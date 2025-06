Schwerbehinderung: So entkommen Sie der teuren PKV in drei Schritten

Lesedauer 3 Minuten

Schwerbehinderte dürfen nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 SGB V in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zurückkehren. Die Regel gilt jedoch nur bei drei Jahren Vorversicherung in der GKV, einer Meldefrist von drei Monaten ab Bescheiddatum und – oft entscheidend – einer von jeder Krankenkasse frei wählbaren Altersgrenze. Viele Kassen setzen dieses Limit zwischen 29 und 50 Jahren.

Private Versicherung wird zur Kostenfalle

Ein frischer Behinderungsbescheid ändert nichts am PKV-Tarif. Individuelle Risikozuschläge wären unzulässig, denn Prämien steigen für ganze Tarife, nicht für einzelne Personen. Trotzdem geraten viele in Not: Einkünfte sinken durch Erwerbsminderung, während der Beitrag im Alter ohnehin steigt und der Leistungskatalog der PKV starr bleibt. Ein Wechsel in die GKV bedeutet dann planbare Beiträge und automatische Pflegeversicherung. ([aok.de][1])

Gesetzliche Grundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 SGB V

Der Paragraf erlaubt Schwerbehinderten (Grad der Behinderung ≥ 50 Prozent) einen freiwilligen GKV-Beitritt, wenn

innerhalb der letzten fünf Jahre mindestens 36 Monate GKV-Versicherung bestanden, und

der Antrag spätestens drei Monate nach Bescheiddatum gestellt wird.

Waren diese Bedingungen wegen der Behinderung objektiv unerreichbar, entfallen sie – das muss die oder der Versicherte nachweisen.

Stolperstein Altersgrenze

Der Gesetzgeber gesteht jeder Krankenkasse eine selbstgewählte Höchstaltersgrenze zu. Die Spannbreite laut Satzungen (Stand: Juni 2025):

Beispielkasse Alterslimit Mobil Krankenkasse 29 BKK Linde 30 TK 44 AOK Niedersachsen 40 BKK VerbundPlus 50

Je später die Behinderung eintritt, desto seltener passt das Alter. Prüfen Sie deshalb sofort mehrere Satzungen – sie ändern sich regelmäßig.

Lesen Sie auch:

Fristen, Nachweise, Praxis

Der entscheidende Stichtag ist das Ausstellungsdatum des Schwerbehindertenbescheids, nicht der Tag, an dem er im Briefkasten liegt. Ab diesem Datum läuft eine Frist von drei Kalendermonaten, binnen derer der Antrag auf Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung eingehen muss.

Dem Antrag fügen Sie eine Kopie des Schwerbehindertenausweises, das Bescheiddatum sowie Nachweise früherer GKV-Mitgliedschaften – etwa alte Mitgliedsbescheinigungen – bei; berufen Sie sich auf die Ausnahmeregelung, legen Sie zusätzlich ärztliche Gutachten vor. Ein einfacher formloser Brief genügt seit 2021 nicht mehr, denn die neue Krankenkasse startet das Wechselverfahren nun elektronisch.

Informieren Sie außerdem Ihren Arbeitgeber umgehend über das genaue Antragsdatum, damit Ihre Beitragszahlungen ohne Unterbrechung weiterlaufen.

Wenn die Altersgrenze greift – Plan B

Viele erreichen das Höchstalter, bevor sie vom Sonderrecht erfahren. Dann helfen andere Eintrittswege:

Pflichtversicherung durch Job: Unterschreitet Ihr Bruttoeinkommen die Jahresarbeitsentgeltgrenze (2025: 69 300 €), besteht sofortige Versicherungspflicht. Arbeitslosengeld I oder Bürgergeld: Schon ein Tag Bezug genügt für Pflichtversicherung. ([tachelessozialhilfe.de][8]) Rente wegen Erwerbsminderung: Das Rentenverfahren löst ebenfalls GKV-Pflicht aus. Familienversicherung: Unter bestimmten Einkommens- und Altersgrenzen beitragsfrei über Ehepartner möglich (§ 10 SGB V).

Jeder Weg hat Vor- und Nachteile; Beratung durch eine unabhängige Patienten- oder Sozialberatungsstelle lohnt sich.

Beispiel aus der Praxis

Herr Schmidt, 48, selbstständiger Grafiker, erhält einen GdB 60. Er war bis 2019 drei Jahre gesetzlich versichert. Seine Wunschkasse setzt jedoch eine Altersgrenze von 45 Jahren. Lösung: Er stellt sein Gewerbe ruhend und nimmt eine befristete Teilzeitstelle an. Das Gehalt liegt unter der Entgeltgrenze, er wird pflichtversichert. Nach zwölf Monaten kündigt er und bleibt freiwillig in der GKV – für immer.

So gehen Sie konkret vor

Prüfen Sie zuerst den Bescheid: Stimmen Ausstellungsdatum und Fristende, notieren Sie beide Termine. Danach vergleichen Sie die Satzungen mehrerer Krankenkassen und achten dabei auf Altersgrenzen, Beitragshöhe und Zusatzleistungen.

Anschließend stellen Sie den Wechselantrag – schriftlich oder online – und fügen Kopien des Bescheids bei. Fordern Sie innerhalb von 14 Tagen eine schriftliche Bestätigung an und haken Sie gegebenenfalls nach. Parallel entwickeln Sie einen Plan B für den Fall, dass Ihre Wunschkasse eine zu niedrige Altersgrenze hat, und wählen frühzeitig einen alternativen Rückkehrweg.