Wie kann ich Pflegesachleistung in Pflegegeld umwandeln?

Die soziale Pflegeversicherung kennt für die häusliche Pflege zwei Leistungsarten: das Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen und die Pflegesachleistung für Einsätze eines zugelassenen ambulanten Pflege- oder Betreuungsdienstes. Beide gibt es ab Pflegegrad 2, die Höhe steigt mit dem Pflegegrad.

„Umwandlung“ heißt in der Praxis Wahlrecht oder Kombination

Eine echte, formale „Umwandlung“ von Pflegesachleistung in Pflegegeld gibt es so nicht. Rechtlich entscheiden Pflegebedürftige, welche Leistungsart sie in welchem Verhältnis nutzen möchten: ausschließlich Pflegegeld, ausschließlich Pflegesachleistungen oder eine Kombinationsleistung.

Wählen sie die Kombination, wird das Pflegegeld im selben prozentualen Verhältnis gekürzt, in dem Sachleistungen in Anspruch genommen wurden. Diese Kombinationsregel ist in § 38 SGB XI verankert; an die einmal festgelegte prozentuale Aufteilung sind Versicherte grundsätzlich sechs Monate gebunden.

So gehen Sie vor, wenn Sie von Pflegesachleistung auf Pflegegeld wechseln möchten

Wer bislang einen Pflegedienst über die Pflegesachleistung einsetzt und künftig Pflegegeld beziehen will, informiert die Pflegekasse über die Änderung der Leistungswahl.

Es genügt eine kurze Mitteilung – idealerweise schriftlich – mit dem gewünschten Umstellungszeitpunkt.

Zu beachten sind zwei praktische Punkte: Zum einen rechnet der Pflegedienst seine Einsätze vorrangig über die Kasse ab; das anschließend zustehende anteilige oder volle Pflegegeld wird danach ausgezahlt.

Zum anderen wirkt die neue Aufteilung – wegen der Sechsmonatsbindung – für einen sechsmonatigen Zeitraum, es sei denn, die Kasse akzeptiert im Einzelfall einen vorzeitigen Wechsel bei wesentlich veränderter Pflegesituation.

Die Priorität der Sachleistung und die Systematik der Kombination regelt das Gesetz; die Sechsmonatsbindung ergibt sich aus § 38 SGB XI.

Rechenweg: Aus Sachleistung wird anteiliges Pflegegeld

Die Logik ist einfach: Was Sie prozentual aus dem Sachleistungsbudget nutzen, fehlt im selben Prozentsatz beim Pflegegeld. Ein Beispiel verdeutlicht das: Bei Pflegegrad 3 stehen 1.497 € Sachleistungen und 599 € Pflegegeld zu.

Wenn in einem Monat 60 % der Sachleistung verbraucht werden, bleiben 40 % Pflegegeld übrig – das sind 239,60 €. Die gesetzliche Grundlage nennt genau diese prozentuale Verrechnung.

Auszahlung und Timing: Warum das Geld bei Kombination später kommt

Wer die Kombinationsleistung nutzt, erhält das anteilige Pflegegeld nicht zu Monatsbeginn, sondern erst, wenn feststeht, welcher Teil der Sachleistung im betreffenden Monat tatsächlich verbraucht wurde.

Erst nach der Abrechnung des Pflegedienstes kann die Pflegekasse den prozentualen Rest berechnen und auszahlen. Das führt regelmäßig zu einer zeitversetzten Auszahlung des anteiligen Pflegegeldes.

Beratungspflicht: Ohne regelmäßigen Beratungsbesuch droht eine Kürzung

Sobald Pflegegeld fließt – auch anteilig im Rahmen einer Kombinationsleistung –, müssen Pflegebedürftige die gesetzlichen Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI abrufen. In den Pflegegraden 2 und 3 ist dies halbjährlich, in den Pflegegraden 4 und 5 vierteljährlich vorgeschrieben.

Diese Pflicht dient der Qualitätssicherung der häuslichen Pflege und gilt ausdrücklich für alle, die Pflegegeld „nach Absatz 1“ beziehen; der Gesetzestext differenziert nicht nach „ausschließlich“ oder „anteilig“.

Wichtige Abgrenzung: Der 40-Prozent-„Umwandlungsanspruch“ ist etwas Anderes

Neben der Kombination von Geld- und Sachleistung existiert seit einigen Jahren der sogenannte Umwandlungsanspruch: Bis zu 40 % eines ungenutzten ambulanten Sachleistungsbetrags dürfen monatlich für Angebote zur Unterstützung im Alltag eingesetzt werden, sofern die Leistungsträger landesrechtlich anerkannt sind.

Rechtlich ist das eine Kostenerstattung nach § 45a Abs. 4 SGB XI für anerkannte Unterstützungsangebote – kein Pflegegeld. Wichtig ist ein Nebeneffekt: Der umgewandelte Betrag wird beim Pflegegeld so behandelt, als wären Sachleistungen bezogen worden, er mindert das Pflegegeld also entsprechend der Kombinationslogik.

Was sich 2025 zusätzlich geändert hat – und warum das beim Umstellen hilft

Zum 1. Januar 2025 wurden nahezu alle Leistungsbeträge der Pflegeversicherung um 4,5 % angehoben. Seit 1. Juli 2025 gibt es außerdem einen Gemeinsamen Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege in Höhe von 3.539 € pro Kalenderjahr, der flexibler zwischen beiden Leistungsarten eingesetzt werden kann.

Diese Reformen verändern zwar nicht die Logik der Umstellung von Sachleistung auf Pflegegeld, erleichtern aber die Flankierung von Wechseln, etwa wenn pflegende Angehörige temporär entlastet werden müssen.

Praktische Hinweise aus der Beratungspraxis

In der Praxis hat sich bewährt, zunächst die eigene Pflegesituation nüchtern zu bilanzieren: Kann die notwendige Pflege zuverlässig und in der gebotenen Qualität ohne oder mit weniger Pflegedienst organisiert werden?

Wenn ja, ist der Wechsel auf Pflegegeld oder eine Reduzierung des Sachleistungsanteils sinnvoll. Ändert sich die Lage später gravierend, ist eine Anpassung der Aufteilung nach Ablauf der Bindungsfrist jederzeit möglich; in begründeten Ausnahmen stimmen Pflegekassen auch früher zu.

Für den Übergangsmonat empfiehlt sich ein genauer Blick auf die Abrechnungszeitpunkte des Pflegedienstes, damit die Liquidität stimmt, weil das anteilige Pflegegeld zeitversetzt fließt. Die genannten Spielregeln beruhen auf § 38 SGB XI und den Auszahlungsabläufen der Kassen.

Fazit: Aus „Umwandeln“ wird Gestalten

Wer Pflegesachleistungen in Pflegegeld „umwandeln“ möchte, gestaltet in Wahrheit die Wahl zwischen Geld- und Sachleistung neu oder nutzt die Kombinationsleistung. Juristisch ist das eindeutig geregelt: prozentuale Verrechnung, Sechsmonatsbindung, Beratungspflicht bei Pflegegeldbezug und vorrangige Abrechnung der Sachleistung.

Der separate Umwandlungsanspruch nach § 45a Abs. 4 SGB XI erweitert die Handlungsspielräume für alltagsunterstützende Angebote, ersetzt aber kein Pflegegeld – im Gegenteil, er wirkt auf das Pflegegeld wie angenommene Sachleistung.