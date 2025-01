Krankengeld bei Burnout: Krankenkassen machen jetzt Druck

Lesedauer 4 Minuten

Wer in Deutschland länger als sechs Wochen arbeitsunfähig ist, rutscht üblicherweise in das sogenannte Krankengeld. Für viele Betroffene ist dies bereits eine psychische Belastung: Die Erkrankung selbst stellt den Alltag auf den Kopf, gleichzeitig müssen die Betroffenen sich mit Formalitäten und Vorgaben ihrer Krankenkasse auseinandersetzen.

Besonders Menschen mit einem psychischen Leiden wie einer Angststörung oder Depression empfinden den Druck häufig als noch höher und geraten nicht selten in schwierige Situationen.

Gerade bei psychischen Erkrankungen kann der Bezug von Krankengeld problematisch sein. Daher erklären wir, welche Methoden manche Krankenkassen anwenden und worauf Betroffene unbedingt achten sollten.

Krankenkassen agieren deshalb anders

Psychische Erkrankungen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Ob Burn-out, Depression oder Angsterkrankungen: Viele Betroffene erleben starke Einschränkungen im Berufs- und Privatleben. Gleichzeitig nimmt der Anteil dieser Krankheitsbilder an den Gesamtkosten des Krankengelds merklich zu.

Einige Krankenkassen scheinen diese Entwicklung genau im Blick zu haben. Immer wieder schildern Ratsuchende, dass gerade bei einer psychischen Erkrankung mehr Nachfragen gestellt oder zusätzliche Hürden aufgebaut werden.

Zwar gibt es viele Krankenkassen, die nicht so agieren, doch es lassen sich immer wieder Fälle beobachten, in denen Menschen mit seelischen Problemen besonders stark unter Druck gesetzt werden.

Welche Strategien wenden manche Krankenkassen an?

Besonders für Menschen, deren psychische Stabilität angegriffen ist, können gewisse Vorgehensweisen der Krankenkassen zur Belastung werden:

Telefonterror statt Fürsorge?

Viele Versicherte berichten, dass sie schon während der Krankschreibung immer wieder von ihrer Krankenkasse angerufen werden. Was als harmloses, fürsorgliches Nachfragen beginnt („Wie geht es Ihnen? Wie kann es weitergehen?“), wandelt sich manchmal in ein regelrechtes „Anruf-Dauerfeuer“. Betroffene fühlen sich bedrängt, wenn der Tonfall plötzlich fordernd wird („Sind Sie etwa immer noch krank?“).Tipp: Sollten die Anrufe überhandnehmen oder in ihrer Art unangemessen sein, haben Sie das Recht, auf eine schriftliche Kommunikation zu bestehen. Ein kurzer Hinweis an den Sachbearbeiter genügt, dass Sie fortan alles nur noch per Brief oder E-Mail regeln möchten. Die scheinbar „gute Idee“ der Kündigung

In manchen Beratungsgesprächen raten Sachbearbeiter:innen bei psychischen Erkrankungen unverblümt dazu, den Arbeitsplatz aufzugeben. Begründung: Das Arbeitsumfeld habe die Erkrankung möglicherweise ausgelöst – da könne doch eine Kündigung an der „Wurzel des Problems“ ansetzen. Betroffene sollten hier unbedingt Vorsicht walten lassen. Auch wenn es verlockend klingen mag, sich einer belastenden Situation schnell zu entziehen, kann eine übereilte Kündigung erhebliche finanzielle Nachteile mit sich bringen.

Warum ist eine vorschnelle Kündigung gefährlich?

Wer selbst kündigt, sollte sich bewusst sein, dass finanzielle Einbußen drohen. Eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld kann ebenso möglich sein wie weitere Leistungskürzungen. Gerade wenn Betroffene noch gar nicht absehen können, ob sie wirklich dauerhaft nicht in ihrem alten Job arbeiten können, ist der Schritt meist zu radikal.

Unabhängige Beratung: Bevor Sie eine Kündigung erwägen, ist es ratsam, externe Hilfe einzuholen. Sozialverbände, Beratungsstellen oder ein Rechtsbeistand können wertvolle Informationen liefern und gemeinsam mit Ihnen herausfinden, ob eine Kündigung wirklich sinnvoll oder eher ein Schnellschuss ist.

Was passiert, wenn das Krankengeld ausläuft?

Krankengeld wird üblicherweise bis zu 78 Wochen (innerhalb von drei Jahren) für dieselbe Krankheit gezahlt. Doch nicht alle Betroffenen nutzen diese Zeit vollständig aus. Einige kehren vorzeitig in den Job zurück – andere haben das Problem, dass sie länger erkrankt sind und somit eine Anschlusslösung benötigen.

Nahtlosigkeitsregelung: Läuft das Krankengeld aus, melden sich viele Betroffene bei der Agentur für Arbeit, um Arbeitslosengeld zu beantragen. An dieser Stelle kommt die sogenannte Nahtlosigkeitsregelung ins Spiel. Diese besagt, dass der Anspruch auf Arbeitslosengeld (gemäß § 145 SGB III) auch dann bestehen kann, wenn Menschen krankheitsbedingt vorübergehend nicht vermittelbar sind. Allerdings ist diese Regelung an Bedingungen geknüpft und wird von der Arbeitsagentur oftmals genau geprüft.

Für psychisch erkrankte Menschen kann diese Situation besonders belastend sein: Der bisherige Arbeitsvertrag besteht möglicherweise weiterhin, man ist aber krank und soll sich gleichzeitig arbeitslos melden. Das verursacht oft zusätzlichen Stress und kann den Genesungsprozess erschweren.

Nahtlosigkeitsregelung bei psychischen Erkrankungen

Gerade weil psychische Leiden häufig in Schüben oder unklaren Verläufen auftreten, sind Betroffene oft in einer Grauzone: Sie sind noch nicht wieder arbeitsfähig, aber es ist auch nicht sicher, ob sie jemals in den alten Job zurückkehren.

Achtung Fallstricke: Wer sich arbeitslos meldet, muss sich theoretisch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Auch wenn in der Praxis nicht immer erwartet wird, sofort Bewerbungen zu verschicken, kann schon das Gefühl, sich bewerben zu müssen, Druck ausüben. Für Menschen mit psychischen Erkrankungen kann dies eine zusätzliche Belastung bedeuten.

Wann kommt die Erwerbsminderungsrente ins Spiel?

Wenn klar wird, dass weder Krankengeld noch Arbeitslosengeld die langfristige Lösung bieten, rückt oft die Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) ins Blickfeld. Dies ist eine Rentenleistung für Menschen, die wegen Krankheit oder Behinderung nicht mehr oder nur in geringem Umfang arbeiten können.

Gerade bei chronischen und schweren psychischen Erkrankungen beantragen viele Betroffene diese Rente. Der Prozess kann jedoch langwierig sein und erfordert eine gründliche medizinische Dokumentation sowie Geduld – die Rentenversicherung prüft genau, ob eine Erwerbsminderung in relevantem Umfang vorliegt.

Wo finden Betroffene Unterstützung?

Ein komplexes System, ständige Prüfungen und die Frage nach der Zukunftsplanung – all das sorgt leicht für Überforderung. Hilfe bieten:

Sozialverbände : Organisationen wie der Sozialverband Schleswig-Holstein oder andere gemeinnützige Träger beraten Betroffene individuell. Sie helfen bei Anträgen, Widersprüchen und bieten eine fundierte Rechtsberatung.

: Organisationen wie der Sozialverband Schleswig-Holstein oder andere gemeinnützige Träger beraten Betroffene individuell. Sie helfen bei Anträgen, Widersprüchen und bieten eine fundierte Rechtsberatung. Psychosoziale Beratungsstellen : Wer die Belastung des bürokratischen Prozesses als zu hoch empfindet, sollte professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen. Hier lässt sich neben praktischen Tipps oft auch eine Stabilisierung des seelischen Gleichgewichts erreichen.

: Wer die Belastung des bürokratischen Prozesses als zu hoch empfindet, sollte professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen. Hier lässt sich neben praktischen Tipps oft auch eine Stabilisierung des seelischen Gleichgewichts erreichen. Ärzt:innen und Therapeut:innen: Eine enge medizinische Begleitung ist bei psychischen Erkrankungen unerlässlich. Sie sorgen für eine umfassende Diagnose, stellen Atteste aus und können den Heilungsverlauf dokumentieren.

Wie gelingt ein verantwortungsvoller Umgang mit Krankengeld und psychischen Erkrankungen?

Länger als sechs Wochen krank zu sein, ist für niemanden einfach. Doch gerade bei psychischen Erkrankungen kann der bürokratische Aufwand zusätzliche Ängste schüren und den Heilungsverlauf stören. Wichtig ist, dass Betroffene ihre Rechte kennen – etwa, dass sie nicht zu unzähligen Telefonaten verpflichtet sind oder ohne Weiteres kündigen müssen.

Eine ausgewogene Entscheidung braucht Zeit, Fachwissen und unabhängige Beratung. Das Krankengeld ist dafür da, Patienten in ihrer Genesungsphase finanziell abzusichern. Wer das Gefühl hat, seine Krankenkasse agiere mit fragwürdigen Methoden, sollte sich rechtzeitig professionelle Hilfe suchen – zum Beispiel bei einem Sozialverband.

Denn nur mit der richtigen Unterstützung können Betroffene sich voll und ganz auf ihre Gesundheit konzentrieren, statt sich zusätzlich mit bürokratischen und finanziellen Problemen herumschlagen zu müssen. Langfristig geht es darum, einen Weg zurück in ein stabiles, möglichst beschwerdefreies Leben zu finden – sei es am bisherigen Arbeitsplatz, in einem neuen beruflichen Umfeld oder durch die Gewährung einer Erwerbsminderungsrente.

Gerade für Menschen mit seelischen Erkrankungen ist es daher entscheidend, die eigenen Rechte zu kennen und die passende Beratung in Anspruch zu nehmen. So bleibt mehr Kraft für das Wesentliche: die eigene Gesundheit.