Alle Bürgergeld-Bescheide nicht rechtskräftig: Warum das denn?

Lesedauer 3 Minuten

Am 11. Oktober 2024 hat das Sozialgericht Berlin ein Urteil gefällt, das die Jobcenter deutschlandweit in eine schwierige Lage versetzt. In diesem Urteil wurde festgestellt, dass fast alle Bürgergeldbescheide des Jahres 2024 eine fehlerhafte Rechtsbehelfsbelehrung enthalten.

Doch wie kam es zu diesem massiven Fehler? Und wie können Bürgergeld-Bezieher davon profitieren?

Was ist eine Rechtsbehelfsbelehrung und warum ist sie wichtig?

Die Rechtsbehelfsbelehrung ist wichtig für jeden Bescheid. Sie informiert den Empfänger über die Fristen und die Art und Weise, wie er gegen den Bescheid vorgehen kann.

Normalerweise beträgt die Widerspruchsfrist einen Monat. Wird die Rechtsbehelfsbelehrung jedoch falsch dargestellt oder gar nicht beigefügt, kann dies dazu führen, dass die Widerspruchsfrist verlängert wird – in diesem Fall sogar auf ein ganzes Jahr.

Was hat sich am 1. Januar 2024 geändert?

Am 1. Januar 2024 trat eine Änderung in der Form der elektronischen Kommunikation in Kraft, insbesondere für den sogenannten “elektronischen Rechtsverkehr”.

Vorher war ein elektronischer Widerspruch nur dann gültig, wenn er mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen war. Diese Signatur dient der Authentifizierung und stellt sicher, dass die Dokumente von der autorisierten Person eingereicht werden.

Seit dem 1. Januar 2024 ist jedoch eine einfachere Form der elektronischen Signatur ausreichend, was die Abwicklung von Widersprüchen erleichtert. Dies bedeutet, dass die Anforderungen für elektronische Widersprüche gesenkt wurden.

Ein entscheidender Punkt: In den Bürgergeldbescheiden der Jobcenter wurde auf diese Änderung nicht korrekt hingewiesen. Der Fehler in der Rechtsbehelfsbelehrung führte dazu, dass die einmonatige Frist für Widersprüche faktisch aufgehoben wurde.

Was bedeutet das Urteil für Leistungsberechtigte?

Das Urteil des Sozialgerichts Berlin hat erhebliche Auswirkungen auf die betroffenen Bürger. Wenn Sie im Jahr 2024 einen Bescheid vom Jobcenter erhalten haben – sei es bezüglich Miete, Mehrbedarf oder anderer Leistungen – haben Sie nun deutlich mehr Zeit, um einen Widerspruch einzulegen.

“Ist nun die Widerspruchsfrist des Bescheides erloschen, so kann jetzt noch einmal mit Verweis auf die fehlerhafte Rechtsbehelfsbelehrung ein Widerspruch eingelegt werden”, sagt der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt.

Diese verlängerte Frist bietet einen erheblichen Vorteil: Während viele Bescheide innerhalb der regulären Frist von vier Wochen nicht mehr angefochten werden können, ermöglicht die verlängerte Frist, auch ältere Bescheide zu prüfen und Widersprüche einzureichen.

Wie können Sie von diesem Fehler profitieren?

Nun stellt sich die Frage: Wie können Sie als Leistungsberechtigter diesen Fehler zu Ihrem Vorteil nutzen? Zunächst einmal sollten Sie alle Bescheide, die Sie im Jahr 2024 vom Jobcenter erhalten haben, sorgfältig prüfen. Dies betrifft nicht nur offensichtliche Fehler, sondern auch kleinere Unstimmigkeiten, die Ihnen vielleicht bisher entgangen sind.

“Nutzen Sie die verlängerte Frist, um gegebenenfalls Widersprüche einzulegen. Dies ist besonders wichtig, da nach Ablauf der regulären Widerspruchsfrist der Bescheid als bestandskräftig gilt und nur noch durch einen sogenannten Überprüfungsantrag angefochten werden kann. Ein solcher Antrag ist jedoch zeitaufwendig und zieht sich häufig über Monate hin, was für viele Betroffene belastend sein kann”, so der Rat von Anhalt.

Wer kann Ihnen bei der Überprüfung helfen?

Sollten Sie sich unsicher sein, ob Ihre Bescheide fehlerhaft sind oder ob es sich lohnt, einen Widerspruch einzulegen, können Sie Unterstützung bei Sozialverbänden, unabhängigen Erwerbslosenberatungsstellen oder Rechtsberatungen suchen.

Fachleute, die sich auf Sozialrecht spezialisiert haben, können Ihre Bescheide prüfen und Ihnen dabei helfen, die notwendigen Schritte einzuleiten. Diese Expertise kann entscheidend sein, um rechtliche Fehler zu erkennen und Ihre Rechte geltend zu machen.

Warum war dieses Versagen der Jobcenter möglich?

Die Tatsache, dass alle Bescheide des Jahres 2024 eine fehlerhafte Rechtsbehelfsbelehrung enthalten, wirft die Frage auf, wie ein solcher Fehler passieren konnte. Der Hintergrund liegt in den neuen gesetzlichen Anforderungen und der mangelhaften Umsetzung durch die Jobcenter.

Eine Änderung der Rechtslage erfordert eine Anpassung der internen Abläufe und eine Schulung der Mitarbeiter. Offensichtlich wurden diese Maßnahmen nicht konsequent umgesetzt, was zu der aktuellen Situation führte.

Fazit: Was sollten Sie jetzt tun?

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Bescheide aus dem Jahr 2024 zu überprüfen und, falls notwendig, Widerspruch einzulegen. Denken Sie daran, dass Sie sich nicht alleine dieser Aufgabe stellen müssen – professionelle Beratung und Unterstützung sind jederzeit verfügbar.

Ihr nächster Schritt: Prüfen Sie Ihre Unterlagen sorgfältig und suchen Sie gegebenenfalls Rat bei einer Fachstelle oder einem Anwalt. So können Sie sicherstellen, dass Ihnen kein unrechtmäßiger Bescheid erhalten bleibt und Sie die Ihnen zustehenden Leistungen auch tatsächlich erhalten. (Siehe auch: Beschluss vom 11.10.2024 – Az: S 142 AS 2627/24 –)