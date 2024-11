Rente: So klappt es bei der Erwerbsminderungsrente mit dem Extra-Einkommen

Tobias H. bezieht eine Rente wegen voller Erwerbsminderung in Höhe von 950 Euro monatlich. Daneben übt er noch eine Beschäftigung mit einer täglichen Arbeitszeit von 2,5 Stunden aus. Mit einem Jahresverdienst von 19 158,75 Euro aus dieser Beschäftigung überschreitet er die jährliche Hinzuverdienstgrenze von 18 558,75 Euro um 600 Euro. Die 600 Euro werden nun in einen monatlichen Betrag umgerechnet. Ein Zwölftel von 600 Euro sind 50 Euro. Von diesen 50 Euro werden 40 Prozent, also 20 Euro, auf die Rente angerechnet. Die Monatsrente vermindert sich also um 20 Euro auf einen Betrag von 930 Euro.