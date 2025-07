Rente: Rentenzuschlag mit seltenem Vorteil

Lesedauer 3 Minuten

Zum 1. Juli 2025 steigt der aktuelle Rentenwert bundesweit von 39,32 Euro auf 40,79 Euro. Aus der Rentenanpassungsformel ergibt sich damit ein Plus von 3,74 Prozent für rund 21 Millionen Leistungsbeziehende in Ost und West – ein weiterer Schritt, mit dem die gesetzliche Rente ihrer Bindung an die Lohnentwicklung folgt und die Kaufkraft vieler Ruheständler stärkt.

Brutto gegen Netto: Warum das Plus nicht bei allen gleich ankommt

Die Erhöhung wird grundsätzlich auf den Bruttobetrag der jeweiligen Rente aufgeschlagen.

Wer versicherungspflichtig in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung ist, spürt daher weniger als 3,74 Prozent auf dem Konto, weil die Beiträge parallel weiter abgezogen werden.

Hinzu kommt, dass die Pflegekassen in diesem Jahr einen um 0,2 Prozentpunkte höheren Beitragssatz rückwirkend abrechnen; im Auszahlungsmonat Juli werden die Beiträge deshalb doppelt fällig, bevor sie ab August wieder auf das reguläre Niveau sinken.

Der Rentenzuschlag: Eine seltene Sonderregelung

Besonders erfreulich ist die Anpassung für rund drei Millionen Rentnerinnen und Rentner, die den Rentenzuschlag nach § 307j SGB VI beziehen. Der Zuschlag wurde im Juli 2024 eingeführt, um Bestandsrentnern mit früheren Erwerbsminderungs-, Hinterbliebenen- oder Altersrenten einen Ausgleich von 4,5 bzw. 7,5 Prozent zu verschaffen.

Anders als die Haupt-Rente wird dieser Zuschlag nicht vom Bruttowert, sondern vom Zahlbetrag – also dem Nettobetrag nach allen Abzügen – berechnet und angepasst. Weil Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bereits abgezogen sind, kommt jede prozentuale Erhöhung vollständig bei den Berechtigten an.

Wer profitiert?

Anspruchsberechtigt sind Personen, deren Erwerbsminderungs- oder entsprechende Witwenrente zwischen 2001 und 2018 begonnen hat und die die Voraussetzungen des EM-Bestandsverbesserungs-Auszahlungsgesetzes erfüllen.

Der Zuschlag läuft weiter, wenn die Betroffenen inzwischen eine reguläre Altersrente beziehen; er entfällt nur, wenn etwa beim Übergang in eine neue Rentenart die gesetzlichen Bedingungen nicht mehr erfüllt sind.

So wirkt sich die Sonderregelung in der Praxis aus

Nehmen wir eine Rentnerin, deren Zahlbetrag für den Zuschlag seit Juli 2024 100 Euro beträgt. Mit der Rentenanpassung wächst dieser Betrag am 1. Juli 2025 direkt auf 103,74 Euro.

Es werden keine Sozialversicherungsbeiträge mehr einbehalten. Bei einer gleich hohen Haupt-Rente würde das Plus dagegen zunächst auf den Bruttowert aufgeschlagen; erst danach zögen Krankenkasse und Pflegekasse ihren Anteil ab – das Nettoplus läge spürbar darunter.

Getrennte Rentenbescheide, wichtige Fristen

Die Deutsche Rentenversicherung verschickt Anfang Juli zwei Schreiben: die übliche Rentenanpassungsmitteilung und zusätzlich einen Bescheid über die Anhebung des Rentenzuschlags.

Empfängerinnen und Empfänger sollten beide Dokumente sorgfältig vergleichen, denn entscheidend ist, dass die 3,74 Prozent exakt auf den Zuschlags-Zahlbetrag aus dem Vorjahr aufgeschlagen wurden. Weichen die Werte ab, kann binnen eines Monats nach Zustellung formloser Widerspruch eingelegt werden.

Befristung bis 30. November 2025

Die Zuschlagsbescheide sind zunächst bis zum 30. November 2025 befristet. Hintergrund ist das zweistufige Verfahren, mit dem die Rentenversicherung Änderungen des Zahlbetrags unabhängig von der Rentenanpassung vorerst nicht berücksichtigt. Nach Ablauf der Befristung erfolgt eine Neuberechnung. Betroffene sollten daher auch Ende 2025 prüfen, ob die Höhe des Zuschlags weiter stimmt.

Steuerliche Folgen nicht vergessen

Weil der steuerpflichtige Anteil der Rente mit jeder Anpassung steigt, rutschen nach Angaben des Bundesfinanzministeriums in diesem Jahr rund 73 000 Ruheständler erstmals über den Grundfreibetrag und müssen künftig eine Einkommensteuererklärung abgeben.

Das gilt unabhängig davon, ob sie den Rentenzuschlag erhalten oder nicht. Rechtzeitige Rücklagen oder eine Beratung bei Lohnsteuerhilfevereinen können böse Überraschungen vermeiden.

Fazit

Die Rentenerhöhung 2025 verbessert die Bezüge aller Ruheständler, doch nur die Empfänger des Rentenzuschlags genießen das volle Plus ohne Abzüge. Wer dazu gehört, sollte die gesonderte Mitteilung prüfen, die Widerspruchsfrist im Auge behalten und den Ausblick auf das Ende der Befristung Ende November 2025 nicht vergessen.

Wer nicht sicher ist, ob die Berechnung stimmt, kann sich kostenlos an die Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung wenden oder fachkundigen Rat bei Rentenberatern und Rechtsanwälten einholen.

Damit geht keiner der hart erarbeiteten Cent verloren – und der seltene Vorteil wird vollständig ausgenutzt.