Pflegegeld: Gericht stoppte die pauschale Datennachfragen der Pflegekasse

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat der Pflegekasse klare Grenzen gesetzt. Ermittlungen müssen zielgerichtet erfolgen. Pauschale Datennachforderungen ohne konkrete Anhaltspunkte sind unzulässig. Ein neuer Antrag bildet zudem eine zeitliche Zäsur im Verfahren. Das erleichtert die Abwehr ausufernder Prüfungen und schärft den Streitgegenstand.

Der Fall in Kürze

Das Urteil datiert auf den 24. Februar 2025. Aktenzeichen: L 4 P 2829/23. Zuständig war der 4. Pflegesenat des LSG Baden-Württemberg. Das Gericht ordnete die Ermittlungsbefugnisse der Pflegekasse neu ein. Im Mittelpunkt steht die Pflicht zur zielgerichteten Amtsermittlung bei Leistungsfragen der sozialen Pflegeversicherung.

Was die Entscheidung konkret festhält

Die Pflegekasse muss Anhaltspunkte benennen. Sie darf keine Beweissuche „ins Blaue“ starten. Ermittlungen benötigen Anlass und Ziel. Reine Vermutungen rechtfertigen keine umfassenden Unterlagenforderungen.

Zugleich betont das Gericht die Zäsurwirkung eines neuen Antrags. Vorangegangene Bescheide bleiben davon getrennt. Der Streit beschränkt sich auf den neuen Zeitraum.

Einordnung in die Rechtslage

Die Amtsermittlungspflicht folgt aus § 20 SGB X. Diese Pflicht ist kein Freifahrtschein. Sie verlangt zweckgerichtete Prüfungen. In Pflegesachen greift parallel das Leistungsrecht des SGB XI. Das LSG verknüpft beide Ebenen. Die Ermittlung muss zur streitigen Leistung passen. Unbestimmte Rundum-Prüfungen sind ausgeschlossen.

Bedeutung der „Zäsur“ durch Neuantrag

Ein neuer Antrag begrenzt den Prüfzeitraum. Diese Linie entspricht der Sozialrechtsprechung auch außerhalb des Pflegebereichs. Der Grundsatz: Jeder Antrag öffnet einen neuen Zeitraum. Vorherige Zeiträume bleiben unberührt. Das erhöht die Verfahrensklarheit. Es verhindert eine pauschale Aufrollung der Vergangenheit.

So hilft das Urteil Betroffenen sofort

Wer Unterlagen „auf Verdacht“ nachreichen soll, kann Grenzen setzen. Verlangen Sie eine Begründung für jede Nachforderung. Fordern Sie die Pflegekasse auf, konkrete Anhaltspunkte zu benennen. Weisen Sie auf die Zäsur hin, wenn ein neuer Antrag gestellt wurde. So bleibt das Verfahren fokussiert. Ihre Rechte werden konkret durchsetzbar.

Praxisbeispiel: Zielgerichtete statt pauschaler Nachfragen

Eine Pflegekasse fordert Kontoauszüge über Jahre. Begründung fehlt. Nach der Entscheidung muss die Kasse darlegen, warum gerade diese Belege relevant sind. Sie muss den Bezug zum aktuellen Streit erklären. Fehlt der Anlass, ist die Forderung unverhältnismäßig. Betroffene können die Eingrenzung verlangen.

Abgrenzung zu Sozialhilfe-Fällen

Auch in der Sozialhilfe gelten klare Zeiträume und Anknüpfungspunkte. Gerichte legen großen Wert auf den richtigen Streitzeitraum. In Pflegesachen nach dem SGB XI ist es nicht anders. Die Linie bleibt: Anspruchsprüfung folgt Zeit und Anlass. Das Urteil stärkt diese Systematik.

Was die Pflegekasse weiterhin darf

Die Pflegekasse darf prüfen. Sie darf Unterlagen verlangen. Sie muss aber zielgerichtet vorgehen. Sie muss den Anlass darlegen. Sie muss den Zeitraum beachten. Sie darf nicht beliebig ins Blaue ermitteln. Das schafft Balance zwischen Aufklärung und Datenschutz.

Handlungstipps für Widerspruch und Verfahren

Formulieren Sie kurz und konkret. Benennen Sie den streitigen Zeitraum. Verweisen Sie auf die Zäsur durch Ihren Neuantrag. Bitten Sie um Begründung für jede Nachforderung. Legen Sie nur relevante Nachweise vor. Bestehen Sie auf Verhältnismäßigkeit. So gewinnen Sie Übersicht und Zeit.