Ist der Rundfunkbeitrag eine verkappte Steuer? GEZ vor dem Bundesverwaltungsgericht

Lesedauer 3 Minuten

Der Rundfunkbeitrag ist seit Jahren Gegenstand von zahlreichen Klagen. Verfassungsrechtlich war die Sache zunächst klarer geworden: Im Juli 2018 stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass der Rundfunkbeitrag im Grundsatz rechtmäßig ist und die frühere gerätebezogene Rundfunkgebühr verfassungskonform abgelöst hat.

Das Gericht ordnete den Beitrag als zulässige Vorzugslast ein, die an das Innehaben einer Wohnung anknüpft.

Maßgeblich war die Überlegung, dass jede Wohnung die Möglichkeit eröffnet, öffentlich-rechtliche Angebote zu empfangen—unabhängig davon, ob diese tatsächlich genutzt werden. Nur in eng umgrenzten Konstellationen, etwa bei Mehrfachbelastungen, sah das Gericht Korrekturbedarf. Der Grundtenor lautete: Das Gesamtmodell trägt.

Der neue Streitfall: Verfahrensgang bis nach Leipzig

Aktuell liegt ein neuer Fall auf dem Tisch, der nicht die Struktur des Rundfunkbeitrags als solche, sondern die Rechtmäßigkeit einer konkreten Beitragsfestsetzung betrifft. Die Klage blieb in erster und zweiter Instanz ohne Erfolg.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ließ die Revision nicht zu. Dagegen erhob die Klägerseite Nichtzulassungsbeschwerde—mit Erfolg: Das Bundesverwaltungsgericht gab der Beschwerde per Beschluss statt (Az. 6 B 70/23). Damit wird das höchste Fachgericht der Verwaltungsgerichtsbarkeit die Rechtsfragen im Revisionsverfahren prüfen.

Wichtig für die Einordnung ist der prozessuale Rahmen. In der Revision überprüft das Bundesverwaltungsgericht keine neuen Tatsachen, sondern klärt Rechtsfragen.

Es geht also nicht um die individuelle Mediennutzung im Einzelfall, sondern um die rechtliche Bewertung der Festsetzung, der Normgrundlagen und möglicherweise ihrer Anwendung durch die Vorinstanzen. Dass die Revision zugelassen wurde, bedeutet nicht, dass sie Erfolg haben wird; es signalisiert lediglich, dass das Gericht die aufgeworfenen Rechtsfragen für grundsätzlich oder klärungsbedürftig hält.

Die Argumente der Klägerseite: Beitrag oder verkappte Steuer?

Zentraler Angriffspunkt ist die Einordnung der Abgabe. Die Klägerseite hält den Rundfunkbeitrag der Sache nach für eine Steuer. Beiträge—so das Argument—setzten eine konkrete Gegenleistung voraus, die mit dem individuellen Vorteil korrespondiert.

Weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht individualisierbar „geliefert“ werde und viele Beitragszahler die Angebote gar nicht nutzen, liege keine echte Gegenleistung vor.

📚 Lesen Sie auch: GEZ: Rückwirkende Befreiung vom Rundfunkbeitrag möglich

Wenn aber in Wahrheit eine Steuer erhoben werde, fehle den Ländern die Gesetzgebungskompetenz, da die Steuerkompetenzen verfassungsrechtlich anders verteilt sind. Konsequenz dieser Sichtweise wäre ein Kompetenzausfall und damit die Unwirksamkeit der Rechtsgrundlagen.

Über die abgabenrechtliche Einordnung hinaus wird die inhaltliche Legitimation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kritisiert. Die Klägerseite behauptet, es fehle an Meinungsvielfalt; stattdessen herrsche ein „öffentlich-rechtliches Meinungsdiktat“. Aus dieser Diagnose wird abgeleitet, eine Finanzierung über Zwangsabgaben sei unzulässig.

Was das Bundesverwaltungsgericht nun zu klären hat

In Leipzig wird es voraussichtlich um drei Ebenen gehen. Erstens um Abgabenrecht: Ist der Rundfunkbeitrag ein Beitrag im klassischen Sinne, bei dem die bloße Möglichkeit der Inanspruchnahme genügt, oder wird hier—wie behauptet—eine Steuer erhoben?

Zweitens um Kompetenzrecht: Selbst wenn es ein Beitrag ist, trägt die Länderkompetenz für den Rundfunk und seine Finanzierung die konkrete Ausgestaltung der Festsetzung?

Drittens um Anwendungsfehler: Wurden die maßgeblichen Normen im konkreten Fall korrekt angewendet und die Festsetzung ordnungsgemäß begründet?

Erfolgsaussichten: Warum ein Paukenschlag unwahrscheinlich ist

Wer erwartet, das Bundesverwaltungsgericht werde den Rundfunkbeitrag kippen, sollte die Vorgeschichte nüchtern betrachten. Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 die Systemfrage beantwortet und die Konstruktion als Beitrag bestätigt.

Die Verwaltungsgerichte sind an diese verfassungsgerichtliche Linie gebunden. Das lässt Spielraum für Korrekturen im Detail—etwa bei atypischen Fallgruppen oder Verfahrensfragen—aber wenig Raum für eine komplette Abkehr.

Realistisch ist daher, dass das Gericht die Rechtslage präzisiert, mögliche Auslegungsstreitigkeiten bereinigt und die Maßstäbe für die Festsetzung weiter schärft. Ein Grundsatzurteil, das das Modell als solches verwirft, ist demgegenüber kaum zu erwarten.

Gebühr, Beitrag, Steuer—ein notwendiger Dreiklang

Für die Debatte ist eine klare Begrifflichkeit entscheidend. Eine Gebühr ist die unmittelbare Gegenleistung für eine individuell nachgefragte, staatliche Einzelleistung—beispielsweise eine beantragte Amtshandlung.

📚 Lesen Sie auch: Rundfunkbeitrag GEZ bei Schwerbehinderung drei Jahre rückwirkend zurückholen

Ein Beitrag ist keine Bezahlung „pro Leistung“, sondern knüpft an die Möglichkeit an, eine öffentliche Einrichtung oder Leistung zu nutzen; er verteilt die Kosten auf diejenigen, die einen potenziellen Vorteil haben. Eine Steuer ist demgegenüber eine Geldleistung ohne individuelle Gegenleistung zur Erzielung von Einnahmen, die der Allgemeinfinanzierung dient.

Der Rundfunkbeitrag ist an das Innehaben einer Wohnung gekoppelt. Damit wird typisierend unterstellt, dass in jeder Wohnung die Nutzungsmöglichkeit besteht.

Diese Typisierung löst das Nutzungsparadox moderner Medienwelten: Wer verlangt, nur tatsächliche Nutzung zu belasten, produziert Vollzugslücken und Umgehungsanreize.

Der Beitrag vermeidet das, indem er den Zugang als Kriterium nimmt. Das mag für Einzelne unbefriedigend sein, die Angebote nicht nutzen wollen; abgabenrechtlich ist es aber gerade die Logik des Beitrags, an die Möglichkeit anzuknüpfen.

Meinungsvielfalt und Staatsferne: Verfassungsrechtliche Leitplanken statt Programmkontrolle

Die Kritik an der Meinungsvielfalt berührt das Herzstück des öffentlich-rechtlichen Auftrags: Vielfalt der Themen, Perspektiven und Meinungen, abgesichert durch staatsferne Strukturen, plural besetzte Gremien und rechtliche Vorgaben.

Ob diese Leitplanken im Alltag perfekt funktionieren, ist eine Frage der Medienpolitik und der Aufsicht. Die Finanzierung über den Beitrag wird jedoch nicht daran gemessen, ob jede Debatte im gewünschten Ton verläuft, sondern ob die Strukturen Vielfalt ermöglichen.

An diesem Punkt hat die Rechtsprechung stets betont, dass der Rundfunk als Institution funktionsfähig gehalten werden muss, um seinen verfassungsrechtlichen Auftrag erfüllen zu können. Die Finanzierung ist Mittel zum Zweck, nicht inhaltliches Steuerungsinstrument.

Praktische Konsequenzen: Was für Beitragszahler gilt

Bis zu einer Entscheidung in der Revision bleibt die Rechtslage unverändert. Festsetzungsbescheide sind grundsätzlich wirksam, Rechtsbehelfe richten sich nach den bekannten Fristen und Formen. Wer besondere Konstellationen geltend macht—beispielsweise Befreiungs- oder Ermäßigungstatbestände—muss diese im Verwaltungsverfahren substantiiert vortragen. Eine mögliche präzisierende Entscheidung aus Leipzig könnte Abläufe und Begründungsanforderungen schärfen, an der grundsätzlichen Beitragspflicht ändert das aber voraussichtlich nichts.