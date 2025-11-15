Pflegegeld: Anspruch auf eine Haushaltshilfe ab Pflegegrad 2

Lesedauer 7 Minuten

Wer Pflegegrad 2 hat, kann sich in vielen Fällen nicht mehr alleine um Wohnung, Einkäufe und Wäsche kümmern. Angehörige springen oftmals ein, doch auf Dauer geraten viele Familien dabei an ihre Grenzen.

Genau hier wird es interessant: Mit Pflegegrad 2 besteht ein Anspruch auf verschiedene Leistungen der Pflegeversicherung, mit denen eine Haushaltshilfe zumindest teilweise finanziert werden kann. Es geht nicht darum, dass „die Kasse eine Haushälterin komplett bezahlt“, sondern darum, dass bestimmte Budgets gezielt für hauswirtschaftliche Unterstützung eingesetzt werden dürfen.

Gleich zu Beginn ist wichtig zu verstehen: Haushaltshilfe ist im Pflege- und Krankenversicherungsrecht kein einheitlicher Begriff. Mal ist damit eine über die Pflegeversicherung finanzierte Alltagshilfe gemeint, mal eine zeitlich begrenzte Unterstützung der Krankenkasse nach einem Krankenhausaufenthalt oder bei akuter Krankheit. Für Menschen mit Pflegegrad 2 ist vor allem die dauerhafte, planbare Unterstützung über die Pflegeversicherung bedeutsam.

Was bedeutet Pflegegrad 2 rechtlich?

Pflegegrad 2 wird vergeben, wenn der Medizinische Dienst (bei gesetzlich Versicherten) oder Medicproof (bei privat Versicherten) eine „erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit“ feststellt. Die Begutachtung bewertet unter anderem Mobilität, kognitive Fähigkeiten, Selbstversorgung und den Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen.

Mit Pflegegrad 2 entsteht ein Anspruch auf mehrere Leistungen der Pflegeversicherung, vor allem auf Pflegegeld, Pflegesachleistungen durch einen ambulanten Pflegedienst, Entlastungsbetrag sowie weitere Unterstützungsformen wie Verhinderungs- und Kurzzeitpflege.

Für den Anspruch auf Haushaltshilfe sind vor allem der Entlastungsbetrag und die Umwandlung von Pflegesachleistungen entscheidend.

Zwei Möglichkeiten: Entweder Pflegeversicherung oder Krankenkasse

Haushaltshilfe kann aus zwei unterschiedlichen „Töpfen“ finanziert werden:

Aus der Pflegeversicherung nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI), wenn eine anerkannte Pflegebedürftigkeit ab Pflegegrad 1 vorliegt und zu Hause gepflegt wird.

Aus der gesetzlichen Krankenversicherung nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V), wenn wegen Krankheit, Klinikaufenthalt oder bestimmter familiärer Situationen der Haushalt vorübergehend nicht geführt werden kann – unabhängig vom Pflegegrad.

Für Menschen mit Pflegegrad 2 spielt die Pflegeversicherung in der Praxis die größere Rolle, weil sie eine dauerhafte, planbare Unterstützung im Haushalt ermöglicht. Die Haushaltshilfe der Krankenkasse ist meist zeitlich begrenzt und an strengere medizinische Voraussetzungen geknüpft.

Der Entlastungsbetrag: Einstieg in die finanzierte Haushaltshilfe

Alle Pflegebedürftigen, die zu Hause oder in einer häuslichen Umgebung (zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft) leben und einen Pflegegrad haben, erhalten einen monatlichen Entlastungsbetrag. Seit 2025 liegt er bei 131 Euro im Monat.

Dieses Geld ist zweckgebunden. Es darf nur für sogenannte „Angebote zur Unterstützung im Alltag“ eingesetzt werden, die nach Landesrecht anerkannt sind. Dazu gehören ausdrücklich auch Leistungen im Haushalt: Unterstützung beim Reinigen der Wohnung, beim Wäschewaschen, beim Kochen oder beim Einkaufen, ebenso Begleitung zu Ärzten und Behörden oder Hilfen bei der Tagesstruktur.

Der Entlastungsbetrag funktioniert in der Praxis so:

Pflegebedürftige oder Angehörige wählen einen anerkannten Anbieter aus (zum Beispiel einen Alltagsbegleitdienst, einen hauswirtschaftlichen Dienst oder einen darauf spezialisierten Pflegedienst). In Niedersachsen und anderen Bundesländern führen die Länder Listen anerkannter Angebote.

Die Leistungen werden entweder direkt mit der Pflegekasse abgerechnet (Abtretungserklärung) oder die Familie bezahlt zunächst selbst und reicht die Rechnungen ein.

Nicht verbrauchte Beträge werden innerhalb des Jahres weitergeschoben und können bis zum 30. Juni des Folgejahres nachträglich genutzt werden. Danach verfällt das Restguthaben.

Für viele Familien ist der Entlastungsbetrag der erste Schritt: Schon wenige Stunden Haushaltshilfe im Monat können die Situation spürbar entspannen.

Bis zu 40 Prozent der Pflegesachleistungen für Haushaltshilfe nutzen

Mit Pflegegrad 2 besteht zusätzlich ein Anspruch auf Pflegesachleistungen in Höhe von monatlich bis zu 796 Euro (Stand 2025).

Dieses Budget ist eigentlich für pflegerische Leistungen durch einen ambulanten Pflegedienst gedacht: Hilfe beim Waschen, Duschen, An- und Auskleiden, bei der Medikamentengabe und ähnlichen Tätigkeiten.

Wird dieses Pflegesachleistungs-Budget nicht vollständig für reine Pflege ausgeschöpft, lässt sich ein Teil davon in weitere Unterstützung im Alltag umwandeln. Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 dürfen bis zu 40 Prozent des Sachleistungsbudgets für anerkannte Alltags- und Haushaltshilfen einsetzen.

Für Pflegegrad 2 bedeutet das konkret:

Pflegesachleistungen: 796 Euro

40 Prozent davon: 318,40 Euro

Diese 318,40 Euro können zusätzlich zu den 131 Euro Entlastungsbetrag für Alltagshilfen genutzt werden, also insgesamt bis zu 449,40 Euro monatlich allein für anerkannte Angebote im Haushalt und in der Alltagsbegleitung.

Seit einer Gesetzesänderung ist hierfür kein gesonderter Antrag mehr nötig: Wenn die Leistungen bei einem anerkannten Anbieter abgerufen und entsprechend abgerechnet werden, rechnet die Pflegekasse die Umwandlung automatisch innerhalb der 40-Prozent-Grenze.

Pflegegeld, Kombinationsleistungen und privat organisierte Haushaltshilfen

Menschen mit Pflegegrad 2 können sich entscheiden, ob sie ausschließlich Pflegegeld, ausschließlich Pflegesachleistungen oder eine Kombination aus beidem nutzen. Das Pflegegeld ist ab 2025 auf 347 Euro im Monat gestiegen.

Pflegegeld fließt direkt an die pflegebedürftige Person. Es ist nicht zweckgebunden und kann etwa:

an pflegende Angehörige weitergegeben werden,

für eine privat angestellte Haushaltshilfe verwendet werden,

oder zur Deckung sonstiger pflegebedingter Kosten dienen.

Wird eine private Haushaltshilfe beschäftigt, die nicht als offizielles Unterstützungsangebot nach Landesrecht anerkannt ist, kann deren Vergütung in der Regel nicht über den Entlastungsbetrag oder die umgewandelten Pflegesachleistungen abgerechnet werden.

Hier kommen dann vor allem Pflegegeld und eigenes Einkommen zum Einsatz. Viele Bundesländer lassen allerdings auch nachbarschaftliche Hilfen und Einzelpersonen anerkennen – etwa in Form von „Angeboten zur Unterstützung im Alltag“ oder ehrenamtlichen Helferkreisen.

Wer Sachleistungen und Pflegegeld kombiniert, erhält anteilig beides: Wird zum Beispiel nur ein Teil des Sachleistungsbudgets durch den Pflegedienst verbraucht, bleibt ein prozentualer Anteil als Pflegegeld erhalten.

Dieses kombinierte Modell kann sinnvoll sein, wenn sowohl pflegerische Hilfe durch Profis als auch eine zusätzlich privat organisierte Haushaltshilfe finanziert werden soll.

Haushaltshilfe über die Krankenkasse – der Sonderfall SGB V

Neben der Pflegeversicherung gibt es die Möglichkeit einer Haushaltshilfe nach § 38 SGB V über die Krankenkasse. Sie richtet sich vor allem an Versicherte, die aufgrund einer akuten Krankheit, nach einem Krankenhausaufenthalt oder während einer Behandlung ihren Haushalt vorübergehend nicht führen können – zum Beispiel nach einer Operation.

Typisch ist dieser Weg, wenn im Haushalt Kinder unter 12 Jahren leben oder besondere familiäre Umstände vorliegen.

Die Krankenkasse kann dann eine Haushaltshilfe stellen oder deren Kosten übernehmen, oft mit klarer Stundenbegrenzung und Eigenanteilen. Einige Kassen nennen als Richtwert bis zu acht Stunden täglich mit einem festgelegten Erstattungssatz pro Stunde, ein Eigenanteil von etwa zehn Prozent der Kosten ist üblich.

Pflegegrad 2 ist für diese Leistung kein Muss, kann aber die Begründung erleichtern. Es handelt sich dennoch um eine zeitlich begrenzte Hilfe, nicht um eine Dauerlösung für den pflegerischen Alltag. Für eine langfristige Unterstützung im Haushalt bleibt die Pflegeversicherung das wichtigere Instrument.

Was eine bezahlte Haushaltshilfe konkret leisten darf

Haushaltshilfen, die über Entlastungsbetrag oder umgewandelte Pflegesachleistungen abgerechnet werden, konzentrieren sich auf hauswirtschaftliche und alltagsnahe Tätigkeiten. Dazu gehören zum Beispiel:

Reinigung und Ordnung in der Wohnung, etwa Staubsaugen, Wischen, Bad und Küche sauber halten.

Wäschepflege, also Waschen, Aufhängen, Bügeln und Schrankorganisation.

Unterstützung beim Einkauf und beim Tragen schwerer Tüten, gelegentlich auch beim Kochen oder bei der Vorbereitung von Mahlzeiten.

Begleitung zu Arztterminen, zur Apotheke, zu Behörden oder zu sozialen Aktivitäten.

Nicht vorgesehen ist die Übernahme von medizinischen oder pflegerisch anspruchsvollen Aufgaben, etwa Wundversorgung, Injektionen oder komplexes Medikamentenmanagement – dafür sind ambulante Pflegedienste zuständig, die über Pflegesachleistungen finanziert werden. In der Praxis kombinieren viele Familien beides: Morgens kommt der Pflegedienst für die Körperpflege, später am Tag unterstützt eine Haushaltshilfe.

Voraussetzungen gegenüber der Pflegekasse

Damit die Pflegekasse die Haushaltshilfe tatsächlich bezahlt oder erstattet, müssen einige Bedingungen erfüllt sein:

Die pflegebedürftige Person muss mindestens Pflegegrad 1 haben und zu Hause beziehungsweise in einer häuslichen Umgebung versorgt werden. Es muss ein anerkannter Anbieter für Unterstützungsangebote im Alltag beauftragt werden, wenn Entlastungsbetrag oder umgewandelte Pflegesachleistungen genutzt werden sollen.

Die Anerkennung erfolgt durch die Bundesländer; viele stellen Listen oder Suchportale bereit, auf denen gezielt nach Angeboten mit Schwerpunkt Haushaltshilfe gesucht werden kann.

Die Leistungen müssen dokumentiert werden, meist durch Stunden- oder Leistungsnachweise. Bei Direktabrechnung bestätigt der Pflegebedürftige regelmäßig die erbrachten Stunden, die Pflegekasse prüft anschließend. Bei Kostenerstattung müssen Rechnungen und Quittungen eingereicht werden. Wichtig ist außerdem, dass die Kostenarten klar erkennbar sind, damit die Kasse zwischen haushaltsnahen und pflegerischen Leistungen unterscheiden kann.

Wie man praktisch vorgeht: Vom Bedarf zur passenden Haushaltshilfe

In der Praxis hat es sich bewährt, zunächst eine Pflegeberatung in Anspruch zu nehmen – entweder über die Pflegekasse, über einen kommunalen Pflegestützpunkt oder über Wohlfahrtsverbände. Dort wird gemeinsam ermittelt, wie viel Hilfe im Haushalt nötig ist, welche Budgets bereits genutzt werden und welche Reserven noch bestehen.

Anschließend folgt die Suche nach einem geeigneten Anbieter. Gerade in Ballungsräumen gibt es eine Vielzahl von Diensten, die Hauswirtschaft, Alltagsbegleitung und niedrigschwellige Betreuung anbieten. Auf dem Land kann die Suche schwieriger sein, hier spielen nachbarschaftliche Hilfen und kleinere regionale Anbieter eine größere Rolle. Wichtig ist vor Vertragsabschluss die Klärung, ob der Anbieter für den Entlastungsbetrag und für die Umwandlung von Pflegesachleistungen anerkannt ist und wie die Abrechnung erfolgt.

Nach einigen Wochen lohnt sich ein Blick auf die Abrechnungen der Pflegekasse. So lässt sich feststellen, ob der Entlastungsbetrag vollständig genutzt wird, ob noch Spielraum für zusätzliche Stunden besteht oder ob die Pflegesachleistungen sinnvoller in Pflege statt in Haushaltshilfe fließen sollten.

Kosten, Eigenanteile und steuerliche Entlastung

Stundenlöhne für Haushaltshilfen variieren stark. Vermittler einfacher Haushaltshilfen nennen teilweise Einstiege um die 15 Euro pro Stunde, während über einen Pflegedienst organisierte Hauswirtschaft je nach Region deutlich über 30 Euro liegen kann.

Gerade wenn der Entlastungsbetrag ausgeschöpft und zusätzlich umgewandelte Pflegesachleistungen genutzt werden, bleibt oft ein Eigenanteil.

Dieser Eigenanteil lässt sich steuerlich teilweise abfedern. Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen können nach § 35a Einkommensteuergesetz mit 20 Prozent der Arbeitskosten, maximal bis zu 4.000 Euro im Jahr, direkt von der Einkommensteuerschuld abgezogen werden.

Voraussetzung ist, dass die Leistung legal abgerechnet und nicht bar „unter der Hand“ bezahlt wird: Eine Rechnung und eine unbare Zahlung sind notwendig.

Gerade Haushalte mit Einkommen profitieren spürbar von dieser Steuervergünstigung. Während Leistungen der Pflegeversicherung den steuerlichen Abzug mindern können, bleibt das Pflegegeld in der Regel anrechnungsfrei.

Unterschiede zwischen den Bundesländern

Die Grundregeln für Pflegeleistungen gelten bundesweit. Unterschiede bestehen jedoch bei der Anerkennung von Unterstützungsangeboten im Alltag. Die Länder legen fest, welche Träger haushaltsnahe Dienstleistungen mit Entlastungsbetrag und umgewandelten Pflegesachleistungen abrechnen dürfen, welche Qualifikationen verlangt werden und in welcher Form Nachbarschaftshilfe eingebunden werden kann.

In Niedersachsen zum Beispiel führt das Sozialministerium Listen mit anerkannten Angeboten, darunter ausdrücklich auch haushaltsnahe Dienstleistungen. Ähnliche Übersichten existieren in anderen Bundesländern über Pflegewegweiser, kommunale Pflegestützpunkte oder Portale der Pflegekassen.

Für Betroffene lohnt sich daher ein kurzer Blick in die landesspezifischen Informationen oder ein Anruf bei der eigenen Pflegekasse: So lässt sich vermeiden, dass man eine Haushaltshilfe engagiert, die später nicht abgerechnet werden kann.

Typische Stolperfallen – und wie man sie vermeidet

Immer wieder kommt es zu Problemen, weil Rechnungen zu spät eingereicht werden oder weil der Entlastungsbetrag über Jahre ungenutzt bleibt und schließlich verfällt. Da nicht verbrauchte Beträge jeweils nur bis zum 30. Juni des Folgejahres genutzt werden können, ist es sinnvoll, mindestens einmal im Jahr eine Übersicht bei der Pflegekasse anzufordern.

Ein weiterer häufiger Punkt ist die Verwechslung von haushaltsnahen und pflegerischen Leistungen. Wird zum Beispiel ein Pflegedienst beauftragt, der sowohl bei der Körperpflege hilft als auch die Wohnung reinigt, sollten diese Leistungen getrennt dokumentiert sein. Nur so lässt sich später nachvollziehen, welcher Teil als Pflegesachleistung und welcher Teil über Entlastungsbetrag oder umgewandelte Sachleistungen finanziert wurde.

Schließlich ist auch das Thema Schwarzarbeit ein Risiko: Wer eine Haushaltshilfe bar und ohne Anmeldung beschäftigt, gefährdet nicht nur den Versicherungsschutz der Hilfe selbst, sondern verliert auch die Möglichkeit, Entlastungsbetrag oder Steuervergünstigungen zu nutzen.

Fazit: Mit Pflegegrad 2 gibt es echte Spielräume für Haushaltshilfe

Pflegegrad 2 bedeutet für Betroffene und Angehörige einen spürbaren Mehrbedarf an Unterstützung im Alltag – zugleich eröffnet er einen rechtlich abgesicherten Zugang zu finanzierten Haushaltshilfen. Der monatliche Entlastungsbetrag von 131 Euro, die Möglichkeit, bis zu 40 Prozent der Pflegesachleistungen für anerkannte Alltags- und Haushaltshilfen zu nutzen, sowie das Pflegegeld als frei verfügbares Budget bilden zusammen eine solide Grundlage, um Hilfe im Haushalt zu organisieren.

Wer die verschiedenen Bausteine kennt, die Regeln seines Bundeslands beachtet und frühzeitig Beratung nutzt, kann mit Pflegegrad 2 nicht nur die Pflege, sondern auch die haushaltsnahe Unterstützung so gestalten, dass Selbstständigkeit, Lebensqualität und Entlastung der Angehörigen möglichst gut im Gleichgewicht bleiben.