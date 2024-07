Rente mit 63: Ist die Abschaffung geplant?

Lesedauer 2 Minuten

Wird die abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren abgeschafft?

Vor dem Hintergrund der kommenden Bundestagswahl im September 2025 herrscht darüber in der Bevölkerung eine große Unsicherheit.

Bürgeranfragen und aktuelle rechtliche Situation

Peter Knöppel, Rechtsanwalt und Rentenberater bei rentenbescheid24.de, berichtet von zunehmenden Anfragen besorgter Bürger. Eine häufig gestellte Frage betrifft die Zukunft der Rente mit 63 für Versicherte mit 45 Beitragsjahren. Laut Knöppel gibt es derzeit keine Anzeichen oder Gesetzesvorhaben, die auf eine Abschaffung dieser Rentenart hinweisen.

Diese Regelung, eingeführt am 1. Juli 2014, erlaubt es besonders langjährig Versicherten, ohne Abschläge in Rente zu gehen.

Politische Diskussionen und mögliche Veränderungen

In politischen Kreisen, insbesondere innerhalb der CDU/CSU und der FDP, gibt es jedoch Diskussionen über eine mögliche Abschaffung oder Modifikation dieser Rentenregelung. Die FDP hat in der Vergangenheit betont, dass sie Reformen im Rentensystem anstrebt, die auch die abschlagsfreie Rente mit 63 betreffen könnten. Bisher fehlt es jedoch an konkreten Gesetzesinitiativen oder Ankündigungen seitens der Bundesregierung.

Öffentliche Reaktionen und politische Risiken

Eine Abschaffung oder Änderung der abschlagsfreien Rente mit 63 könnte erhebliche politische Konsequenzen nach sich ziehen. Knöppel betont, dass ein solcher Schritt auf breite Ablehnung in der Bevölkerung stoßen würde. Sozialverbände und Betroffene würden voraussichtlich massiven Widerstand leisten.

Eine Abschaffung dieser Regelung ist politisch riskant und würde die Regierungsfähigkeit der amtierenden Koalition gefährden.

Welche Voraussetzungen müssen für eine vorzeitige Rente mit erfüllt sein?

Vorgezogene Altersrente für langjährig Versicherte: Diese Möglichkeit steht Personen mit mindestens 35 Beitragsjahren offen. Der früheste Renteneintritt ist ab 63 Jahren möglich, allerdings mit Abschlägen auf die Rentenhöhe.

Vorgezogene Altersrente für besonders langjährig Versicherte: Für Versicherte, die 45 Beitragsjahre vorweisen können, besteht die Möglichkeit eines abschlagsfreien Renteneintritts. Für die Jahrgänge ab 1964 liegt das früheste Rentenalter jedoch bei 65 Jahren.

Altersrente für schwerbehinderte Menschen: Schwerbehinderte Menschen können ab einem Alter von 62 Jahren in Rente gehen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Wird die Rente mit 63 nun abgeschafft?

Derzeit gibt es keine konkreten Maßnahmen zur Abschaffung der abschlagsfreien Rente mit 63. Das bedeutet, dass Menschen, die sich im kommenden Jahr für diese Rentenart qualifizieren, können vorerst beruhigt sein.

Ob das nach der Bundestagswahl 2025 immer noch so ist, kann man nicht voraussagen. Parteien wie die CDU/CSU und FDP könnten in Regierungsverantwortung dieses Thema wieder auf den Tisch bringen.