Großer Rentenirrtum: So wenig Rente bekommen Rentner wirklich

Die Diskussion um die Renten in Deutschland wird seit Jahren von einer Figur geprägt, die zwar statistisch glänzt, in der Realität aber kaum existiert: dem sogenannten Eckrentner. Während Politik und Rentenversicherung diesen Modellfall gerne als Beleg für ein solides Altersversorgungssystem heranziehen, sieht der Alltag vieler Rentnerinnen und Rentner ganz anders aus.

Eckrentner – nur ein theoretisches Konstrukt?

Der Eckrentner ist eine rein fiktive Person. Er hat 45 Jahre lang ohne Unterbrechung gearbeitet, stets zum Durchschnittsverdienst, und lückenlos Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt. Seit Juli 2025 ergibt das eine Bruttorente von 1.835 Euro.

Nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen bleiben davon rund 1.614 Euro netto.

Dieser Wert dient als Referenzgröße in der Rentendiskussion und soll die Leistungsfähigkeit des Systems darstellen. Doch die entscheidende Frage lautet: Wie viele Menschen in Deutschland erfüllen tatsächlich diese Idealbedingungen? Die Antwort ist ernüchternd – nur die wenigsten.

Durchschnittsrenten weit darunter

Nach den aktuellen Zahlen der Deutschen Rentenversicherung lag die durchschnittliche Altersrente im Jahr 2024 bei nur 1.170 Euro monatlich.

Dieser Betrag versteht sich nach Abzug der Sozialabgaben, aber vor Steuern. Männer erhalten im Durchschnitt etwas mehr, Frauen jedoch deutlich weniger.

Die Diskrepanz zwischen Eckrentner und Durchschnittsrente zeigt: Das Modell ist ein Schönrechnen der Wirklichkeit. Die große Mehrheit der Rentnerinnen und Rentner erreicht bei weitem nicht die Höhe, die der fiktive Eckrentner bezieht.

Die meisten Rentner werden keine “Eckrentner”

Die Gründe liegen auf der Hand. Kaum jemand in Deutschland arbeitet 45 Jahre lang durchgehend in Vollzeit und stets zum Durchschnittsverdienst. Erwerbsunterbrechungen durch Kindererziehung, Teilzeit, Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Selbstständigkeit sind in den Erwerbsbiografien weit verbreitet.

Diese Brüche im Versicherungsverlauf führen zwangsläufig zu geringeren Rentenansprüchen. Besonders Frauen sind betroffen, da sie häufiger Teilzeit arbeiten oder Erwerbspausen für die Familie einlegen.

Ein realistischeres Bild: 35 Versicherungsjahre

Etwas näher an der Realität liegt die Betrachtung von Personen, die 35 Versicherungsjahre vorweisen können. Diese Gruppe erhielt im Jahr 2023 bzw. 2024 im Schnitt etwa 1.500 Euro monatlich.

Doch auch dieser Betrag reicht nach Meinung vieler Experten kaum, um im Alter ohne Sorgen leben zu können – insbesondere angesichts steigender Lebenshaltungskosten, hoher Mieten in Ballungsräumen und der wachsenden Belastung durch Pflege- und Gesundheitskosten.

Altersarmut – längst bittere Realität

Die nüchternen Zahlen belegen, was viele Betroffene längst erfahren haben: Altersarmut ist in Deutschland keine Ausnahme, sondern für viele Realität. Eine Rente von 1.100 oder 1.400 Euro mag auf dem Papier genügen, doch in der Praxis reicht sie häufig nicht, um ein sorgenfreies Leben im Alter zu führen.

Immer mehr Rentnerinnen und Rentner sind auf zusätzliche Einkünfte angewiesen, sei es durch Nebenjobs, staatliche Grundsicherung oder private Vorsorge. Doch gerade die Generation, die heute in Rente geht, hatte oft nicht die Möglichkeit, privat ausreichend vorzusorgen.

Reformdebatte: Rentenniveau, Grundrente und Aktienrente

Angesichts dieser Herausforderungen wird die Rentenpolitik in Deutschland seit Jahren intensiv diskutiert. Ein zentraler Punkt ist das Rentenniveau, also das Verhältnis der gesetzlichen Rente zum durchschnittlichen Arbeitseinkommen.

Es liegt derzeit bei rund 48 Prozent. Viele Experten halten dies für zu niedrig, um den Lebensstandard im Alter zu sichern, und fordern eine Stabilisierung oder sogar Anhebung.

Die Grundrente, die 2021 eingeführt wurde, soll langjährig Versicherte mit geringen Einkommen besserstellen. Sie bessert Renten von Menschen auf, die mindestens 33 Jahre gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben.

Doch die Kritik ist groß: “Das Verfahren ist kompliziert, viele Betroffene erhalten nur geringe Zuschläge, und eine wirkliche Entlastung ist für viele nicht spürbar”, mahnt der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt von “Gegen-Hartz.de”.

Parallel dazu gibt es die Debatte um die Aktienrente. Die Bundesregierung plant, Teile der Rentenversicherung durch Kapitalmarktanlagen zu stützen. Dadurch soll die Finanzierung langfristig stabilisiert werden.

Kritiker wie Anhalt sehen jedoch das Risiko, dass “Börsenschwankungen die Sicherheit der Altersvorsorge gefährden könnten. Befürworter argumentieren, dass Deutschland im internationalen Vergleich bei kapitalgedeckten Modellen deutlich hinterherhinkt.”

Darüber hinaus fordern Sozialverbände eine Stärkung der betrieblichen und privaten Altersvorsorge. Doch gerade Menschen mit niedrigen Einkommen können kaum Rücklagen bilden. Für sie bleibt die gesetzliche Rente weiterhin die zentrale, oft einzige Säule im Alter.

Vergleich: Was Deutschland von anderen Ländern lernen könnte

Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass andere Länder ihre Rentensysteme teilweise stabiler und großzügiger aufgestellt haben. Besonders oft wird Österreich als Vorbild genannt.

Dort liegt das Rentenniveau bei rund 80 Prozent des letzten Erwerbseinkommens – fast doppelt so hoch wie in Deutschland. Möglich wird das durch ein umlagefinanziertes System mit höheren Beiträgen, aber auch durch die Einbeziehung nahezu aller Erwerbstätigen, einschließlich Beamter und Selbstständiger.

Auch in Skandinavien gelten andere Modelle: In Schweden etwa besteht die Rente aus einer Kombination von umlagefinanziertem Grundstock und obligatorischen kapitalgedeckten Anteilen. Dadurch verteilt sich das Risiko, und langfristig entstehen höhere Durchschnittsrenten. Dänemark wiederum setzt stark auf eine steuerfinanzierte Grundsicherung, die allen Bürgerinnen und Bürgern unabhängig von ihrer Erwerbsbiografie zusteht.

Der Vergleich zeigt: Während Deutschland vor allem auf das klassische Umlageverfahren setzt und auf private Vorsorge verweist, sorgen andere Länder durch Mischmodelle oder höhere Beitragslasten für eine stärkere Absicherung im Alter.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Der Eckrentner bleibt ein theoretisches Ideal, das politisch gerne zur Veranschaulichung dient, für die Mehrheit der Menschen aber unerreichbar ist.

Die Frage lautet deshalb: Reicht die gesetzliche Rente, wie sie heute im Durchschnitt ausgezahlt wird, für ein würdevolles Leben im Alter?

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache – und sie geben Anlass zur Sorge. Ohne grundlegende Reformen, die den tatsächlichen Lebensrealitäten gerecht werden, droht Altersarmut in Deutschland weiter zuzunehmen.