Kündigung: So hoch sollte die Abfindung mindestens sein – Abfindungstabellen für 2025

Wer gekündigt wird, hat unter Umständen einen Anspruch auf eine Abfindung durch den Arbeitgeber. Das ist nicht selten, da der Kündigungsschutz in Deutschland sehr arbeitnehmerfreundlich ist.
Gekündigte sollten auch bei Vorlage eines Aufhebungsvertrages wissen, wie hoch eine solche Abfindung sein könnte, wenn sie vor einem Arbeitsgericht erstritten wird.
Kündigungsschutzklage der erste Weg zur Abfindung
Mit einer Kündigungsschutzklage kann der Anwalt erreichen, dass die Gekündigten wieder in ihr altes Arbeitsverhältnis zurückkehren. Da das “Klima” zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu diesem Zeitpunkt jedoch schlecht ist, wird in den meisten Fällen eine Abfindung vereinbart.
Wie hoch muss eine Abfindung mindestens im Jahr 2025 sein?
Die Regelabfindung beträgt 0,5 Bruttomonatsgehälter pro Beschäftigungsjahr. Je nach Einzelfall können auch deutlich höhere Abfindungen ausgehandelt werden.
“Der Faktor 1,0 oder sogar 1,5 pro Beschäftigungsjahr ist keine Seltenheit”, sagt auch Christian Lange, Rechtsanwalt aus Hannover. “Auch ein Faktor von 2,0 konnte schon erreicht werden.”
Der Faktor Betriebszugehörigkeit wird auf volle Jahre auf- oder abgerundet.
Beispiel: Erfolgt die Kündigung nach sechs Monaten zur Jahresmitte, wird die Abfindung auf ein volles Jahr aufgerundet. Erfolgt die Kündigung zu Beginn des Jahres, wird der Anspruch abgerundet.
So hoch muss die Abfindung bei einer rechtswidrigen Kündigung mindestens ausfallen:
|In der Firma gearbeitet (Jahre)
|Monatsgehälter
|Durchschnittsverdienst* Ost
|Durchschnittsverdienst* West
|1
|0,5
|1.330 Euro
|1.488 Euro
|2
|1
|2.660 Euro
|2.975 Euro
|3
|1,5
|3.990 Euro
|4.462 Euro
|4
|2
|5.320 Euro
|5.950 Euro
|5
|2,5
|6.650 Euro
|7.438 Euro
|6
|3
|7.980 Euro
|8.925 Euro
|7
|3,5
|9.310 Euro
|10.412 Euro
|8
|4
|10.640 Euro
|11.900 Euro
|9
|4,5
|11.970 Euro
|13.388 Euro
|10
|5
|13.300 Euro
|14.875 Euro
Ohne Druck werden die meisten Arbeitgeber keine Abfindung anbieten. “Viele Chefs gehen davon aus, dass die Beschäftigten das Kündigungsschutzgesetz nicht kennen. Tatsächlich lassen viele Gekündigte ihren Anspruch auf eine Abfindung verfallen,” sagt Lange.
Die Frist ist auch kurz: Innerhalb von 3 Wochen müssen Gekündigte gegen die Kündigung vorgehen. Dazu sollten Betroffene einen Fachanwalt für Arbeitsrecht einschalten.
Urlaubs- und Weihnachtsgeld bei Kündigung
“Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Bonuszahlungen, Prämien und Provisionen, die im laufenden Jahr noch gezahlt würden, werden bei der Berechnung der Abfindung berücksichtigt”, berichtet der Anwalt.
Muss eine Abfindung versteuert werden?
Wenn eine Abfindung gezahlt wird, muss der Arbeitnehmer keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Allerdings muss die Abfindung dem Finanzamt gemeldet und als Einkommen versteuert werden.
Die gute Nachricht ist jedoch, dass nur ein Fünftel zur Berechnung herangezogen wird – unabhängig von der Steuerklasse. Das bedeutet, dass nur ein Fünftel der gezahlten Abfindung in die Berechnung des Jahreseinkommens einfließt.
Nach § 34 Einkommensteuergesetz (EstG) kann die Abfindung nicht in voller Höhe bei der jährlichen Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden. Stattdessen wird sie nur zu einem Fünftel angerechnet.
Die Berechnung ist ganz einfach: Die gesamte Abfindung, die der ehemalige Arbeitgeber gezahlt hat, wird durch fünf geteilt.
Nur ein Fünftel wird dem Jahreseinkommen zugerechnet. Dann vergleicht man die anfallende Lohnsteuer mit der Lohnsteuer ohne Abfindung.
Die Differenz wird mit fünf multipliziert. So erhält man den Betrag, der für die Abfertigung an das Finanzamt abgeführt werden muss. Diese Rechenbeispiele vereinfachen die Berechnung:
Fünftelregelung nach Abfindung mit weiterem Einkommen
Herr Müller hat 2022 weist ein Jahreseinkommen von 40.000 EUR auf. Er hat eine Abfindung in Höhe von 60.000 EUR erhalten.
|1.
|Einkommensteuer für 40.000
|8.246
|2.
|Einkommensteuer für 52.000
(40.000 + 1/5 der Abfindung)
|12.662
|3.
|Differenz der Steuerbeträge
|4.416
|4.
|Steuer für Abfindung
(5 × 4.416)
|22.080
Was ist aber, wenn kein weiteres Einkommen erzielt wurde? Dann ändert sich etwas bei der Berechnung.
Fünftelregelung nach Abfindung ohne weiteres Einkommen
Herr Meyer hat 2022 keinen Arbeitsplatz mehr und keine Einkünfte. Von seinem ehemaligen Arbeitgeber hat er eine Abfindung in Höhe von 100.000 EUR erhalten:
|1.
|Einkommensteuer für 0
|0
|2.
|Einkommensteuer für 20.000
(0 + 1/5 der Abfindung)
|2.207
|3.
|Differenz der Steuerbeträge
(= Steuer für 1/5 der Abfindung)
|2.207
|4.
|Steuer für Abfindung
(5 × 2.207)
|11.035
Oft wird jedoch nach der Kündigung das Arbeitslosengeld 1 bezogen. Wie wird dann die Fünftelregelung berechnet?
Fünftelregelung mit Arbeitslosengeld 1 Bezug
Herr Sommer hat 2022 wies ein Jahreseinkommen von 20.000 EUR auf und bekam eine Abfindung in Höhe von 100.000 Euro. Zusätzlich hat Herr Sommer Arbeitslosengeld 1 in Höhe von 5.000 Euro erhalten.
|1.
|Einkommensteuer für 20.000
|2.207
|2.
|Fiktive Einkommensteuer für 25.000
(20.000 + 5.000 Arbeitslosengeld)
|3.562
|3.
|Fiktiver Steuersatz (3.562 von 25.000)
|14,248%
|4.
|Einkommensteuer von 20.000 zu 14,248%
|2.850
|5.
|Fiktive Einkommenst. für 45.000
(20.000 + 5.000 + 1/5 der Abfindung)
|10.014
|6.
|Fiktiver Steuersatz (10.014 von 45.000)
|22,2533%
|7.
|Einkommensteuer von 40.000 zu 22,2533%
(20.000 + 1/5 der Abfindung)
|8.901
|8.
|Differenz der Steuerbeträge (4. Und 7.)
(= Steuer für 1/5 der Abfindung)
|6.051
|9.
|Steuer für Abfindung
(5 × 6.051)
|30.255
Abfindung: Berechnung als würde die Abfindung über 5 Jahres erzielt
Mit dieser Regelung wird die Abfindung so behandelt, als ob sie über 5 Jahre gleichmäßig verdient worden wäre. Würde diese Regelung nicht angewendet, müsste die Abfindung auf einmal versteuert werden. Von der Abfertigung bliebe dann kaum etwas übrig, weshalb die Fünftelregelung sehr sinnvoll ist.
Abfindung bei einem Aufhebungsvertrag
“Diese Berechnungsgrundlage ist auch wichtig, wenn dem Arbeitnehmer ein Aufhebungsvertrag vorgelegt wird”, mahnt Lange.
Hier lautet die erste Regel: “Unterschreiben Sie erst einmal nichts! Lassen Sie die Emotionen abklingen und prüfen Sie die Umstände, bevor Sie endgültige Vereinbarungen treffen, die nicht mehr ohne weiteres geändert werden können.
Denken Sie daran, dass ein Aufhebungsvertrag eine zwölfwöchige Sperre des Arbeitslosengeldes nach sich ziehen kann, da Sie juristisch gesehen die Arbeitslosigkeit selbst herbeigeführt haben”.
Betroffene sollten zunächst prüfen, ob die angebotene Abfindung der Bemessungsgrundlage entspricht.
Liegt die Summe deutlich darunter, sollte ein Rechtsanwalt eingeschaltet werden, der die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber übernimmt.
Der Anwalt kann den Arbeitsvertrag und die betriebliche Situation genau beurteilen und die Summe entsprechend nach oben verhandeln.
Wird kein Aufhebungsvertrag mit entsprechender Abfindung angeboten: “Kündigungsschutzklage prüfen!”
Die Erfolgsaussichten einer Kündigungsschutzklage sind oft sehr gut. Viele Arbeitgeber machen beim Ausspruch einer Kündigung Fehler, die dazu führen, dass die Kündigung unwirksam ist”, so der Rechtsanwalt.
Sofort arbeitssuchend melden
Spätestens drei Tage nach der Kündigung müssen Sie sich telefonisch oder online bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend melden, um Sperrzeiten beim Bezug von Sozialleistungen zu vermeiden.
Wenn Ihnen gekündigt wurde, können Sie auch Arbeitslosengeld (ALG I) beantragen, wenn Sie vor der Kündigung zwölf Monate beschäftigt waren. Alternativ sollte ein Antrag auf Bürgergeld gestellt werden, wenn der Anspruch auf Arbeitslosengeld zu gering ist.
Anmerkung zum Artikel: Die Fünftel-Regelung wurde – anders als im Artikel erwähnt, wieder abgeschafft. Mehr dazu hier: Abfindung nach Kündigung: Fünftelregelung wird in der jetzigen Form abgeschafft