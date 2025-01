Arbeitslosengeld-Sperre und keine Krankenversicherung – Das musst Du tun

Lesedauer 3 Minuten

Obwohl du eigentlich einen Anspruch auf Arbeitslosengeld hättest, kommt es manchmal vor, dass die Arbeitsagentur vorübergehend keine Leistungen auszahlt. Dafür gibt es zwei Hauptursachen.

Zum einen kann eine Sperre verhängt werden, etwa wenn du gegen wichtige Pflichten verstoßen hast. Zum anderen kann das Arbeitslosengeld ruhen, wenn beispielsweise eine Abfindung ins Spiel kommt. In beiden Fällen steht schnell die Frage im Raum, wie es dann mit der Krankenversicherung weitergeht.

Was ist eine Arbeitslosengeld-Sperre und wann kann sie verhängt werden?

Eine Sperre ist eine zeitlich befristete Maßnahme der Agentur für Arbeit, die dich vorübergehend vom Leistungsbezug ausschließt. Am häufigsten tritt dies ein, wenn du ohne triftigen Grund selbst kündigst.

Ein wichtiger Grund kann beispielsweise eine ärztlich belegte gesundheitliche Problematik sein; liegt dieser jedoch nicht vor, verhängt die Arbeitsagentur oft eine Sperrzeit von zwölf Wochen. In dieser Phase erhältst du kein Geld, obwohl du grundsätzlich arbeitslos gemeldet und leistungsberechtigt bist.

Neben einer Eigenkündigung ohne zwingenden Anlass kann eine Sperre auch durch andere Pflichtverletzungen ausgelöst werden, etwa wenn du wiederholt Termine bei der Arbeitsagentur versäumst oder eine zumutbare Stelle nicht annimmst.

Die Rechtsgrundlage dafür findet sich im Dritten Sozialgesetzbuch (SGB III), wo die verschiedenen Tatbestände aufgelistet sind.

Wie wirkt sich eine Sperre auf die Anspruchsdauer aus?

Viele wissen, dass bei einer Sperre für eine gewisse Zeit kein Geld fließt. Etwas weniger bekannt ist allerdings, dass sich dadurch häufig auch die Gesamtanspruchsdauer verkürzt.

Wenn du beispielsweise zunächst eine Sperre von zwölf Wochen kassierst, erhältst du in dieser Zeit kein Arbeitslosengeld. Oft wird danach zusätzlich die gesamte Bezugsdauer gekürzt.

Angenommen, du hättest als ältere Arbeitnehmerin oder älterer Arbeitnehmer einen Anspruch von 24 Monaten. Dann kann es passieren, dass du nicht nur in den ersten zwölf Wochen keine Leistungen bekommst, sondern dass auch noch ein erheblicher Teil deines Restanspruchs entfällt.

Das Gesetz spricht von einer Kürzung um mindestens ein Viertel. So bleiben statt 24 Monaten am Ende häufig nur noch 18 Monate übrig, die du tatsächlich beziehen kannst.

Was bedeutet das Ruhen des Arbeitslosengeldes?

Während die Sperre eine Sanktion für einen Pflichtverstoß ist, handelt es sich beim Ruhen des Arbeitslosengeldes eher um eine zeitliche Verschiebung des Bezugs. Ein klassisches Beispiel ist eine Abfindung.

Wenn du dich mit deinem Arbeitgeber auf ein vorzeitiges Ende des Arbeitsverhältnisses einigst und dafür eine Abfindung erhältst, beginnt dein Arbeitslosengeld oft erst nach Ablauf der regulären Kündigungsfrist zu laufen.

In diesem Zeitraum erhältst du kein Arbeitslosengeld, musst dich aber finanziell mit deiner Abfindung über Wasser halten.

Im Gegensatz zu einer Sperre verkürzt sich dabei jedoch nicht dein gesamter Leistungsanspruch. Wenn er beispielsweise 15 Monate beträgt, kannst du diese 15 Monate nach dem Ruhenszeitraum immer noch vollständig in Anspruch nehmen.

Wie steht es um die Krankenversicherung bei einer Sperre?

Trotz der unangenehmen Aussetzung des Arbeitslosengeldes für die Dauer der Sperre bleibst du in dieser Phase weiterhin über die Agentur für Arbeit krankenversichert.

Obwohl kein Geld fließt, bist du offiziell arbeitslos gemeldet, und die Behörde zahlt für dich die entsprechenden Beiträge an die Krankenkasse. Damit gehst du in der sperrbedingten Wartezeit nicht ohne Schutz aus.

Welche Folgen hat das Ruhen für den Krankenversicherungsschutz?

Anders als bei der Sperre trägt die Agentur für Arbeit beim Ruhen keinen Krankenversicherungsbeitrag für dich.

Der Anspruch auf Geldleistung wird zwar nur verschoben, aber in dieser Zwischenzeit musst du selbst aktiv werden, um deinen Versicherungsschutz zu erhalten. Hier bietet sich eine freiwillige Weiterversicherung bei deiner bisherigen Krankenkasse an. Solange das Ruhen andauert, fallen diese Beiträge für dich persönlich an.

Erst sobald das Arbeitslosengeld tatsächlich ausgezahlt wird, übernimmt die Agentur wieder die Kosten.

Warum wird die Anspruchsdauer nach einer Sperre zusätzlich gekürzt?

Gerade diese Frage überrascht viele Betroffene. Der Gesetzgeber hat vorgesehen, dass bei bestimmten Pflichtverletzungen (klassischerweise einer Eigenkündigung ohne wichtigen Grund) nicht nur in den ersten Wochen keine Leistung fließt, sondern dass auch die insgesamt zur Verfügung stehenden Monate des Arbeitslosengeldbezugs sinken können.

Diese doppelte Auswirkung – erst keine Zahlung in der Sperrzeit und anschließend weniger Monate, die dir zustehen – führt oft zu erheblichen finanziellen Einbußen.

Was solltest du unbedingt beachten?

Wenn eine Kündigung ansteht, lohnt es sich, genau hinzuschauen, ob es einen berechtigten Grund geben könnte, der eine Sperre verhindert. Hat etwa ein ärztliches Attest bestätigt, dass du deine Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kannst, solltest du diesen Sachverhalt unbedingt der Agentur für Arbeit mitteilen.

Bei einer Abfindung dagegen ist es ratsam, frühzeitig zu klären, wie lange dein Arbeitslosengeldanspruch ruhen wird und wie du dich währenddessen krankenversicherst. Hilfreich ist in jedem Fall, sich rechtzeitig beraten zu lassen, sei es von einem Fachanwalt für Sozialrecht, einer unabhängigen Beratungsstelle oder der Krankenkasse selbst.

Fazit

Wenn du arbeitslos wirst, ist eine verlässliche finanzielle Unterstützung und ein stabiler Krankenversicherungsschutz essentiell. Dennoch kann es vorkommen, dass vorübergehend kein Geld von der Agentur für Arbeit kommt.

Bei einer Sperre handelt es sich um eine Sanktion, die nicht nur zu einem zeitweisen Leistungsausfall führt, sondern oft auch die Anspruchsdauer insgesamt verkürzt. Während der Sperre bist du jedoch weiterhin versichert.

Kommt es dagegen zum Ruhen des Arbeitslosengeldes, zum Beispiel wegen einer Abfindung, bleibt die Gesamtdauer deines Anspruchs in voller Länge bestehen, du musst allerdings in der Zwischenzeit selbst für deinen Krankenversicherungsschutz sorgen.

Wichtig ist in jedem Fall, frühzeitig alle Optionen zu prüfen und sich gegebenenfalls beraten zu lassen. Auf diese Weise lassen sich finanzielle Nachteile und Versicherungslücken vermeiden.