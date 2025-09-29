Bürgergeld-Bezieher erstritt 2.600 Euro Entschädigungsgeld

Lesedauer 4 Minuten

Vor den Sozialgerichten entscheidet sich oft, ob Menschen Leistungen erhalten, die ihre Existenz sichern. Jede Verzögerung hat unmittelbare Folgen: monatelange Unsicherheit, finanzielle Engpässe, Planungsstress.

Ein aktueller Fall vor dem Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg zeigt, dass Betroffene einer überlangen Verfahrensdauer nicht schutzlos ausgeliefert sind.

Wer Bürgergeld bezieht und unverhältnismäßig lange auf eine Entscheidung warten muss, kann eine Entschädigung verlangen. Im konkreten Verfahren sprach das LSG einem Kläger 2.600 Euro zu – ein Betrag, der deutlich macht, dass Zeitverlust vor Gericht einen ersatzfähigen Nachteil darstellt.

Der Fall: Sechs Jahre bis zum Urteil

Ausgangspunkt war die Klage eines Leistungsbeziehers gegen das Jobcenter. Dieses hatte eine Eingliederungsvereinbarung zurückgenommen und deshalb das Bürgergeld gekürzt. Der Mann zog 2016 vor das Sozialgericht. Zwei Jahre später wies die zuständige Kammer die Klage ab.

Doch der Gerichtsbescheid war fehlerhaft, weil der damalige Kammervorsitzende ihn nicht unterschrieben hatte. Die Entscheidung war damit unwirksam, der Rechtsstreit blieb ungeklärt.

Erst nachdem der Kläger sowohl Rechtsmittel als auch eine Verfahrensrüge erhoben hatte, wurde ein neuer Termin angesetzt. Im Oktober 2022, also sechs Jahre nach Klageerhebung, erging schließlich ein rechtsverbindliches Urteil.

Das LSG bewertete die Verfahrensführung des Sozialgerichts als nachlässig und unorganisiert und sah darin eine zusätzliche Verzögerung von 26 Monaten, für die es den Ausgleich zusprach.

Rechtlicher Rahmen: § 198 GVG als Schutz gegen Justizverzug

Die Grundlage für Entschädigungen bei überlangen Gerichtsverfahren bildet § 198 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG).

Der Anspruch steht allen Verfahrensbeteiligten zu, wenn die Dauer der gerichtlichen Auseinandersetzung unangemessen ist, daraus ein Nachteil entsteht und zuvor eine Verzögerungsrüge erhoben wurde.

Die Rüge ist kein bloßer Formalismus, sondern eine Warnung an das Gericht: Sie zeigt, dass die Beteiligten die Länge des Verfahrens nicht mehr hinnehmen und beschleunigte Bearbeitung verlangen. Kommt das Verfahren dennoch nicht in angemessenem Tempo voran, eröffnet § 198 GVG den Weg zu einer finanziellen Kompensation.

Was als „unangemessen“ gilt

Ob ein Verfahren zu lange dauert, entscheidet sich nicht nach starren Grenzwerten, sondern nach den Umständen des Einzelfalls. Hierfür entscheidend sind die Komplexität des Streitstoffs, die Bedeutung der Sache für die Parteien, ihre Mitwirkung sowie die Arbeitsweise und Auslastung des Gerichts.

Gleichwohl gilt eine einfache Erfahrungstatsache: Je länger ein Verfahren ohne zwingenden Grund ruht oder schleppend betrieben wird, desto eher liegt Unangemessenheit vor.

Im vorliegenden Fall war nicht nur die Gesamtdauer ausschlaggebend, sondern insbesondere das vermeidbare Stocken durch einen formalen Mangel und das zögerliche Nachsteuern des Gerichts.

Fristen und Vorgehen für Betroffene

Wer eine Entschädigung anstrebt, muss frühzeitig und korrekt handeln. Die Verzögerungsrüge sollte erhoben werden, sobald sich ernsthafte Anhaltspunkte für Stillstand oder ungerechtfertigte Wartezeiten zeigen. Eine Entschädigungsklage kann frühestens sechs Monate nach der Rüge erhoben werden.

Nach Abschluss des Ausgangsverfahrens bleibt ein Zeitfenster von sechs Monaten, um den Anspruch gerichtlich geltend zu machen. Diese Fristen sind streng; wer sie versäumt, riskiert den Verlust des Anspruchs.

In der Praxis empfiehlt es sich, die eigene Verfahrenshistorie sorgfältig zu dokumentieren, Kontaktaufnahmen mit dem Gericht festzuhalten und Entwicklungen zeitnah zu monieren, damit die Unangemessenheit später belegbar ist.

Höhe der Entschädigung: Orientierung am Zeitverlust

Die zugesprochenen 2.600 Euro verdeutlichen das Grundprinzip der Bemessung: Ausgeglichen wird nicht die Unzufriedenheit mit dem Urteil, sondern der Zeitnachteil durch Verzögerung. Üblicherweise bemessen Gerichte den Ausgleich in monatlichen Einheiten, die sich am Gewicht des Stillstands orientieren.

Im besprochenen Verfahren führte die als vermeidbar bewertete Verzögerung von 26 Monaten zur Summe von 2.600 Euro. Damit setzt das LSG ein Signal, dass vermeidbare Pausen, Organisationsmängel und in sich ruhende Akten nicht folgenlos bleiben dürfen.

Keine „Entschädigung in anderer Weise“ bei Bürgergeld-Sachen

Bemerkenswert ist die Klarstellung des LSG, dass die Ausnahmevorschrift des § 198 Abs. 4 GVG bei Bürgergeld-Streitigkeiten regelmäßig nicht greift. Diese Norm erlaubt es, anstelle von Geld eine andere Form der Wiedergutmachung zu wählen.

Für sozialrechtliche Verfahren, in denen es um die Sicherung des Lebensunterhalts geht, hält das Gericht eine bloße Feststellung der Unangemessenheit jedoch für unzureichend. Die wirtschaftlichen und psychischen Belastungen eines überlangen Verfahrens erfordern nach dieser Lesart eine monetäre Kompensation, die den realen Nachteil abmildert.

Wichtig für den Alltag: Entschädigung ist nicht anrechenbar beim Bürgergeld

Für Leistungsbeziehende ist von zentraler Bedeutung, dass Entschädigungszahlungen wegen überlanger Verfahrensdauer nicht auf das Bürgergeld angerechnet werden.

Das Jobcenter hat keinen Zugriff auf diese Beträge; sie sind kein anrechenbares Einkommen im Sinne der Grundsicherung. Das stärkt den Entlastungszweck der Entschädigung: Der Ausgleich soll beim Betroffenen ankommen und nicht an anderer Stelle wieder kompensiert werden.

Einordnung: Signalwirkung über den Einzelfall hinaus

Der Fall steht exemplarisch für ein strukturelles Spannungsfeld. Sozialgerichte sind mit hoher Eingangslast konfrontiert, gleichzeitig verlangen die Verfahren schnelle, klare Entscheidungen, weil sie direkt in das tägliche Leben der Betroffenen wirken.

Die Entscheidung des LSG Berlin-Brandenburg unterstreicht, dass organisatorische Versäumnisse und Verfahrensstillstände rechtliche Konsequenzen haben.

Sie dürfte Gerichte zusätzlich motivieren, Terminierungen straffer zu planen, Bescheide fehlerfrei zu fertigen und nach Rügen spürbar zu beschleunigen. Für Bürgergeld-Empfängerinnen und -Empfänger ist die Botschaft ebenso klar: Wer Verzögerungen nicht hinnimmt, kann seinen Anspruch auf zügige Justiz durchsetzen und erhält im Fall des Falles einen finanziellen Ausgleich.

Praxishinweise

Betroffene sollten die Verfahrensentwicklung aufmerksam begleiten und bei ausbleibenden Reaktionen des Gerichts das Gespräch mit der Geschäftsstelle suchen. Kündigt sich Stillstand an, kann eine sachlich formulierte Verzögerungsrüge die notwendige Dynamik entfalten.

Wer unsicher ist, lässt sich beraten und achtet auf die Fristen. Bei erfolgreicher Entschädigung bleibt der Betrag unangetastet und dient tatsächlich dem Ausgleich des erlittenen Nachteils. Der vorliegende LSG-Beschluss zeigt, dass sich Beharrlichkeit lohnt und dass das Recht auf zeitnahe gerichtliche Klärung mehr ist als ein schönes Versprechen.

Fazit

Die Entscheidung des LSG Berlin-Brandenburg stärkt die Rechte von Bürgergeld-Beziehenden gegenüber einer überlangen Verfahrensdauer. Sie anerkennt, dass Zeit in sozialrechtlichen Verfahren ein knappes Gut ist und dass Verzögerungen reale Schäden verursachen.

Wer rechtzeitig rügt, dokumentiert und nachhakt, kann einen handfesten Ausgleich durchsetzen. Und dieser Ausgleich bleibt dort, wo er hingehört: bei den Betroffenen. Dieses Signal sollte die Verfahrenspraxis beschleunigen – zum Nutzen aller, die auf verlässliche Entscheidungen angewiesen sind.