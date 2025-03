Schwerbehinderung: Diese Vorteile bringen Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis

Lesedauer 4 Minuten

Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis eröffnen Ihnen diverse Nachteilsausgleiche, etwa bei Steuern, Verkehrsregelungen oder Sozialleistungen. Sie können dadurch finanzielle Entlastungen und praktische Erleichterungen im Alltag erhalten. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie von den wichtigsten Merkzeichen profitieren und wo Sie weitere Informationen finden.

Bedeutung und Ursprung von Merkzeichen

Merkzeichen bezeichnen bestimmte Kürzel, die in den Schwerbehindertenausweis eingetragen werden. Diese Einträge begründen Ansprüche auf bestimmte Vorteile, die Menschen mit Behinderungen den Alltag erleichtern.

Beispiel: Wer schlecht zu Fuß ist, kann mit dem passenden Merkzeichen eine vergünstigte Wertmarke für den Nahverkehr erhalten. Die Bundesrepublik Deutschland regelt diese Leistungen über verschiedene Sozialgesetze (u. a. SGB IX).

Wenn Sie aufgrund einer chronischen Herzerkrankung nur kurze Strecken gehen können, ist unter Umständen das Merkzeichen „G“ für eine Gehbehinderung relevant. Dann dürfen Sie, abhängig von Ihrem Wohnort, verschiedene Vorteile nutzen – zum Beispiel eine reduzierte KfzSteuer oder spezielle Parkberechtigungen.

Überblick über die wichtigsten Nachteilsausgleiche

Wer ein passendes Merkzeichen führt, kann Vergünstigungen beantragen oder bestimmte Erleichterungen in Anspruch nehmen. Einige Beispiele:

Wertmarke für Bus und Bahn: Stark reduzierter Preis, gilt als Fahrschein im Nahverkehr.

Stark reduzierter Preis, gilt als Fahrschein im Nahverkehr. Kfz Steuerbefreiung oder ermäßigung: Eine komplette Befreiung oder Halbierung der Steuer kann je nach Merkzeichen möglich sein.

Eine komplette Befreiung oder Halbierung der Steuer kann je nach Merkzeichen möglich sein. Parkausweise: Je nach Schwere der Gehbehinderung erhalten Sie verschiedene Parkerleichterungen.

Diese Vorteile sollen Barrieren mindern und gleiche Teilhabechancen fördern. Damit Sie wissen, ob Sie berechtigt sind, lohnt sich ein genauer Blick auf die einzelnen Merkzeichen.

Merkzeichen für Gehbehinderung (G und aG)

Die Kürzel „G“ und „aG“ bezeichnen eine eingeschränkte Mobilität. Mit „G“ sind Menschen erfasst, die nur kurze Strecken ohne fremde Hilfe bewältigen können. „aG“ steht für „außergewöhnlich gehbehindert“, was einen gravierenderen Fall darstellt. Letzteres trifft zum Beispiel zu, wenn Sie auf einen Rollstuhl angewiesen sind – selbst in engen Wohnverhältnissen.

Voraussetzungen:

G wird häufig bei Lähmungen, Amputationen oder schweren Herz und Lungenerkrankungen vergeben.

aG setzt eine besonders starke Beeinträchtigung der Gehfähigkeit voraus. Auch wiederkehrende Unterzuckerungen (etwa bei Diabetes) können eine Rolle spielen, wenn dadurch ein hohes Sicherheitsrisiko entsteht.

Vorteile für Merkzeichen G und aG:

Vergünstigte Wertmarke: Sie können für 91 Euro pro Jahr (bzw. 46 Euro pro Halbjahr) ein Nahverkehrsticket erwerben.

Kfz-Steuer: Inhaber des Merkzeichens G zahlen nur die halbe Steuer. Wer aG hat, wird oft komplett befreit.

Parkausweise: Es gibt einen orangenen Parkausweis mit gewissen Erleichterungen sowie einen blauen Ausweis, der zum Parken auf speziellen Behindertenparkplätzen berechtigt. Den blauen Ausweis erhält man in der Regel nur mit Merkzeichen aG.

Merkzeichen für Sinnesbehinderungen (Bl, Gl und TBl)

Für Personen mit erheblichen Beeinträchtigungen der Sinnesorgane gelten andere Kürzel.

Bl steht für Blindheit.

Gl ist das Merkzeichen für Gehörlosigkeit.

TBl bezeichnet eine gleichzeitige Taubheit und Blindheit.

Wer eines dieser Merkmale hat, kann eine kostenlose oder stark vergünstigte Wertmarke für den ÖPNV nutzen. Je nach Schwere der Behinderung ist auch eine vollständige Befreiung von der Kfz-Steuer möglich. Laut Angaben verschiedener Behindertenverbände sind diese Erleichterungen essenziell, weil sie Betroffenen mehr Selbstständigkeit und Mobilität ermöglichen.

Schwierigkeiten im Alltag, die durch Blindheit oder Gehörlosigkeit entstehen, lassen sich oft nicht vollständig kompensieren. Eine finanzielle Entlastung kann zumindest dazu beitragen, berufliche und private Wege besser zu organisieren.

Merkzeichen B und H: Begleitung und Hilfebedarf

Merkzeichen B (Begleitung erforderlich)

Wer in öffentlichen Verkehrsmitteln stets eine Hilfsperson benötigt, kann das Merkzeichen B erhalten. Diese Begleitperson fährt dann üblicherweise kostenlos mit. Menschen mit geistigen, motorischen oder Sinnesbeeinträchtigungen profitieren häufig von dieser Regelung, weil sie das sichere Vorankommen erleichtert.

Merkzeichen H (Hilflos)

Das Kürzel H verweist auf einen hohen Bedarf an alltäglicher Unterstützung. Betroffene benötigen umfassende Hilfe, etwa beim Ankleiden, bei der Körperpflege oder bei wichtigen Verrichtungen im Haushalt. Das Amt erkennt diesen Status an, wenn eigenständige Verrichtungen nur in geringem Umfang möglich sind.

Vorteile bei Merkzeichen B und H

Freibeträge bei der Einkommenssteuer: Personen mit H können erhöhte Pauschbeträge geltend machen.

Öffentliche Verkehrsmittel: Sie dürfen entweder eine kostenlose Wertmarke nutzen oder sich von der KfzSteuer befreien lassen.

Automatische Kombination: Wer H bekommt, hat in vielen Fällen auch das Merkzeichen B, weil intensiver Hilfebedarf sich meist auf die Mobilität in Bussen und Bahnen auswirkt.

Eltern von Kindern mit schweren Behinderungen haben hier oft bessere Chancen auf eine Anerkennung. Kinder und Jugendliche entwickeln noch grundlegende Fertigkeiten, weshalb die Behörden den höheren Hilfebedarf berücksichtigen.

Merkzeichen RF: Ermäßigung beim Rundfunkbeitrag

Menschen, die aufgrund einer Seh oder Hörbehinderung die öffentlichen Medien kaum nutzen können, können das Merkzeichen RF erhalten. Auch wer wegen einer Behinderung von mindestens 80 (Grad der Behinderung) dauerhaft nicht an kulturellen oder öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen kann, erfüllt die Voraussetzungen.

Konkret bedeutet das:

Reduzierter Rundfunkbeitrag: Sie zahlen nur einen ermäßigten Satz für ARD, ZDF und Deutschlandradio.

Sie zahlen nur einen ermäßigten Satz für ARD, ZDF und Deutschlandradio. TelekomSozialtarif: Inhaber des Merkzeichens RF können häufig günstigere Telefongebühren beantragen.

Für viele Betroffene entsteht dadurch eine deutliche Kostenersparnis im Monat. Wer z. B. nur ein geringes Einkommen bezieht oder zusätzliche Pflegeleistungen finanzieren muss, profitiert von dieser Entlastung besonders stark.

Wie Sie Merkzeichen beantragen und weitere Infos erhalten

Das zuständige Versorgungsamt oder die dafür vorgesehene Stelle in Ihrem Bundesland prüfen Ihren Antrag auf Schwerbehinderung. Meist erfolgt nach der Antragstellung eine ärztliche Beurteilung. Anschließend wird der Grad der Behinderung (GdB) festgelegt und die passenden Merkzeichen werden in den Ausweis eingetragen.

Wichtige Hinweise:

Sammeln Sie Unterlagen: Bescheinigungen von Fachärzten und Kliniken erhöhen die Nachvollziehbarkeit der Beeinträchtigung.

Nutzen Sie Beratungsstellen: Unabhängige Beratungsangebote (z. B. durch Sozialverbände) helfen bei Widersprüchen.

Informieren Sie sich über Zusatzleistungen: Bei mehreren Merkzeichen können verschiedene Vergünstigungen kumuliert werden.

Wer tiefergehende Informationen sucht, findet online spezialisierte Ratgeber zum Thema GdB, Merkzeichen und Teilhabeleistungen. Mehrere Apotheken stellen zudem kostenfreie Broschüren bereit, die Details zu Anträgen und Rechtsgrundlagen aufführen.

Bei Fragen lohnt sich der Austausch mit Selbsthilfegruppen oder Vereinen für Menschen mit Behinderungen.