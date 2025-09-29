Von der EM-Rente in die Altersrente: Diese 4 Vorteile auf jeden Fall nutzen

Lesedauer 4 Minuten

Der Übergang von der Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) in eine Altersrente ist einer der klassischen Entscheidungspunkte im deutschen Rentenrecht. Viele Betroffene fragen sich, ob sich der formale Wechsel überhaupt lohnt.

Die Antwort fällt häufig positiv aus – vorausgesetzt, die persönlichen Voraussetzungen stimmen und der Übergang wird gut vorbereitet.

Früher in Rente: Altersrente ohne Warten bis zur Regelaltersgrenze

Wer die Voraussetzungen erfüllt, muss nicht bis zur Regelaltersgrenze warten, sondern kann bereits vorher in eine Altersrente wechseln. Typische Optionen sind die Altersrente für schwerbehinderte Menschen oder die Altersrente für langjährig Versicherte.

Entscheidend sind das erforderliche Lebensalter, die allgemeine Wartezeit von 35 Jahren sowie bei der Schwerbehindertenrente ein Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50.

Gerade Erwerbsgeminderte erfüllen die 35 Jahre Wartezeit häufig über sogenannte Zurechnungszeiten, die als Anrechnungszeiten mitzählen. Wer diese Hürden nimmt, gewinnt echte Planungssicherheit: Das Datum des Rentenbeginns lässt sich vorziehen, und der Schritt aus der EM-Rente in die Altersrente wird verlässlich planbar.

Besitzschutz sichert Entgeltpunkte: Altersrente darf nicht niedriger sein

Ein Kernargument für den Wechsel ist der sogenannte Besitzschutz nach § 88 SGB VI. In der Praxis sind EM-Renten oft höher als spätere Altersrenten. Damit die erreichten Ansprüche nicht verloren gehen, schützt der Besitzschutz die persönlichen Entgeltpunkte aus der EM-Rente, wenn innerhalb von zwei Jahren nach Ende der EM-Rente in eine Altersrente gewechselt wird.

Das Ergebnis ist für viele Betroffene entscheidend: Die Altersrente darf aufgrund der Besitzschutz-Regelungen nicht niedriger ausfallen als die vorausgehende EM-Rente.

Dieser Schutz wirkt dauerhaft und sorgt für einen gleitenden, finanziell verlässlichen Übergang. Wer Klarheit möchte, sollte vor dem Wechsel eine aktuelle Rentenauskunft einholen und die berechnete Altersrente mit der laufenden EM-Rente vergleichen. So wird schnell sichtbar, welche Rentenhöhe künftig zu erwarten ist.

Hinzuverdienst ohne Deckel: Altersrente öffnet neue Spielräume

Während bei der Rente wegen voller Erwerbsminderung ein anrechnungsfreier Hinzuverdienst nur bis zu einer jährlichen Grenze möglich ist – im Jahr 2025 rund 19.661 Euro brutto –, sind die Hinzuverdienstregelungen bei vorgezogenen Altersrenten seit 2023 vollständig entfallen.

Mit anderen Worten: Wer in eine Altersrente wechselt, kann grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass die Rente deswegen gekürzt wird. Eine monatliche Obergrenze existiert in der EM-Rente zwar nicht, wohl aber die Jahresgrenze – genau diese Einschränkung entfällt mit der Altersrente.

Das schafft Flexibilität, etwa für eine stundenweise Tätigkeit, projektbezogene Einsätze oder den Wiedereinstieg in begrenztem Umfang.

Ein typischer Praxisfall: Bis zum 30. April 2025 besteht eine Rente wegen voller Erwerbsminderung, ab 1. Mai 2025 beginnt die Altersrente für schwerbehinderte Menschen oder die Altersrente für langjährig Versicherte. Bei unveränderter Rentenhöhe fällt ab Mai jede Hinzuverdienstgrenze weg.

Eine Prüfung der Arbeitsfähigkeit oder gesundheitlichen Situation durch die Rentenversicherung ist dafür nicht mehr entscheidend.

Mehr Sicherheit, weniger Druck: Wegfall regelmäßiger Überprüfungen

Viele Bezieherinnen und Bezieher einer EM-Rente kennen den psychischen Druck, der mit turnusmäßigen Überprüfungen einhergeht. Kommt es zu Phasen der Besserung oder wird eine Tätigkeit aufgenommen, steht sofort die Frage im Raum, ob die Rente gefährdet ist.

Dieser Prüf- und Rechtfertigungsdruck endet mit dem Wechsel in die Altersrente. Die Rentenversicherung kontrolliert dann nicht mehr, ob und in welchem Umfang Erwerbstätigkeit ausgeübt wird, und verknüpft die Rentenhöhe auch nicht mehr mit der gesundheitlichen Leistungsfähigkeit.

Gerade für Menschen mit psychischen Erkrankungen kann dieser Schritt eine spürbare Entlastung bedeuten. Der administrative Aufwand sinkt, die finanzielle Planbarkeit steigt – und der Alltag gewinnt an Stabilität.

Freibetrag aus der EM-Rente sinnvoll „mitnehmen“

Ein weiterer Aspekt betrifft die Besteuerung. Der Rentenfreibetrag, der sich zu Beginn des Rentenbezugs festsetzt, kann beim Übergang von der EM-Rente in die Altersrente grundsätzlich fortwirken. Das führt dazu, dass der günstigere Freibetrag aus der EM-Rente in der Altersphase weiterhin finanzielle Entlastung bringt.

Die konkreten Beträge hängen vom individuellen Fall ab; dennoch ist dieser steuerliche „Mitnahmeeffekt“ in vielen Fällen ein Vorteil, der sich über Jahre bemerkbar macht. Eine individuelle steuerliche Einordnung – idealerweise mit Steuerberatung – ist empfehlenswert, um die Auswirkungen korrekt zu kalkulieren.

Lücken schließen: Arbeitslosenversicherung und Überbrückung bis zur Altersrente

Wenig bekannt ist, dass der Bezug einer EM-Rente arbeitslosenversicherungspflichtig sein kann und dadurch Restansprüche auf Arbeitslosengeld entstehen oder erhalten bleiben. Läuft eine befristete EM-Rente aus, während der Beginn der gewünschten Altersrente erst wenige Monate später möglich ist, können bestehende und ggf. neu entstandene ALG-Ansprüche diese Lücke schließen.

Ein praktisches Beispiel: Die befristete EM-Rente endet mit 62 Jahren, die Altersrente für langjährig Versicherte ist erst mit 63 möglich. Wenn aus der Vergangenheit noch mehrere Monate ALG-Anspruch vorhanden sind, lässt sich der Zeitraum bis zum Altersrentenbeginn über Arbeitslosengeld überbrücken.

Das ist nicht in jedem Fall darstellbar, zeigt aber, dass der Blick auf die Versicherungsbiografie und mögliche Restansprüche bares Geld wert sein kann.

So gehen Sie vor: Unterlagen prüfen, Optionen vergleichen, Beratung einholen

Wer den Wechsel erwägt, sollte systematisch vorgehen. An erster Stelle steht die Rentenauskunft. Sie zeigt nachvollziehbar, welche Altersrente bei einem bestimmten Beginn zu erwarten ist und welche Entgeltpunkte – auch unter Besitzschutzgesichtspunkten – zugrunde liegen. Ebenso wichtig ist die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für die gewünschte Altersrentenart: Lebensalter, Wartezeiten und – bei der Schwerbehindertenrente – der GdB.

Im zweiten Schritt gehört der finanzielle Vergleich auf den Tisch: Welche Rente fließt heute, welche wird künftig gezahlt, und wie wirken sich Hinzuverdienst und Steuern aus? Parallel lohnt der Blick auf mögliche Überbrückungsszenarien, falls die EM-Rente befristet endet, bevor die Altersrente beginnen kann.

Schließlich empfiehlt sich eine unabhängige Beratung – etwa durch gerichtlich zugelassene Rentenberaterinnen und Rentenberater oder Fachanwältinnen und Fachanwälte für Sozialrecht. Sie können die Rentenakte bewerten, Rechenwege plausibilisieren und die Antragstellung rechtssicher begleiten.

Wenn die Voraussetzungen nicht reichen: Ruhig bis zur Regelaltersgrenze weiterlaufen lassen

Erfüllt eine vorgezogene Altersrente die Voraussetzungen nicht, ist das in vielen Fällen unproblematisch. Wer eine unbefristete EM-Rente bezieht, kann bis zur Regelaltersgrenze verbleiben und gleitend in die Regelaltersrente übergehen. Auch dann greifen Besitzschutz und steuerliche Kontinuität; die Entscheidung wird lediglich auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Fazit: Der Wechsel lohnt sich oft

Der Schritt von der Erwerbsminderungsrente in die Altersrente ist weit mehr als ein Formalakt. Er kann frühere Rentenbeginne ermöglichen, die erreichten Entgeltpunkte dauerhaft sichern, den Hinzuverdienst vollständig entkoppeln und psychisch wie administrativ spürbar entlasten.

Zusatznutzen ergeben sich über steuerliche Effekte und mögliche Überbrückungen aus der Arbeitslosenversicherung.

Damit aus Chancen verlässliche Ergebnisse werden, braucht es Vorbereitung: Rentenauskunft prüfen, Voraussetzungen klären, Rentenhöhen vergleichen, Übergänge planen – und im Zweifel fachkundigen Rat einholen. Wer diesen Weg strukturiert geht, nutzt die Vorteile des Wechsels optimal und schafft sich den finanziell wie organisatorisch besten Start in die Altersphase.