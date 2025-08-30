Schwerbehinderung: Diese Steuer-Vorteile verpassen viele

Lesedauer 4 Minuten

Menschen mit einer Behinderung oder Schwerbehinderung stehen im Alltag häufig vor organisatorischen und finanziellen Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, in der Steuererklärung alle vorhandenen Entlastungen konsequent zu nutzen.

Die Regeln sind nicht immer selbsterklärend, doch mit einem klaren Überblick lassen sich die wesentlichen Vorteile zuverlässig ausschöpfen.

Der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt erklärt die Pauschalen, Alternativen mit tatsächlichen Kosten, die speziellen Regelungen zu Fahrtkosten sowie die Entlastungen für pflegende Angehörige – Schritt für Schritt und ohne rechtliche Verklausulierungen.

Tabelle: Alle Steuervorteile bei Behinderung in 2025

Hier eine Übersicht mit den wichtigsten steuerlichen Vergünstigungen für schwerbehinderte Menschen im Jahr 2025:

Steuervergünstigung Inhalt / Höhe (Stand 2025) Behinderten-Pauschbetrag Ab GdB 20 möglich; gestaffelt von 384 € (GdB 20) bis 2.840 € (GdB 100). Für Blinde, Gehörlose oder Hilflose pauschal 7.500 €. Tatsächliche Kosten als außergewöhnliche Belastungen Statt Pauschbetrag: Abziehbar sind nachgewiesene Kosten (z. B. Arztbehandlungen, Hilfsmittel, Medikamente, Fahrtkosten). Abzüglich zumutbarer Eigenanteil, abhängig von Einkommen, Familienstand, Kinderzahl. Fahrtkostenpauschale Bei GdB ≥ 80 oder GdB 70 mit Merkzeichen G: pauschal 900 € jährlich, ohne Einzelnachweise. Kilometerpauschale Alternativ: 0,30 € pro gefahrenem Kilometer für behinderungsbedingte Fahrten, mit Nachweis. Erhöhte Fahrtkostenpauschale Bei Merkzeichen aG (außergewöhnlich gehbehindert), Bl (blind) oder H (hilflos): pauschal 4.500 € jährlich, ohne Nachweise. Pflegepauschbetrag Für pflegende Angehörige, wenn Pflege unentgeltlich erfolgt: 600 € (Pflegegrad 2), 1.100 €(Pflegegrad 3), 1.800 € (Pflegegrad 4 und 5). Tatsächliche Pflegekosten Statt Pauschbetrag: Nachgewiesene, selbstgetragene Pflegekosten (z. B. Heimkosten), abzüglich Erstattungen und zumutbarem Eigenanteil.

Behinderten-Pauschbetrag nutzen

Der Behinderten-Pauschbetrag ist für viele Betroffene die zentrale Stellschraube. Er gewährt einen pauschalen Betrag, der ohne Einzelnachweise die typischen Mehraufwendungen aufgrund einer Behinderung abdeckt. Anspruch besteht bereits ab einem anerkannten Grad der Behinderung (GdB) von 20.

Die Höhe des Pauschbetrags steigt mit dem GdB an: Bei GdB 20 sind es 384 Euro pro Jahr, bei GdB 50 zum Beispiel 1.140 Euro und bei GdB 100 2.840 Euro. Für blinde oder gehörlose Menschen sowie für als hilflos eingestufte Personen gibt es darüber hinaus einen besonderen Höchstbetrag von 7.500 Euro.

Die Pauschale ist bewusst unkompliziert gestaltet. Sie wird für den allgemeinen Lebensunterhalt gewährt und verlangt keine Belegsammlung. In der Praxis genügt es, den anerkannten GdB und gegebenenfalls Merkzeichen anhand des Feststellungsbescheids oder Schwerbehindertenausweises in der Steuererklärung anzugeben.

Wenn die Pauschale nicht reicht: außergewöhnliche Belastungen mit Belegen

Nicht immer bildet die Pauschale die tatsächlichen, individuellen Aufwendungen realistisch ab. Wer höhere nachweisbare Kosten hatte, kann statt der Pauschale die tatsächlichen Aufwendungen als sogenannte außergewöhnliche Belastungen geltend machen.

Dazu gehören unter anderem Ausgaben für ärztliche Behandlungen, Sehhilfen und Brillen, Hörgeräte, Gehhilfen, Physiotherapie, Medikamente sowie krankheits- oder behinderungsbedingte Fahrten.

Anders als bei der Pauschale verlangt das Finanzamt hier Belege und prüft, ob es Erstattungen gab. Nur selbstgetragene Kosten sind abzugsfähig; Zahlungen der Krankenkasse, der Pflegeversicherung oder anderer Träger mindern den absetzbaren Betrag.

📚 Lesen Sie auch: Die Super Rente: 45 Jahre plus eine anerkannte Schwerbehinderung

Außerdem berücksichtigt das Finanzamt einen „zumutbaren Eigenanteil“, der sich nach Familienstand, Kinderzahl und Einkommenssituation richtet. Erst Aufwendungen oberhalb dieser persönlichen Grenze wirken sich steuermindernd aus.

In Beispielrechnungen kann dieser Eigenanteil durchaus einige hundert Euro betragen – exemplarisch sind etwa 792 Euro denkbar –, die konkrete Höhe ist aber stets individuell.

Wichtig ist das Wahlrecht: Entweder Pauschbetrag oder tatsächliche Kosten – eine gleichzeitige Geltendmachung für denselben Lebenssachverhalt ist ausgeschlossen. Wer regelmäßig hohe, belegbare Aufwendungen trägt, sollte die Summe mit der einschlägigen Pauschale vergleichen und die günstigere Variante wählen.

Fahrtkosten: von der Pauschale bis zum Kilometernachweis

Fahrten hängen eng mit der Lebensrealität vieler Betroffener zusammen, etwa zu Ärzten, Therapien oder Behörden. Seit dem Steuerjahr 2021 gibt es hierfür eine behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale von 900 Euro jährlich. Voraussetzung ist ein GdB von mindestens 80 oder ein GdB von 70 in Verbindung mit dem Merkzeichen „G“.

Diese Pauschale deckt behinderungsbedingte Fahrten bis ungefähr 3.000 Kilometer im Jahr ab, ohne dass Einzelnachweise vorzulegen sind.

Wer deutlich mehr unterwegs ist oder abweichende Konstellationen hat, kann alternativ die tatsächlichen Fahrten mit 30 Cent je gefahrenem Kilometer geltend machen. In diesem Fall sind Nachweise erforderlich – etwa in Form eines einfachen Fahrtenprotokolls, Terminzetteln oder ähnlichen Unterlagen, die Anlass und Strecke plausibel belegen.

Für Menschen mit den Merkzeichen „aG“ (außergewöhnlich gehbehindert), „Bl“ (blind) oder „H“ (hilflos) gilt eine weitergehende Vereinfachung: Sie können pauschal 4.500 Euro pro Jahr für Fahrten ansetzen, ebenfalls ohne Einzelnachweise.

Damit entfällt in der Regel die Notwendigkeit, einzelne Wege zu dokumentieren; die Pauschale soll den deutlich erhöhten Mobilitätsbedarf pauschal abbilden.

Pflegekosten und Pflegepauschbetrag: Entlastung für Angehörige

Nicht jede Behinderung geht mit Pflegebedürftigkeit einher. Wo dies aber der Fall ist, spielen zusätzlich die Regeln zur Pflege steuerlich eine Rolle.

Pflegende nahe Angehörige können einen Pflegepauschbetrag erhalten, sofern zwei Bedingungen erfüllt sind: Die Pflege erfolgt häuslich – entweder im Haushalt der pflegenden Person oder der gepflegten Person – und die Pflege wird unentgeltlich geleistet. Eine Vergütung würde den Anspruch ausschließen; das an Eltern gezahlte Pflegegeld für ein pflegebedürftiges Kind gilt dabei nicht als schädliche Gegenleistung.

Die Höhe des Pflegepauschbetrags richtet sich nach dem Pflegegrad der gepflegten Person. Ab Pflegegrad 2 beträgt der Pauschbetrag 600 Euro im Jahr, bei höherer Einstufung 1.100 Euro und bei den Pflegegraden 4 und 5 1.800 Euro.

Der Pflegepauschbetrag wirkt ohne Anrechnung eines zumutbaren Eigenanteils und ohne Belegpflicht; er dient der typisierenden Abgeltung üblicher Pflege-Mehrbelastungen in der häuslichen Umgebung.

Wer außergewöhnlich hohe Pflegekosten trägt – etwa durch eine teure Heimunterbringung mit erheblichem Eigenanteil – kann statt der Pauschale die tatsächlichen Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen absetzen.

Wie bei allen tatsächlichen Kosten gilt: Erstattungen, etwa aus Pflegekasse oder privaten Versicherungen, sind im Vorfeld abzuziehen. Und anders als beim Pflegepauschbetrag greift bei tatsächlichen Pflegekosten wieder der zumutbare Eigenanteil.

Nachweise, Dokumentation und praktische Hinweise

Die Erfahrung zeigt: Je klarer die Unterlagen, desto reibungsloser die Veranlagung. Wer mit Pauschalen arbeitet, braucht in der Regel nur die amtliche Anerkennung der Behinderung beziehungsweise der Merkzeichen.

Für tatsächliche Kosten empfiehlt sich eine geordnete Belegsammlung – Rechnungen, Zahlungsnachweise, ärztliche Verordnungen – sowie eine übersichtliche Aufstellung für das Finanzamt.

Bei Fahrten mit Kilometernachweis erleichtert ein schlichtes Protokoll die Anerkennung. Erstattungen sollten von Anfang an den jeweiligen Ausgaben zugeordnet werden, damit Doppelansprüche vermieden und Rückfragen entbehrlich werden.

Ebenfalls sinnvoll ist der jährliche Vergleich: Wie hoch sind die real entstandenen Kosten im Verhältnis zu den einschlägigen Pauschalen? Wer diese Frage bewusst beantwortet, verschenkt keine Entlastung. Moderne Steuersoftware fragt die relevanten Angaben zu GdB, Merkzeichen, Fahrt- und Pflegepauschalen früh ab und hilft, das günstigere Verfahren zu identifizieren. Am Ende entscheidet aber stets die individuelle Situation.

Bewusst wählen, sorgfältig dokumentieren

Das deutsche Steuerrecht hält für Menschen mit Behinderung und ihre Familien mehrere wirksame Entlastungsinstrumente bereit. Der Behinderten-Pauschbetrag schafft schnelle und unbürokratische Abhilfe. Wo die Realität teurer ist, bieten außergewöhnliche Belastungen mit Belegen eine passgenauere Alternative – unter Anrechnung des zumutbaren Eigenanteils.

Die Fahrtkostenpauschalen und die Möglichkeit des Kilometernachweises berücksichtigen den erhöhten Mobilitätsbedarf, während der Pflegepauschbetrag häusliche, unentgeltliche Pflege anerkennt.

Wer die eigenen Verhältnisse nüchtern betrachtet, Belege ordentlich sammelt und zwischen Pauschale und Einzelnachweis bewusst wählt, nutzt die Spielräume des Gesetzes effektiv aus – und reduziert die Steuerlast dort, wo Mehraufwendungen tatsächlich anfallen.