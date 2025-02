Rentenzahltag: Rente für Februar kann erst März überwiesen sein

Lesedauer 2 Minuten

Seit der Neuregelung 2004 wird die Rente nachschüssig ausgezahlt, und das heißt: Am letzten Bankarbeitstag des Monats, für den die jeweilige Rente bestimmt ist. Die Rente für den Monat Februar überweist das Kreditinstitut also am Ende des Februars.

Was bedeutet Bankarbeitstag?

Wenn die Rente Ende des Monats überwiesen wird, dann kann dies logisch nur der letzte Tag des Monats sein, an dem Bankangestellte arbeiten. Das ist gewöhnlich von Montag bis Freitag der Fall, wenn keiner dieser Tage ein Feiertag ist.

Samstag, Sonntag und Feiertage sind keine Bankarbeitstage, und dann erfolgen auch keine Rentenüberweisungen.

Der 28. Februar ist ein Freitag

2025 liegt der 28. Februar als letzter Tag des Monats auf einem Freitag. Damit ist der letzte Bankarbeitstag des Monats diesmal auch der letzte Tag des Februars, und an diesem Tag überweist die Bank Ihre Rente.

Für welche Renten gilt dieser Stichtag?

Der 28. Februar ist Stichtag für alle gesetzlichen Renten, also für die Altersrente, die Erwerbsminderungsrente oder die Hinterbliebenenrente. Für private Renten gilt dieses Datum nicht.

Wenn Sie eine private Rente beziehen, dann ist der Zahltag vielmehr mit dem jeweiligen Rententräger vertraglich festgelegt.

Was ist mit den vorschüssigen Renten?

Wenn Ihre Rente noch unter die vorschüssige Zahlung vor 2004 fällt, dann endet sich nichts am Datum der Überweisung. Sie erhalten am 28. Februar dann aber nicht die Februarrente als nachschüssige Leistung, sondern die Zahlung für den März als Vorschussrente.

Die Bearbeitungszeit ist unterschiedlich

Die Rentenkasse zahlt automatisch. Die Bearbeitungszeit der Überweisung unterscheidet sich aber bei den jeweiligen Banken. Zwischen dem Geldeingang beim Kreditinstitut und dem tatsächlichen Erscheinen auf Ihrem Konto kann hausintern einige Zeit vergehen, bis zu einigen Stunden.

Es gibt bei Banken zwar einen Wertstellungstag, aber keine Wertstellungsuhrzeit. Der Tag hat 24 Stunden, und das Kreditinstitut ist nicht verpflichtet, Ihn innerhalb dieser Zeit zu einer bestimmten Stunde zur Verfügung zu stellen, sondern bis 23.59.

Es kann also sein, dass Sie am Zahltag Geld mit der Karte vom Automaten abheben wollen, und die Rentenzahlung noch nicht auf Ihrem Konto verbucht ist. In dieser Situation können Sie zum Schalter gehen, den Angestellten die Sache prüfen und sich von ihm das Geld aushändigen lassen.

Achtung: Es kann also sehr gut möglich sein, dass die Rente erst am Montag den 3. März auf dem Konto gutgeschrieben ist. Bei den meisten Rentnerinnen und Rentnern wird die Rente allerdings bereits am 28.02.2025 auf dem Konto gutgeschrieben sein.

Rentenzuschlag bei Erwerbsminderung

Auch die Erwerbsminderungsrente wird am letzten Tag des Monats ausgezahlt, an dem die Banken geöffnet sind. Das gilt aber nicht für den Rentenzuschlag bei einer Erwerbsminderungsrente.

Dieser Rentenzuschlag wird bis Dezember 2025 weiterhin getrennt von der Rente überwiesen. Sie erhalten ihn nicht am Ende des jeweiligen Monats. Der Zuschlag wird hingegen von Juli 2024 bis November 2025 jeweils zwischen dem zehnten und dem 20. Tag des entsprechenden Monats ausgezahlt.

Erst ab Dezember 2025 wird Ihnen dann Ihr individuell berechneter Zuschlag zusammen mit und als Teil Ihrer regulären Rente ausgezahlt. Ab dann erhalten Sie die gesamte Summe am letzten Bankarbeitstag des jeweiligen Monats.