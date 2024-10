Rente: 5 Neuerungen im November die Rentner kennen sollten

Lesedauer 3 Minuten

Im November 2024 treten mehrere wichtige Änderungen in Kraft, die insbesondere für Rentnerinnen und Rentner von Bedeutung sein dürften. Die Neuerungen betreffen sowohl neue Rentenregelungen als auch gesetzliche Anpassungen für das tägliche Leben. Hier nun die 5 wichtigsten Änderungen in der Übersicht:

1. Welche Geburtsjahrgänge erhalten im November 2024 erstmals eine Altersrente?

Der November 2024 bringt für bestimmte Jahrgänge die Möglichkeit, erstmals eine Altersrente zu beanspruchen. Hier unterscheiden wir zwischen verschiedenen Rentenarten, abhängig von der Beschäftigungsdauer und persönlichen Voraussetzungen.

Regelaltersrente

Menschen, die zwischen dem 02.10.1958 und 01.11.1958 geboren wurden, erreichen im November 2024 das 66. Lebensjahr. Ab diesem Zeitpunkt können sie erstmals die Regelaltersrente beanspruchen. Die Regelaltersrente steht jenen zu, die die allgemeine Wartezeit von mindestens 5 Jahren an Beitragszeiten erfüllt haben.

Altersrente für langjährig Versicherte

Wer zwischen dem 02.10.1961 und 01.11.1961 geboren wurde, hat ebenfalls im November 2024 das Recht, in den vorzeitigen Ruhestand zu gehen. Voraussetzung ist, dass die Anspruchsberechtigten 35 Jahre Beitragszeiten nachweisen kann. Da es sich um eine vorgezogene Altersrente handelt, erfolgt diese mit einem Abschlag von 12,6 Prozent. Dies ist ein wesentlicher Punkt für die finanzielle Planung im Ruhestand.

Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Für Menschen mit Schwerbehinderung, die am 01.01.1963 geboren wurden, bietet sich ab dem 01.11.2024 die Möglichkeit, in den Ruhestand zu treten. Diese spezielle Altersrente kann mit Vollendung des 61. Lebensjahres und 10 Kalendermonaten beantragt werden.

Beachten Sie, dass diese Regelung genau für Personen gilt, die am 01.01.1963 geboren sind – für alle, die am 02.01.1963 geboren sind, gilt der Renteneintritt im Folgemonat Dezember.

Altersrente für besonders langjährig Versicherte

Menschen, die besonders lange gearbeitet haben, profitieren von einer weiteren Sonderregelung. Wer zwischen dem 02.06.1960 und 01.07.1960 geboren ist, kann ab November 2024 mit 64 Jahren und 4 Monaten ohne Abschläge in Rente gehen.

Dafür müssen 45 Beitragsjahre nachgewiesen werden. Diese Regelung bietet vor allem jenen einen Anreiz, die lange und kontinuierlich in die Rentenkasse eingezahlt haben.

2. Wann wird die Rente im November 2024 ausgezahlt?

Für viele Rentner ist der genaue Zeitpunkt der Rentenzahlung besonders wichtig, um finanzielle Verpflichtungen zu planen. Hier einige wichtige Hinweise zur Rentenzahlung im November 2024:

Vorschüssige Rentenzahlung

Die Rente für den Monat November wird vorschüssig gezahlt. Das bedeutet, dass die Zahlung bereits am 31.10.2024 auf den Konten der Rentner eingeht. In Bundesländern, in denen der Reformationstag (31.10.) ein Feiertag ist, erfolgt die Zahlung bereits am 30.10.2024. Zu diesen Bundesländern gehören unter anderem Brandenburg, Sachsen, und Thüringen.

Nachschüssige Rentenzahlung

In Fällen, in denen die Rente nachschüssig gezahlt wird, erfolgt die Zahlung Ende November. Da der 30.11.2024 ein Samstag ist, wird die Rentenzahlung bereits am 29.11.2024, also einen Tag früher, überwiesen.

3. Was ändert sich mit dem Selbstbestimmungsgesetz zum 01.11.2024?

Am 1. November 2024 tritt das neue Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) in Kraft. Dieses Gesetz ersetzt das veraltete Transsexuellengesetz und gibt transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und nichtbinären Menschen mehr Rechte. Hier sind die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Der Geschlechtseintrag und der Vorname können per Selbstauskunft beim Standesamt geändert werden.

Es entfällt die Notwendigkeit von medizinischen Gutachten oder gerichtlichen Beschlüssen.

Der Geschlechtseintrag kann durch „männlich“, „weiblich“ oder „divers“ ersetzt oder ganz gestrichen werden.

Für Rentner, die sich durch das bisherige System diskriminiert fühlten, stellt dies eine wesentliche Erleichterung dar.

4. Wer erhält im November 2024 einen Rentenzuschlag?

Seit dem 1. Juli 2024 erhalten rund 3 Millionen Rentner einen Rentenzuschlag von bis zu 7,5 Prozent. Dieser Zuschlag betrifft insbesondere Erwerbsminderungsrentner und Hinterbliebenenrentner, deren Rente zwischen 2001 und 2018 begonnen hat.

Im November 2024 wird der Rentenzuschlag zwischen dem 10.11.2024 und 20.11.2024 ausgezahlt. Dieser Zuschlag ist ein wichtiger finanzieller Vorteil für Rentner, die in den vergangenen Jahren durch Rentenkürzungen benachteiligt wurden.

5. Wie vereinfacht sich die Beantragung von Personaldokumenten?

Eine weitere Änderung betrifft die Beantragung und Ausstellung von Personalausweisen.

Ab November 2024 entfällt die Pflicht, Personalausweise und andere wichtige Dokumente persönlich bei der Behörde abzuholen. Rentner können nun wählen, ob sie ihren Personalausweis kostenpflichtig per Post nach Hause geschickt bekommen. Dies spart Zeit und vermeidet den oft stressigen Behördengang.

Für Rentner, die möglicherweise nicht mehr so mobil sind, ist diese Neuerung eine erhebliche Erleichterung.