Schwerbehinderung: Neues Urteil – So bekommt man seinen GdB endlich anerkannt

Wer einen Schwerbehindertenausweis beantragen will, benötigt oft Geduld und starke Nerven. Besonders ärgerlich ist es, wenn das Versorgungsamt gar nicht reagiert. Genau so erging es einer Frau aus Baden-Württemberg: Mehrfach wandte sie sich mit neuen medizinischen Unterlagen und dem Wunsch nach einem Ausweis an die Behörde – ohne Ergebnis. Erst nach einer Klage entschied das Landessozialgericht Baden-Württemberg (Az. L 8 SB 2779/24) in ihrem Sinne.

Die gute Nachricht: Das Gericht stellte klar, dass auch eine einfache, formlose Bitte um einen Behindertenausweis als vollwertiger Antrag gilt – inklusive GdB-Erhöhung und Merkzeichen. Außerdem können Betroffene nach sechs Monaten Untätigkeit der Behörde direkt vor Gericht ziehen, ohne auf eine Ablehnung warten zu müssen.

Formlose Schreiben zählen: Das Meistbegünstigungsprinzip schützt Dich

Der Kern des Urteils ist das sogenannte Meistbegünstigungsprinzip. Dieses besagt: Wenn Du als nicht juristisch geschulter Mensch ein Anliegen äußerst, muss es von Behörden so interpretiert werden, wie es für Dich am günstigsten ist. Schreibst Du also einfach, dass Du einen Behindertenausweis beantragen möchtest, muss die Behörde das so verstehen, dass Du nicht nur den Ausweis willst, sondern auch die Prüfung auf einen höheren Grad der Behinderung und alle möglichen Merkzeichen – zum Beispiel G, H oder aG.

In dem entschiedenen Fall hatte die Klägerin dem Amt mehrfach mitgeteilt, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert habe. Sie erwähnte neue Diagnosen, eine OP, eine Reha und Einschränkungen beim Gehen oder Autofahren. Trotzdem schob das Versorgungsamt ihre Schreiben beiseite, mit der Begründung, es handelt sich nicht um einen „richtigen“ Antrag. Diese Praxis wies das Gericht zurück.

Wörtlich heißt es in der Entscheidung: „Im Zweifel ist davon auszugehen, dass ein Kläger alles zugesprochen haben möchte, was ihm aufgrund des Sachverhalts zusteht.“

Untätigkeitsklage: Wenn das Versorgungsamt schweigt

Ein besonders praxisrelevanter Teil des Urteils betrifft die sogenannte Untätigkeitsklage nach § 88 Sozialgerichtsgesetz (SGG). Sobald Du einen Antrag auf GdB-Erhöhung oder ein Merkzeichen stellst, beginnt eine Frist zu laufen. Reagiert die Behörde sechs Monate lang nicht, darfst Du klagen – auch ohne einen Ablehnungsbescheid.

Das Landessozialgericht betont ausdrücklich: Selbst wenn Du kein amtliches Formular ausgefüllt hast oder keine vollständigen Unterlagen vorliegen, ist das kein Grund für die Behörde, einfach nichts zu tun. Sie ist verpflichtet, auf Deinen Antrag zu reagieren – und wenn nötig, einen Versagungsbescheid wegen fehlender Mitwirkung zu erlassen. Einfach zu schweigen ist rechtswidrig.

In dem vorliegenden Fall hatte die Frau ihre Mitwirkung teilweise verweigert, unter anderem durch die Ablehnung von Schweigepflichtentbindungen für ihre Ärzte. Trotzdem hätte das Versorgungsamt entweder eine Entscheidung treffen oder die Mitwirkung formell anmahnen müssen. Da es das nicht tat, war die Klage zulässig – und erfolgreich.#

Rente ist nicht gleich GdB: Darum benötigst Du trotzdem einen Antrag

Ein weiterer häufiger Irrtum wurde in dem Verfahren ebenfalls geklärt: Viele Menschen glauben, der Bezug einer Rente für schwerbehinderte Menschen reicht aus, um als schwerbehindert anerkannt zu sein. Doch das ist falsch. Auch wer diese spezielle Altersrente erhält, hat nicht automatisch einen gültigen GdB von 50 oder Anspruch auf ein Merkzeichen.

Der Schwerbehindertenausweis wird nur dann ausgestellt, wenn das zuständige Amt einen GdB von mindestens 50 feststellt – und diese Feststellung muss gesondert beantragt werden. Rentenbescheide, auch solche wegen Erwerbs oder Berufsunfähigkeit, ersetzen diesen Antrag nicht.

Das Gericht stellte klar: Auch bei einem bestehenden Rentenanspruch kann das Versorgungsamt den Ausweis verweigern, wenn kein entsprechender GdB festgestellt wurde. Ein formeller Antrag auf GdB-Erhöhung und Feststellung von Merkzeichen ist also immer nötig.

Merkzeichen G und H: Was Du im Antrag beachten solltest

Im konkreten Fall ging es der Klägerin vor allem um die Merkzeichen G für „erhebliche Gehbehinderung“ und H für „Hilflosigkeit“. Beide bringen praktische Vorteile: Mit dem Merkzeichen G kannst Du kostenlose oder vergünstigte Fahrten im öffentlichen Nahverkehr nutzen und ggf. Kfz-Steuer sparen. Mit dem Merkzeichen H bekommst Du unter bestimmten Bedingungen mehr Pflegegeld, einen Mehrbedarf beim Bürgergeld oder steuerliche Erleichterungen.

Das Gericht entschied: Sobald Du in einem Schreiben erwähnst, dass Du einen Behindertenausweis mit dem Buchstaben G oder H benötigst, ist das als vollständiger Antrag auf Prüfung dieser Merkzeichen zu werten. Es reicht aus, wenn Du deutlich machst, dass sich Dein Zustand verschlechtert hat und Du den Ausweis benötigst – zum Beispiel wegen Mobilitätsproblemen, Pflegebedürftigkeit oder medizinischer Überwachung.

Was das Urteil für Dich bedeutet – und wie Du jetzt handeln kannst

Für alle, die auf einen Behindertenausweis oder eine GdB-Erhöhung warten, ist das Urteil ein wichtiger Schritt. Du musst Dich nicht länger von der Behörde hinhalten lassen oder aufgeben, nur weil Du kein offizielles Formular abgeschickt hast. Sobald Du ein formloses Schreiben einreichst, das Deinen Wunsch klarmacht, beginnt die Frist zu laufen – und das Amt muss reagieren.

Wenn sechs Monate vergehen, ohne dass Du einen Bescheid erhältst, kannst Du eine Untätigkeitsklage einreichen. Diese ist kostenfrei. Und solltest Du Dir unsicher sein oder Hilfe benötigen, hast Du Anspruch auf Beratungshilfe oder Prozesskostenhilfe.

Wichtig ist: Dokumentiere Deine Anträge sorgfältig, notiere das Eingangsdatum, bewahre ärztliche Unterlagen gut auf und reagiere auf Rückfragen der Behörde – sofern möglich. Falls Du merkst, dass das Amt Dich hinhält, kann eine Klage nicht nur Deinen eigenen Fall voranbringen, sondern auch ein Signal setzen.

Rechte enden nicht am Schreibtisch des Versorgungsamts

Das Urteil des Landessozialgerichts zeigt: Du hast mehr Rechte, als Dir Behörden manchmal glauben machen wollen. Es geht nicht um perfekte Anträge, sondern um klare Anliegen. Wer krank ist, darf sich auf das Sozialrecht verlassen – auch dann, wenn Formulare fehlen oder Amtsärzte zweifeln.