Sozialgericht eskaliert: Jobcenter missachtet Rechte von schwerbehindertem Bürgergeld-Bezieher

Das Sozialgericht Hamburg hat das Jobcenter Hamburg wegen der Verweigerung barrierefreier Kommunikation deutlich in die Schranken gewiesen. Im Kern geht es um die Frage, ob Datenschutzüberlegungen es rechtfertigen können, einem blinden Bürgergeld-Beziehenden den Zugang zu verständlichen und für ihn nutzbaren Informationen zu erschweren. Die Antwort des Gerichts fällt unmissverständlich aus: Nein. Behörden sind verpflichtet, Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt zu informieren und ihre Kommunikationsbedürfnisse ernst zu nehmen.

Der konkrete Fall: Bitte um PDF-Versand

Der Kläger ist blind. Weil er Schreiben des Jobcenters nicht selbst lesen kann, bat er darum, sämtliche Briefe und Bescheide als PDF-Datei zu erhalten. Dieses Format kann er am Computer in Braille-Schrift umwandeln und so selbstständig und zeitnah zur Kenntnis nehmen. Die Bitte war klar und konkret: Es ging nicht um Sonderrechte, sondern um eine Ausgestaltung der Kommunikation, die seine behinderungsbedingten Bedürfnisse berücksichtigt.

Datenschutz als vermeintliches Hindernis

Das Jobcenter lehnte den Versand per E-Mail unter Berufung auf den Datenschutz ab. Man verwies darauf, dass PDF-Dokumente nur über verschlüsselte E-Mails versandt werden könnten, wofür ein Zertifikat erforderlich sei. Als „Lösung“ wurde auf die seinerzeit verfügbaren Optionen des Portals jobcenter.digital verwiesen. Damit verfehlte die Behörde den Kern des Anliegens: Entscheidend ist nicht die Bequemlichkeit der Verwaltung, sondern die wirksame barrierefreie Kommunikation mit dem Betroffenen.

Andere Behörden zeigen, dass es geht

Während das Jobcenter mauerte, reagierte eine andere angefragte Behörde im Zusammenhang mit einer Rentenauskunft offen und pragmatisch. Sie erklärte ausdrücklich, der Bitte um barrierefreie Kommunikation gerne nachzukommen.

Die unterschiedliche Praxis macht deutlich: Es handelt sich nicht um unüberwindbare technische oder rechtliche Hürden, sondern um Fragen der Haltung und der Auslegung bestehender Spielräume.

Benachteiligungsverbot und DSGVO-Abwägung

Das Gericht (Az. S 39 AS 517/23) stellte fest, dass das Jobcenter keine nachvollziehbare datenschutzrechtliche Abwägung nach der Datenschutz-Grundverordnung vorgenommen hat. Zugleich hob es hervor, dass das verfassungsrechtlich verankerte Benachteiligungsverbot von Menschen mit Behinderung verletzt wurde.

Die Verfassung schützt vor Ungleichbehandlung; zugleich verpflichtet sie den Staat, die tatsächliche Gleichstellung zu fördern. Vor diesem Hintergrund darf Datenschutz nicht pauschal gegen Barrierefreiheit ausgespielt werden, zumal der Kläger der unverschlüsselten Übermittlung ausdrücklich zugestimmt hatte.

Entscheidung: Schutzauftrag ernst nehmen

Das Sozialgericht ließ keinen Zweifel daran, dass die Behörde ihren Schutz- und Förderauftrag verfehlt hat. Wer pauschal auf Datenschutz und interne Weisungen verweist, ohne den konkreten Bedarf einer behinderten Person zu berücksichtigen, handelt rechtswidrig.

Die Richter betonten, dass der hohe Rang des Diskriminierungsschutzes nicht hinter pauschale Sicherheitsbedenken zurücktreten darf. Es leuchtet nicht ein, warum die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung des Betroffenen – der hier sogar aktiv zugestimmt hat – einer barrierefreien Übermittlung im Wege stehen sollte.

Praxis in den Jobcentern: Spielräume bestehen

Bemerkenswert ist auch die Kritik des Gerichts auf die Verwaltungspraxis. So verweist das Urteil auf ein Rundschreiben zum Datenschutz in Jobcentern, das ausdrücklich die Möglichkeit vorsieht, auf ausdrücklichen Kundenwunsch auch unverschlüsselte E-Mail-Kommunikation zu ermöglichen. Das Jobcenter Hamburg hätte diese Option prüfen und nutzen müssen, statt sie pauschal auszuschließen.

Konsequenzen für die Verwaltung

Die Entscheidung hat über den Einzelfall hinaus Bedeutung. Jobcenter und andere Behörden müssen ihre internen Abläufe so ausgestalten, dass barrierefreie Kommunikation nicht nur theoretisch möglich ist, sondern im Alltag verlässlich funktioniert.

Dazu gehört, individuelle Wünsche – wie die Zusendung von Bescheiden als PDF – nicht als Ausnahme, sondern als Regelfall zu begreifen, wenn sie zur Herstellung gleichberechtigten Zugangs erforderlich sind.

Was Betroffene jetzt wissen sollten

Menschen mit Behinderungen haben Anspruch auf barrierefreien Zugang zu Verwaltungsinformationen. Werden berechtigte Wünsche mit pauschalen Verweisen auf Datenschutz oder interne Weisungen abgelehnt, lohnt sich der Widerspruch und notfalls der Gang zum Sozialgericht. Wichtig ist, die eigene Einwilligung zur gewählten Kommunikationsform zu dokumentieren und auf die Pflicht der Behörde hinzuweisen, eine konkrete Abwägung vorzunehmen.

Ein klares Signal für die Gleichbehandlung

Das Urteil aus Hamburg setzt ein deutliches Zeichen: Barrierefreiheit ist keine Gefälligkeit, sondern eine rechtliche Verpflichtung. Datenschutz bleibt wichtig, darf aber nicht als Vorwand dienen, um den Zugang zu Informationen faktisch zu versperren. Für die Praxis bedeutet das: Behörden müssen proaktiv Lösungen anbieten – und dort, wo einfache Mittel wie der PDF-Versand per E-Mail genügen, diese auch nutzen.