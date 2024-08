Alleinerziehende Mutter nimmt Minijob an – Jobcenter stoppt Bürgergeld

Lesedauer 2 Minuten

F. ist alleinerziehende Mutter und hat zum 1. August einen Minijob begonnen. Doch sie ist in einer verzweifelten Situation. Obwohl sie sich bemüht, ihre Lage durch eine Beschäftigung zu verbessern, steht sie und ihr Kind nun im September ohne unterstützende Bürgergeld-Leistungen da.

Das bringt die alleinerziehende Mutter mit ihrem Kind in eine ernsthafte Lage, da sie ihre Miete und andere Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Über diesen Fall berichtet der Sozialverein “Sanktionsfrei” aus ihrer Beratungspraxis.

Was war passiert?

Das Jobcenter hat F. das Bürgergeld komplett entzogen, bis sie ihre erste Lohnabrechnung einreicht. Diese Lohnabrechnung wird jedoch erst Mitte September verfügbar sein, was F. auch vom Arbeitgeber schriftlich bestätigt wurde.

Trotz dieser eindeutigen Bestätigung verweigert das Jobcenter jegliches Bürgergeld. Besonders schlimm ist, dass F. berichtet, dass ihr persönliche Gespräche mit Sachbearbeitern und der Leistungsabteilung verweigert wurden.

„Ich bin verzweifelt, ich stehe mit meinem Kind für September ohne Geld da, kann meine Miete und andere Rechnungen nicht bezahlen. Persönliche Gespräch mit dem Sachbearbeiter und der Leistungsabteilung wurden mir verweigert”, berichtet sie gegenüber der Vereinsgründerin Helena Steinhaus.

Schwerwiegende Folgen durch die Entscheidung des Jobcenters

Die Entscheidung des Jobcenters hat weitreichende Konsequenzen für F. und ihr Kind. Ohne das Bürgergeld ist sie nicht in der Lage, ihre Miete zu zahlen, was die Gefahr einer Kündigung ihres Mietvertrags nach sich ziehen könnte.

Zudem fehlen ihr die Mittel für andere wichtige Ausgaben wie Lebensmittel und Versorgungsleistungen. In der ohnehin schon angespannten Situation, in der sie versucht, sich durch einen Minijob finanziell über Wasser zu halten, stellt der Entzug des Bürgergeldes eine erhebliche Belastung für die Betroffenen dar. Diese Art von bürokratischer Härte trifft besonders diejenigen, die ohnehin schon am Rande des Existenzminimums leben.

Jobcenter haben Ermessensspielraum- der wird kaum genutzt

Eine angeblich fehlende Mitwirkung wird von den Jobcentern immer öfter dazu genutzt, die Bürgergeld-Leistungen komplett einzustellen. Dabei haben die Behörden tatsächlich einen Ermessensspielraum, den sie aber oft nicht umsetzen.

Dabei hatte erst kürzlich das Landessozialgericht Bayern (AZ: L 16 AS 382/22) geurteilt, dass eine eine Versagungsentscheidung ist nur dann rechtmäßig sei, “sofern der Leistungsträger sein Entscheidungs- und Auswahlermessen betätigt, dabei die Grenzen des Ermessensspielraumes eingehalten und seine Entscheidung hinreichend begründet hat.”

Noch schwerwiegender ist die Tatsache, dass hier das Kind gleich mit “totalsanktioniert” wird, obwohl trotz der Aufnahme eines Minijobs sehr wohl noch eine Hilfebedürftigkeit besteht, kritisiert Sebastian Bertram von “Gegen-Hartz.de.