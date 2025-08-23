Veröffentlicht am von Dr. Utz Anhalt

Rente trotz Ehe unter einem Jahr – Urteil mit Signalwirkung

Lesedauer 2 Minuten

Wenn eine Ehe weniger als ein Jahr gedauert hat, muss der oder die Hinterbliebene den Verdacht ausräumen, dass es sich um eine Versorgungsehe handelte. Dient eine Ehe nämlich ausschließlich dazu, die Witwe oder den Witwer nach dem Tod zu versorgen, dann entfällt der Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente.

Rechtsgrundlage dieser Vermutung ist § 46 Absatz 2a SGB VI. Demnach entfällt der Rentenanspruch bei Ehen unter einem Jahr, wenn nicht besondere Umstände dagegen sprechen.

Der Verdacht auf eine Versorgungsehe gilt allerdings nicht, wenn der Tod unvorhersehbar kam, zum Beispiel durch einen Autounfall. Gerade bei einem absehbaren Tod durch eine fortschreitende Krebserkrankung besteht jedoch ein starker Verdacht auf eine Eheschließung zum Zweck der Versorgung der Hinterbliebenen. Trotzdem entschied das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in einem solchen Fall zugunsten der Witwe und gestand dieser die Rente zu. (2 A 11261/12)

Tod fünf Monate nach der Hochzeit

Der Verstorbene war Polizist gewesen. Die Witwe und er hatten geheiratet, als er bereits an Krebs erkrankt war. Die Hinterbliebene beantragte nach dem Tod eine Witwenrente, doch das Land lehnte den Antrag ab. Die Begründung lautete, die Ehe habe kein Jahr gedauert und sei eine reine Versorgungsehe gewesen.

📚 Lesen Sie auch:

Es geht vor Gericht

Die Betroffene versuchte jetzt, ihren Anspruch juristisch durchzusetzen. Sie argumentierte, der Beschluss zur Hochzeit sei längst gefallen gewesen, als die Partner von der Krebserkrankung erfahren hätten. Dies bestätigten unabhängig voneinander auch mehrere Zeugen.

Nur wenige Tage vor der Hochzeit sei der bösartige Hirntumor diagnostiziert worden, an dem ihr Mann später starb. Ihr Ehemann habe sogar befürchtet, nach einer Chemotherapie nicht mehr die Kraft für eine Hochzeitsfeier zu haben.

Mit dieser Begründung widersprach sie der Auffassung des Rententrägers, dass es sich um eine Versorgungsehe gehandelt habe.

Das Gericht ist von den Argumenten der Witwe überzeugt

Die Richter führten aus, dass zwar regelmäßig die Vermutung greife, dass eine Versorgungsehe vorliege, wenn aufgrund einer schweren Erkrankung die Lebenserwartung des Partners eingeschränkt sei und die Ehe in Kenntnis dieses baldigen Todes geschlossen werde.

📚 Lesen Sie auch:

Die Witwe habe aber glaubhaft geschildert, dass die Partner bereits vor dem Wissen um die lebensbedrohliche Erkrankung den Beschluss gefasst hätten, zu heiraten. Dies sei von mehreren Zeugen bestätigt. Die Richter meinten, dass die Hinterbliebene die gesetzliche Vermutung für eine Versorgungsehe überzeugend widerlegt hätte.

Welche Bedeutung hat das Urteil

Bei einer Ehe, die weniger als ein Jahr dauert, und in der der Tod des Partners vorhersehbar war, wird eine Versorgungsehe vermutet. Die Beweislast, dass eine Versorgung des hinterbliebenen Partners nicht das Hauptmotiv der Ehe war, sondern eine echte Lebensgemeinschaft, liegt bei dem Witwer/der Witwe. Ein möglicher Beleg gegen eine Versorgungsehe kann zum Beispiel ein gemeinsamer Lebensplan sein.

In diesem Fall war der Nachweis entscheidend, dass der Entschluss zu heiraten bereits getroffen war, bevor die späteren Eheleute von der tödlichen Krebserkrankung erfahren hatten. Da beim Heiratsentschluss also noch nicht absehbar war, dass der Partner bald sterben würde, konnte das Gericht eine Versorgungsehe ausschließen.

Dieses Urteil zeigt, dass es bei der Bewertung, ob es sich um eine Versorgungsehe handelt oder nicht, immer darum geht, die Gesamtumstände zu würdigen und dass zugleich der Witwer oder die Witwe überzeugende Argumente liefern muss, warum es sich nicht um eine Versorgungsehe handelte.

Weitere aktuelle News:

Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Schwerbehinderung: Wegweisend - Keine Diskriminierung in diesen Fällen - Urteil BAG

Schwerbehinderung: Wegweisend – Keine Diskriminierung in diesen Fällen – Urteil BAG

Eine Diskriminierung aufgrund einer Schwerbehinderung im Bewerbungsverfahren liegt nicht vor, wenn die entsprechende Stelle bereits vor der Bewerbung besetzt ist. Das gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber zuvor weder die ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Schwerbehinderung: Gericht lehnt ab - so streng werden EM-Renten geprüft

Schwerbehinderung: Gericht lehnt ab – so streng werden EM-Renten geprüft

Ein Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg rüttelt psychisch Erkrankte wach. Trotz Depression, Angststörung und Migräne erhält eine 52-Jährige keine Erwerbsminderungsrente. Die Richter sehen volle Leistungsfähigkeit für leichte Arbeit ab sechs Stunden ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Bei Schwerbehinderung Anspruch auf eine verkürzte Arbeitszeit

Bei Schwerbehinderung Anspruch auf eine verkürzte Arbeitszeit

Menschen mit Schwerbehinderungen, und diejenigen, die ihnen bei der Arbeit gleichgestellt sind, haben einen außergewöhnlichen Anspruch auf Arbeitszeitverkürzung. Gerichte entschieden, was das konkret bedeutet. Die gesetzlichen Regelungen Das besondere Recht auf Teilzeitarbeit ...
Weiterlesen