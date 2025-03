Rente: So können Sie Ihre Rente im Jahr 2025 steigern

Lesedauer 2 Minuten

Die Höhe einer späteren Altersrente berechnet sich nach den sogenannten Rentenpunkten. Wie viele dieser Rentenpunkte Sie pro Jahr sammeln, das liegt an Ihrem Gehalt. 2025 steigt die Summe dessen, was Sie verdienen müssen, um einen Rentenpunkt zu erwerben, deutlich an.

Ein Rentenpunkt bei Durchschnittsgehalt

Bei den Rentenpunkten geht es um das Verhältnis ihres Gehalts zu den Gehältern aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Bekommen Sie jetzt genau so viel wie der Durchschnitt dieser Gehälter, dann erhalten Sie exakt einen Rentenpunkt.

Wenn Sie weniger verdienen, dann erhalten Sie den entsprechenden Bruchteil des Rentenpunktes. Wenn Sie also genau die Hälfte des Durchschnitts verdienen würden, dann wäre das ein halber Rentenpunkt.

Sollten Sie mehr verdienen, dann bekommen Sie entsprechend mehr Rentenpunkte. Doch dies gilt nicht durchgehend, denn bei der Rente gilt eine sogenannte Beitragsbemessungsgrenze, und diese liegt bei derzeit 8.050 Euro Bruttoeinkommen pro Monat.

Was Sie darüber hinaus verdienen, bleibt bei der Rente beitragsfrei. Entsprechend können Sie auch nur begrenzt Rentenpunkte erwerben, nämlich zwei Punkte pro Jahr, und damit gibt es auch eine maximale Rente.

2025 ist das Durchschnittsgehalt höher

Wie viel Geld Sie pro Jahr verdienen müssen, um einen Rentenpunkt zu erzielen, ändert sich also, weil sich auch der Durchschnittsverdienst ändert.

Da von 2024 bis 2025 im Schnitt die Löhne stiegen, müssen Sie also in diesem Jahr um einiges mehr verdienen als im letzten Jahr, um auf einen Rentenpunkt zu kommen.

Vergangenes Jahr reichten 45.358,00 Euro, um einen Rentenpunkt zu erwerben, doch 2025 sind es 50.493 Euro.

Die Rente wird also teurer. Für die gleichen Beiträge wie 2024 bekommen Sie nicht mehr einen vollen Rentenpunkt, sondern nur noch 0,89 Rentenpunkte.

Löhne steigen nicht gleichmäßig

Das ließe sich ohne Weiteres verdauen, wenn Ihr Lohn seit dem letzten Jahr auch gestiegen wäre. Aber dass der Durchschnittslohn steigt, bedeutet nicht, dass alle Löhne gleichmäßig steigen. Ist Ihr Lohn jetzt seit dem letzten Jahr nicht gestiegen, sondern gleich geblieben oder sogar gesunken, dann sieht die Erhöhung Ihrer späteren Rente durch Ihre Beiträge in diesem Jahr schlechter aus als im letzten.

Lesen Sie auch:

Wie viel bringt ein Rentenpunkt?

Für einen Rentenpunkt erhielten Sie 2024 eine Rente von 39,32 Euro pro Monat. In diesem Jahr ist der Rentenwert eines Rentenpunktes auf 40,79 Euro gestiegen.

Eine Standardrente, die jemand bekäme, der 45 Jahre lang jeweils einen Rentenpunkt erworben hat, läge damit bei 1.835, 55 Euro pro Monat, und das ist nicht gerade viel.

Viele erreichen die Standardrente nicht

Zeiten der Selbstständigkeit oder Erwerbslosigkeit, Umschulungen und Ausbildungen, Studien oder Praktika, Wechsel des Berufs und der Arbeitsstelle – es gibt sehr viele Gründe in der modernen Arbeitswelt, die dafür sorgen, dass immer weniger Beschäftigte diese 45 Jahre Versichertenzeit bei der Rentenkasse erfüllen.

Das Mindestsicherungsniveau

Zudem gilt noch bis zum 01.07.2025 die gesetzliche Haltelinie für das Rentenniveau. Gesetzlich gibt es ein Mindestsicherungsniveau, und das liegt bei 48 Prozent.

Die Rente darf also nicht weniger betragen als 48 Prozent des Gehalts des Rentners in der Zeit seiner Beschäftigung.