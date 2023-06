Bürgergeld/Sozialhilfe: Keine Notbevorratung für Leistungsbezieher

Die Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 des Sozialgesetzbuchs XII) wird nur gewährt, wenn die beantragte Leistung nicht bereits von einer anderen Leistungsart des Sozialgesetzbuchs XII erfasst wird, wie in diesem Fall von der Regelleistung. Die Entscheidung des LSG Baden-Württemberg erging unter dem Aktenzeichen L 7 SO 3464/22.