlung wird für die Privatnutzung des Rads ein sehr kleiner geldwerter Vorteil angesetzt – ein Prozent auf ein Viertel der UVP (also effektiv 0,25 %).

Dieser Vorteil ist lohnsteuer- und in der Praxis regelmäßig auch sozial­versicherungs­pflichtig und wird dem Brutto hinzugerechnet. Da dieser Zuschlag aber klein ist, überwiegt der Abzug durch die Umwandlungsrate deutlich. Unter dem Strich verringert sich die Bemessungsgrundlage für die Rentenbeiträge in etwa um die Leasingrate abzüglich des kleinen 0,25 %-Zuschlags.

Wann die Rente trotz JobRad unverändert bleibt

Verdienen Beschäftigte ohnehin oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung, ändert eine moderate Gehaltsumwandlung an der Rente nichts – solange das beitragspflichtige Entgelt auch nach der Umwandlung noch über der Grenze liegt. 2025 ist diese Grenze bundeseinheitlich 8.050 Euro im Monat bzw. 96.600 Euro im Jahr.

Wer also darüber liegt, schöpft die Beitragsgrenze weiterhin aus und sammelt daher keine weniger Entgeltpunkte als ohne Dienstrad.

Nebenwirkungen über die Rente hinaus

Weil Gehaltsumwandlung die Sozialversicherungsbemessungsgrundlage reduziert, beeinflusst sie auch andere Ansprüche, die prozentual am Brutto bemessen werden – etwa Krankengeld, Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld I. Der Effekt ist regelmäßig klein, aber real und sollte in die persönliche Abwägung einfließen.

Sonderfälle, die man kennen sollte

Bei Überlassung als echtes „Gehaltsextra“ bleibt die Dienstrad-Nutzung für Fahrräder und Pedelecs bis 25 km/h steuer- und abgabenfrei; ein Rentennachteil entsteht dann nicht.

Bei S-Pedelecs (über 25 km/h) greift zwar ebenfalls die 0,25 %-Regel, aber ohne Gehaltsumwandlung senkt auch hier nichts die Rentenbemessung. Wichtig ist außerdem, dass Gehaltsumwandlung den gesetzlichen Mindestlohn nicht unterschreiten darf; Beschäftigte im Niedriglohnbereich können daher häufig kein Dienstrad per Umwandlung nutzen.

Ein realistisches Fazit

Der Rentenabschlag durch ein JobRad via Gehaltsumwandlung bewegt sich – gemessen an typischen Raten und einer dreijährigen Leasingdauer – meist im Bereich weniger Euro pro Monat.

Er entsteht, weil während der Leasingzeit geringfügig weniger Entgeltpunkte erworben werden. Ob sich das Modell lohnt, ist am Ende eine Gesamtbetrachtung aus Steuer- und Sozialabgaben­ersparnis, möglichem Arbeitgeberzuschuss, Mobilitätsnutzen und den kleinen, aber dauerhaften Einbußen bei Renten- und ggf. anderen Sozialleistungen.

Wer oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdient oder das Rad als Gehaltsextra erhält, muss keinen Rentennachteil befürchten.

So prüfen Sie Ihre persönliche Auswirkung

Wer es exakt wissen will, kommt mit drei Kennzahlen aus: Höhe der monatlichen Umwandlungsrate, Dauer des Leasings und aktueller Rentenwert.

Aus der Summe der umgewandelten Beträge lässt sich der Verlust an Entgeltpunkten durch Division durch das Durchschnittsentgelt des jeweiligen Jahres berechnen; multipliziert mit dem Rentenwert ergibt das den dauerhaften Monatsabzug.

Offizielle Referenzgrößen für 2025 sind das vorläufige Durchschnittsentgelt von 50.493 Euro sowie der aktuelle Rentenwert von 40,79 Euro. Ihre individuelle Situation – etwa Gehaltsschwankungen, spätere Rentenwert­anpassungen oder mehrere Leasingzyklen – berücksichtigen Sie, indem Sie die Rechnung entsprechend fortschreiben oder eine Rentenberatung der Deutschen Rentenversicherung nutzen.