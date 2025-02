Schulden: Mehr auf dem P-Konto durch FiFo-Prinzip

Lesedauer 4 Minuten

Ein sogenanntes P-Konto (Pfändungsschutzkonto) sichert Menschen, die von einer Kontopfändung bedroht oder bereits betroffen sind, einen bestimmten monatlichen Grundfreibetrag.

Solange keine Pfändung auf dem Konto vorliegt, ändert sich für die Kontoinhaberin oder den Kontoinhaber in der Praxis wenig: Es bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich Verfügungen. Erst mit dem Eintritt einer Pfändung greift eine Begrenzung auf den monatlichen Freibetrag, der vom Gesetzgeber vorgegeben ist.

Das FiFo-Prinzip („First in – First out“) wird wichtig, sobald eine Pfändung aktiv ist. Jede Verfügung – sei es das Abheben von Bargeld oder das Begleichen von Rechnungen per Überweisung – wird immer mit dem ältesten noch vorhandenen Guthaben verrechnet.

Diese Abfolge kann später zu Problemen führen, wenn nicht sorgfältig geplant wird, wann und wie viel Geld vom Konto abgehoben oder überwiesen werden soll. Das Guthaben wird nämlich fortlaufend „ausgetauscht“ und übrig bleibende Summen können nur unter gewissen Bedingungen in den nächsten Monat übertragen werden.

Wie wird der monatliche Freibetrag richtig genutzt?

Wer von einer Kontopfändung betroffen ist, muss genau im Blick behalten, welche Zahlungen bereits vom Konto abgingen. Entscheidend ist, dass im laufenden Monat nur bis zur Höhe des geschützten Betrags verfügt werden darf.

Wer beispielsweise regelmäßige Lastschriften, Miete, Strom oder Versicherungen zahlt, muss den Überblick behalten, wie viel vom Freibetrag bereits verwendet wurde. Mitunter werden Einkommen zum Monatsende gutgeschrieben. Darunter fallen häufig Renten- oder Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld I oder II.

Diese Beträge stehen dann nicht nur für die letzten Tage eines Monats zur Verfügung, sondern werden in der Praxis meist erst im kommenden Kalendermonat verbraucht. Genau hier entsteht das Risiko, dass die Summe über den geschützten Betrag hinausgeht, wenn nicht klar getrennt wird, was eigentlich noch aus dem Vormonat stammt.

Damit kein Missverständnis bei der Übernahme von Guthaben in den Folgemonat entsteht, gibt es die dreimonatige Ansparmöglichkeit. Theoretisch lässt sich damit ein kleiner Puffer schaffen, falls unvorhergesehene Ausgaben auftreten.

Allerdings setzt dies eine gute Planung voraus. Wer am Ende eines Monats den Freibetrag nicht voll ausschöpft, könnte einen Teil in den nächsten Monat übertragen. Doch Vorsicht: Wird versehentlich mehr Geld „angespart“, als es der Pfändungsfreibetrag zulässt, kann es passieren, dass der übersteigende Betrag an den Gläubiger fließt.

Warum sollte man am Monatsende Geld abheben oder nutzen?

Viele Inhaberinnen und Inhaber eines P-Kontos entscheiden sich, den Freibetrag weitgehend auszuschöpfen und gegebenenfalls am Monatsende noch einmal Geld abzuheben.

Auf diese Weise vermeiden sie das Risiko, dass Guthaben in den nächsten Monat übergeht und versehentlich von der Bank als pfändbarer Betrag angesehen wird.

“Wer sich für eine bewusste Ansparmöglichkeit entscheidet, sollte ganz genau berechnen, wie viel im kommenden Monat gebraucht wird und welchen Restbetrag man guten Gewissens stehen lassen kann”, warnt der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt von “Gegen-Hartz.de”

“Die Praxis zeigt, dass eine Fehleinschätzung oft gravierende Folgen hat. Wer zu große Teile des Freibetrags in den Folgemonat überträgt, läuft Gefahr, dass gerade diese angesparten Beträge später als pfändbar gelten”, sagt Anhalt.

“Eine Rückstellung ist dann nicht mehr möglich, weil das „First in – First out“-Prinzip zwingend zur Anwendung kommt und das Geld unter Umständen an den Gläubiger weitergeleitet wird.”

Wie sollten Bargeldeinzahlungen vermieden werden und warum?

Im Alltag tritt gelegentlich die Situation auf, dass man bereits abgehobenes Bargeld wieder auf das eigene Konto einzahlen möchte. Bei einem P-Konto ist dies besonders heikel, weil jeder Geldeingang neu gezählt wird.

Das kann zu unerwünschten Verschiebungen im geschützten Betrag führen. Das Konto „sieht“ bei der Gutschrift nicht, dass das Geld ursprünglich bereits vom P-Konto abgehoben wurde. Damit erhöht sich formal die Gesamtsumme, die in diesem Monat eingegangen ist, wodurch der Freibetrag schneller ausgeschöpft wird.

“Wer Bargeld abhebt, sollte sich also gut überlegen, ob er es kurz darauf erneut einzahlen muss oder ob sich andere Lösungen finden lassen. Ein bewusster Umgang mit dem Guthaben ist hier die sicherste Strategie”, so Anhalt.

P-Kontobescheinigung bei höheren Geldeingängen

Immer wieder kommt es vor, dass in einem Monat plötzlich mehr als der geschützte Betrag auf dem P-Konto eingeht. Das kann beispielsweise durch Nachzahlungen von Sozialleistungen oder Steuerrückerstattungen geschehen.

“In diesen Fällen ist es ratsam, bereits in dem Monat, in dem der zusätzliche Geldeingang verbucht wird, eine Prüfung hinsichtlich einer Erhöhung des Freibetrags vornehmen zu lassen. Mithilfe einer P-Kontobescheinigung können bestimmte Zahlungseingänge, die gesetzlich besonders geschützt sind, von der Pfändung ausgenommen werden”, rät der Sozialrechtsexperte.

Wer zu spät handelt, muss damit rechnen, dass nach Ablauf einiger Monate die überschüssige Summe an den Gläubiger fließt.

“Sind Gelder erst einmal abgeführt, lässt sich diese Entscheidung kaum mehr rückgängig machen. Der rechtzeitige Gang zu einer geeigneten Stelle – etwa einer Schuldnerberatungsstelle, einem Rechtsanwalt oder direkt zum zuständigen Vollstreckungsgericht – kann verhindern, dass geschütztes Einkommen unabsichtlich gepfändet wird.”

Worauf sollten also Betroffene abschließend besonders achten?

Ein P-Konto ist eine wertvolle Hilfe, um trotz Pfändung den finanziellen Alltag bestreiten zu können. Trotzdem kommt es oft zu Unklarheiten, weil beispielsweise das Einkommen an einem anderen Stichtag eingeht, als es der monatliche Schutzzeitraum vorsieht.

Wer sein Konto im Blick behält und sorgfältig plant, hat große Vorteile. Das FiFo-Prinzip verlangt, dass bei jeder Verfügung geprüft wird, welches Guthaben gerade verwendet wird.

Hier zahlt es sich aus, am Monatsende gezielt den Freibetrag auszuschöpfen und zu vermeiden, ungewollt in den Folgemonat zu hohe Summen zu übertragen.

Beim Thema Ansparmöglichkeiten sollten Betroffene äußerst vorsichtig sein. Zwar existiert die Option, Geld über maximal drei Monate hinweg „anzusparen“, doch je komplizierter das Guthaben hin- und hergeschoben wird, desto größer ist das Fehlerrisiko.

Wer unsicher ist, ob eine P-Kontobescheinigung Sinn ergibt oder ob rechtliche Schritte notwendig sind, sollte sich fachkundig beraten lassen. So bleibt gewährleistet, dass mit dem P-Konto weiterhin der Lebensunterhalt gesichert bleibt und keine vermeidbaren Verluste durch Pfändungen entstehen.