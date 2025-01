Kaum barrierefreie Wohnungen für schwerbehinderte Menschen

Lesedauer 2 Minuten

Ältere Menschen, die einen barrierefreien Zugang zu ihrer Wohnung und barrierereduzierten Wohnraum benötigen, haben diesen viel zu selten. Das ging aus der Antwort einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Partei Die Linke hervor.

Vier von fünf Bedürftigen haben keine barrierereduzierte Wohnung

Zwar hätte die älteste Gruppe der Menschen in Deutschland zwischen 80 und 90 Jahren unter den Älteren die höchste Rate an barrierereduzierten Wohnungen mit 28 Prozent im Vergleich zur jüngsten Gruppe der Älteren zwischen 45 und 64 Jahren mit zwölf Prozent, doch insgesamt müsste ein Großteil der Älteren mit funktionalen Einschränkungen in Wohnungen leben, deren Barrieren nicht reduziert seien.

Befragte mit funktionalen Einschränkungen leben nur zu 19 Prozent in einer barrierereduzierten Wohnung, und das bedeutet, vier von fünf Älteren, die solchen Wohnraum aufgrund ihrer Einschränkungen bräuchten, um in ihrer Teilhabe nicht behindert zu werden, haben diese Ausstattung nicht.

Es fehlen Millionen barrierefreie Wohnungen

Die Zahlen sind eindeutig. Im Sommer 2023 fehlten in Deutschland rund zwei Millionen barrierefreie Wohnungen, und das Institut der Deutschen Wirtschaft schätzt, dass sich diese Lücke bis 2035 auf circa 3,7 Millionen vergrößern wird. Der Grund dafür ist der demografische Wandel.

Denn die Wahrscheinlichkeit einer Schwerbehinderung steigt mit dem Alter: lediglich rund drei Prozent aller Behinderungen sind angeboren, und circa 97 Prozent werden erworben, ob durch Unfälle, Erkrankungen oder den Alterungsprozess selbst.

Im Sommer 2024 waren nur rund drei Prozent aller Wohnungen in Deutschland barrierefrei ausgestattet, und der Großteil davon ist erst ab 2011 entstanden.

Was sind die Kriterien?

Die Kriterien für barrierereduziertes Wohnen setzten als Maßstab keine spezifischen Gestaltungen, die sich auf eine oft nur individuell zu betrachtende Einschränkung beziehen, sondern generelle Erleichterungen wie einen stufenlosen Zugang zum Haus und der Wohnung sowie einen stufenlosen Zugang zu allen Wohnräumen.

Mehr Wohnraum heißt nicht mehr Barrierefreiheit

Dabei verfügen, laut der Bundesregierung, ältere Menschen im Durchschnitt sogar über mehr Wohnfläche als jüngere. Im Schnitt aller Haushalte in Deutschland liegt demnach die Wohnfläche bei 55,4 Quadratmetern pro Person, bei den 60- bis 75-Jährigen jedoch bei 63,8 Quadratmetern und bei den über 75-Jährigen sogar bei 71,3 Quadratmetern.

Auch die Eigentumsquote bei Älteren ist über dem Gesamtdurchschnitt, bei 60- bis 75-Jährigen sogar bei 71,3 Prozent.

Mehr Platz in alten Häusern

Die Bundesregierung sagt nichts darüber, warum Ältere im Schnitt mehr Wohnfläche haben. Einige Aspekte liegen indessen auf der Hand. Ältere leben oft als Paar oder allein in Häusern und Wohnungen, in denen zuvor auch ihre Kinder Raum einnahmen, doch die inzwischen erwachsenen Söhne und Töchter sind nicht mehr im Haus.

Über 75-Jährige mit der im Schnitt größten Wohnfläche sind oft außerdem verwitwet, und nicht nur die Kinder, sondern auch der verstorbene Lebenspartner oder die verstorbene Ehefrau leben nicht mehr in der Wohnung.

Oft nicht barrierefrei

Die Eigenheime und auch die oft seit Jahrzehnten genutzten Mietwohnungen stammen nicht selten aus einer Zeit, in der kaum jemand beim Bauen an Barrierefreiheit dachte. Dabei möchten die meisten Menschen so lange wie es nur geht in ihrem vertrauten sozialen Umfeld bleiben.

Große Investitionen sind nötig

Die Bundesregierung schließt, dass Wohnangebote und Wohnumfelder weiterentwickelt und altersgerecht gestaltet werden müssten, und dabei gehörten zu den baulichen, technischen und infrastrukturellen Voraussetzungen ein sozialer Nahraum, der entsprechende Angebote sowie Hilfestrukturen biete.

Solchen Worten Taten folgen zu lassen bedeutet große Investitionen. Denn laut den Zahlen des Statistischen Bundesamts müssten bei 2030 rund 2,9 Millionen zusätzliche barrierefreie Wohnungen entstehen, und die Kosten lägen bei circa 50 Milliarden Euro, um den Bedarf zu erfüllen.