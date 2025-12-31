Das bleibt bei 1300 Euro Rente am Ende übrig

Lesedauer 5 Minuten

Wer 2025 eine monatliche Rente von 1.300 Euro bezieht, fragt sich oft: Muss ich darauf Steuern zahlen – und wenn ja, welche? Die kurze, sachliche Antwort lautet: Entscheidend ist nicht die Monatsrente allein, sondern das zu versteuernde Jahreseinkommen.

Dazu zählen der steuerpflichtige Rentenanteil, mögliche weitere Einkünfte sowie Abzüge wie Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und Pauschbeträge. Erst wenn nach dieser Rechnung das steuerfreie Existenzminimum überschritten wird, entsteht Einkommensteuer.

Was bei „1.300 Euro Rente“ steuerlich überhaupt gemeint ist

In der Steuer zählt grundsätzlich die Jahresbruttorente. „Brutto“ bedeutet: vor Abzug der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Viele Rentnerinnen und Rentner schauen im Alltag auf den Auszahlbetrag, für die Steuerberechnung ist jedoch die Bruttorente die Ausgangsgröße. Bei 1.300 Euro monatlich sind das 15.600 Euro im Jahr.

Ob davon viel oder wenig steuerpflichtig ist, hängt am Rentenbeginn: Für jeden neuen Renteneintrittsjahrgang wird ein bestimmter Prozentsatz der Rente als steuerpflichtig festgelegt. Dieser Prozentsatz steigt inzwischen langsamer als früher – seit dem Wachstumschancengesetz in 0,5-Prozent-Schritten.

Für Rentenbeginn 2025 liegt der steuerpflichtige Anteil bei 83,5 Prozent. Der verbleibende Teil bildet den Rentenfreibetrag; er wird als Eurobetrag im ersten vollen Rentenjahr festgeschrieben. Spätere Rentenerhöhungen sind dann grundsätzlich vollständig steuerpflichtig.

Welche Steuern in der Praxis überhaupt „auftauchen“

Wenn bei einer Rente Steuern anfallen, geht es in erster Linie um die Einkommensteuer. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer kommen nur dann hinzu, wenn überhaupt Einkommensteuer festgesetzt wird. Eine eigenständige „Rentensteuer“ gibt es nicht – die Rente ist eine Einkunftsart innerhalb der Einkommensteuer.

Wichtig ist außerdem: Die Deutsche Rentenversicherung führt in der Regel keine Einkommensteuer direkt von der Rente ab. Ob Steuern zu zahlen sind, entscheidet das Finanzamt nach der Steuererklärung beziehungsweise nach einer Veranlagung. Gleichzeitig werden Rentendaten elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt, was Nachfragen des Finanzamts erleichtert und die Prüfung wahrscheinlicher macht, wenn weitere Einkünfte hinzukommen.

Wichtige Werte für 2025, die bei 1.300 Euro Rente besonders ins Gewicht fallen

Wert (2025) Höhe / Satz Grundfreibetrag (Einzelveranlagung) 12.096 Euro Grundfreibetrag (Zusammenveranlagung) 24.192 Euro Steuerpflichtiger Rentenanteil bei Rentenbeginn 2025 83,5 Prozent Werbungskosten-Pauschbetrag bei Renten 102 Euro Sonderausgaben-Pauschbetrag 36 Euro Beitragssatz Pflegeversicherung (seit 01.01.2025) 3,6 Prozent, kinderlos 4,2 Prozent Durchschnittlicher Zusatzbeitrag GKV (Orientierungswert 2025) 2,5 Prozent

Rechenbeispiel: 1.300 Euro Bruttorente monatlich im Jahr 2025

Das folgende Beispiel zeigt, warum bei 1.300 Euro Monatsrente häufig keine Einkommensteuer entsteht, obwohl die Rente grundsätzlich steuerpflichtig ist. Gerechnet wird mit einer gesetzlichen Bruttorente von 1.300 Euro monatlich, Rentenbeginn im Jahr 2025, keine weiteren Einkünfte, keine außergewöhnlichen Belastungen, gesetzlich krankenversichert.

Beim Krankenversicherungsabzug wird vereinfacht mit dem halben allgemeinen Beitragssatz (7,3 Prozent) plus halbem durchschnittlichen Zusatzbeitrag (1,25 Prozent) gerechnet; der tatsächliche Zusatzbeitrag hängt von der Krankenkasse ab.

Rechenschritt Betrag (gerundet) Jahresbruttorente 15.600 Euro Davon steuerpflichtig (83,5 Prozent bei Rentenbeginn 2025) 13.026 Euro Abzug Werbungskosten-Pauschbetrag − 102 Euro Abzug Sonderausgaben-Pauschbetrag − 36 Euro Abzug Krankenversicherung (vereinfacht, ca. 8,55 Prozent) − 1.334 Euro Abzug Pflegeversicherung (3,6 Prozent; kinderlos höher) − 562 Euro Ergebnis: überschlägiges zu versteuerndes Einkommen ≈ 10.993 Euro Vergleich mit Grundfreibetrag 2025 (Einzelveranlagung) 12.096 Euro

In dieser Konstellation liegt das zu versteuernde Einkommen unter dem Grundfreibetrag. Dann fällt keine Einkommensteuer an – und damit in der Konsequenz meist auch kein Solidaritätszuschlag und keine Kirchensteuer.

Wann bei 1.300 Euro Rente 2025 trotzdem Einkommensteuer fällig werden kann

Die Praxis weicht häufig vom „Nur-Rente“-Beispiel ab. Zusätzliche Einkünfte können den Ausschlag geben: Betriebsrenten, private Renten, Mieteinnahmen, steuerpflichtige Kapitalerträge oberhalb von Pauschbeträgen oder ein Hinzuverdienst verschieben das Gesamteinkommen nach oben. Auch ein späterer Rentenbeginn erhöht zwar nicht automatisch die Steuer, aber der steuerpflichtige Anteil ist bei neueren Rentenjahrgängen höher als bei früheren – und Rentenerhöhungen nach dem ersten vollen Rentenjahr landen steuerlich grundsätzlich auf der steuerpflichtigen Seite, weil der Rentenfreibetrag als Eurobetrag feststeht.

Bei Zusammenveranlagung gilt zwar der doppelte Grundfreibetrag, zugleich werden aber auch beide Einkommen zusammengerechnet. Eine einzelne Rente von 1.300 Euro kann dadurch steuerlich „mitgezogen“ werden, wenn die Partnerin oder der Partner weitere steuerpflichtige Einkünfte hat.

Steuererklärung: Pflicht, Wahrscheinlichkeit und typische Auslöser

Ob eine Steuererklärung abzugeben ist, hängt am Einzelfall und an der Sicht des Finanzamts. Wer mit seinem zu versteuernden Einkommen den Grundfreibetrag überschreitet, muss regelmäßig mit einer Steuerpflicht rechnen; ob daraus automatisch eine Abgabepflicht folgt, kann von Konstellationen wie weiteren Einkünften, Lohnersatzleistungen oder Aufforderungen des Finanzamts beeinflusst werden.

In der Praxis spielen auch Datenübermittlungen und Abgleiche eine Rolle: Rentenbezugsdaten werden gemeldet, und wenn zusätzlich etwa eine Betriebsrente oder Kapitalerträge auftauchen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Finanzamt eine Erklärung erwartet oder anfordert.

