So hoch ist deine Witwenrente, wenn man eine eigene Rente bezieht

Lesedauer 3 Minuten

Wenn Sie bereits eine eigene Alters- oder Erwerbsminderungsrente beziehen und zusätzlich eine Witwenrente beantragen, erhalten Sie nicht automatisch den vollen Betrag. Die Deutsche Rentenversicherung prüft mehrere Voraussetzungen, bevor sie entscheidet, welche Leistung Ihnen zusteht und wie hoch Ihre Auszahlung ausfällt.

Ein aktuelles Beispiel zeigt, wie die Berechnung im Jahr 2025 funktioniert und welche Unterschiede sich aus den jeweiligen Anspruchsarten ergeben.

Wann haben Sie Anspruch auf eine Witwenrente?

Eine Witwenrente erhalten Sie nur, wenn Ihre Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft rechtsgültig bestand und zum Todeszeitpunkt nicht geschieden oder aufgehoben wurde. Ihr verstorbener Partner muss außerdem die allgemeine Wartezeit von fünf Versicherungsjahren erfüllt oder bereits selbst eine Rente bezogen haben.

Bei bestimmten Todesfällen, etwa nach einem Arbeitsunfall, entfällt diese Voraussetzung. Denn bei einem unvorhersehbaren Tod ist eine Versorgung des oder der Hinterbliebenen grundsätzlich nicht eingeplant.

Die Ein-Jahres-Frist

Besonders wichtig ist die Ein-Jahres-Frist. Stirbt Ihr Partner innerhalb des ersten Ehejahres, geht die Rentenversicherung grundsätzlich von einer sogenannten Versorgungsehe aus. Sie unterstellt, dass die Ehe vorrangig geschlossen wurde, um einen Rentenanspruch zu ermöglichen, und lehnt die Witwenrente häufig ab.

Sie können diese Vermutung jedoch widerlegen – etwa durch den Nachweis einer langjährigen Partnerschaft, gemeinsamer Kinder oder einer länger geplanten Hochzeit. Sind diese Kriterien erfüllt, besteht grundsätzlich Anspruch auf die kleine oder große Witwenrente.

Die Arten der Witwenrente

Die Rentenversicherung unterscheidet zwei Leistungsformen. Eine große Witwenrente erhalten Sie, wenn Sie ein bestimmtes Alter erreicht haben, erwerbsgemindert sind oder ein minderjähriges Kind erziehen.

Die kleine Witwenrente ist zeitlich befristet und wird gezahlt, wenn Sie die Voraussetzungen für die große Witwenrente nicht erfüllen. Sie beträgt fünfundzwanzig Prozent der Rente des Verstorbenen.

Für ältere Ehen gelten bis heute günstigere Regeln: Wurde Ihre Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen und wurde mindestens ein Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren, erhalten Sie statt fünfundfünfzig Prozent sechzig Prozent der Rente des verstorbenen Partners.

Die Grundlage der Berechnung (Stand: November 2025)

Seit dem 1. Juli 2025 gilt ein bundesweit einheitlicher Rentenwert. Dadurch gibt es auch bei der Hinterbliebenenrente nur noch einen Freibetrag für die Einkommensanrechnung. Seit dem ersten Juli 2025 liegt er bei 1.076,86 Euro. Nur Einkünfte, die diesen Betrag übersteigen, werden zu vierzig Prozent auf die Witwenrente angerechnet.

Beispielrechnung (Stand November 2025)

Ausgangsdaten:

Eigene Rente: 1.100 Euro netto

Rente des verstorbenen Partners: 1.300 Euro netto

Freibetrag: 1.076,86 Euro

Schritt 1: Anzurechnendes Einkommen

1.100 Euro – 1.076,86 Euro = 23,14 Euro

40 Prozent hiervon = 9,26 Euro Anrechnung

Schritt 2: Höhe der Witwenrente je nach Anspruchsart

Große Witwenrente (fünfundfünfzig Prozent)

715 Euro – 9,26 Euro = rund 706 Euro

Witwenrente nach altem Recht (sechzig Prozent)

780 Euro – 9,26 Euro = rund 771 Euro

Kleine Witwenrente (fünfundzwanzig Prozent)

325 Euro – 9,26 Euro = rund 316 Euro

Art der Witwenrente Auszahlungsbetrag (Stand 2025) Große Witwenrente (55 Prozent) ca. 706 Euro Große Witwenrente (60 Prozent, altes Recht) ca. 771 Euro Kleine Witwenrente (25 Prozent) ca. 316 Euro

Sonderfall: Sterbevierteljahr

In den ersten drei Monaten nach dem Todesmonat Ihres Partners gilt eine Ausnahme: keine Einkommensanrechnung und volle Auszahlung der Rente des Verstorbenen. Sie erhalten in dieser Zeit im Rechenbeispiel 1.300 Euro pro Monat.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zur Witwenrente (Stand November 2025)

Erhöht sich die Witwenrente automatisch, wenn der Rentenwert steigt?

Ja. Witwenrenten steigen mit jeder Rentenanpassung automatisch mit.

Wird mein Einkommen jedes Jahr neu überprüft?

Ja, die Rentenversicherung prüft die Einkommensanrechnung regelmäßig. Änderungen – etwa bei Ihrer eigenen Rente – können Ihre Witwenrente erhöhen oder verringern.

Zählt eine Betriebsrente als Einkommen?

Ja. Betriebsrenten, private Renten und Kapitalleistungen gelten als Einkommen und können die Witwenrente mindern.

Muss ich meine Witwenrente versteuern?

Ja. Witwenrenten sind steuerpflichtig. Sie unterliegen – wie Altersrenten – dem sogenannten nachgelagerten Besteuerungsprinzip.

Kann ich eine Witwenrente bekommen, obwohl ich wieder heirate?

Nein. Mit einer neuen Eheschließung endet die Witwenrente. Sie erhalten jedoch häufig eine Abfindung in Höhe von maximal zwei Jahresrenten.

Bekomme ich die große Witwenrente automatisch, wenn ich schwer erkrankt bin?

Nicht automatisch. Entscheidend ist, ob eine Erwerbsminderung vorliegt – also ob Sie weniger als sechs Stunden täglich arbeiten können. Das prüft ein Gutachten.

Warum ist die kleine Witwenrente befristet?

Weil sie als Übergangsleistung gedacht ist. Für Todesfälle nach 2001 beträgt sie in der Regel 24 Monate.

Bekomme ich im Sterbevierteljahr wirklich die volle Rente – egal wie hoch mein eigenes Einkommen ist?

Ja. Im Sterbevierteljahr findet keine Einkommensanrechnung statt.

Fazit

Im November 2025 richtet sich die Höhe Ihrer Witwenrente vor allem nach fünf zentralen Faktoren: der Art der Witwenrente, der Ein-Jahres-Frist, den Versicherungszeiten Ihres Partners, Ihrer eigenen Rente sowie dem bundesweit einheitlichen Freibetrag von 1.076,86 Euro.

Die Beispielrechnung zeigt, dass bereits kleine Einkommensunterschiede Ihre Witwenrente spürbar beeinflussen können. Wenn Sie diese Regeln kennen, können Sie zuverlässig einschätzen, welche Leistungen langfristig zu erwarten sind.