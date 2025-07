Rente: Als deutscher Rentner in Ungarn steuerfrei leben?

Lesedauer 4 Minuten

Ungarn zählt mit seinen knapp zehn Millionen Einwohnern und einer Fläche, die etwas kleiner ist als Bayern, zu den überschaubaren, gut erschlossenen Binnenstaaten der Europäischen Union. Seit dem EU-Beitritt 2004 hat sich das Land wirtschaftlich stabilisiert und touristisch geöffnet.

Für Rentnerinnen und Rentner aus Deutschland locken vor allem die moderate Preislage, vergleichsweise geringe Kriminalität und ein kontinentales Klima mit warmen, langen Sommern und kühlen, meist trockenen Wintern.

Budapests Bäderkultur, barocke Kleinstädte wie Eger oder Sopron und die Weinregion Tokaj gehören längst zum festen Repertoire europäischer Städtereisender – für manche Seniorinnen und Senioren ist Ungarn jedoch mehr als Urlaubsziel: Es wird zum dauerhaften Wohnsitz.

Einreise, Aufenthalt und Meldewege

Die Einreise funktioniert wie in allen EU-Mitgliedstaaten mit Personalausweis oder Reisepass. Wer länger als drei Monate bleiben möchte, muss spätestens am 93. Tag bei der zuständigen Regionalstelle der Nationalen Generaldirektion für Fremdenpolizei eine Registrierungsbescheinigung beantragen.

Dazu verlangt die Behörde Nachweise über Kranken­versicherung und ausreichende finanzielle Mittel. Nach fünf durchgehend gemeldeten Jahren kann eine Daueraufenthaltskarte ausgestellt werden.

Für Deutsche, die bereits eine Rente beziehen, sind die formalen Hürden erfahrungsgemäß gering, weil sie das Kriterium der gesicherten Existenz im Regelfall erfüllen.

Lebenshaltungskosten – spürbar unter deutschem Niveau

Die Preisunterschiede zu Deutschland gehören zu den stärksten Argumenten für einen Wohnsitzwechsel. Laut dem Vergleichsportal Auswandern-Info benötigt man in Budapest Anfang 2025 gut 2.440 Euro, um einen Lebensstandard zu halten, für den in Berlin etwa 4.000 Euro veranschlagt werden müssen.

Die ungarische Statistikbehörde und mehrere Beobachter bestätigen einen Abstand von rund 40 bis 50 Prozent beim allgemeinen Preisniveau. Besonders spürbar sind die Unterschiede bei Grundnahrungsmitteln, Nahverkehrsabos und Handwerksdienstleistungen.

Wohnen und Immobilien

Wer mieten möchte, findet in der Hauptstadt noch immer Einzimmerwohnungen ab umgerechnet 350 Euro Monats­kaltmiete, in Landstädten teils deutlich darunter.

Der Kaufmarkt ist, gemessen an deutschen Ballungsräumen, moderat: Der mittlere Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen lag im Frühjahr 2025 in Budapest bei rund 1,78 Millionen Forint – gut 4.600 Euro.

Selbst am touristisch beliebten Balaton berichten Auswanderer von freistehenden Häusern für unter 100.000 Euro, wenn Sanierungsbereitschaft vorhanden ist.

Steuern: Was wirklich steuerfrei ist – und was nicht

Ungarn erhebt auf fast alle Einkünfte eine lineare Einkommensteuer von 15 Prozent. Für Altersbezüge gilt jedoch eine Sonderstellung: Staatliche Renten und Renten aus von Doppelbesteuerungsabkommen erfassten Quellen sind ausdrücklich steuerfrei.

Wer also ausschließlich die gesetzliche deutsche Rente bezieht, zahlt in Ungarn keine Einkommensteuer.

Völlige Steuerfreiheit bedeutet das dennoch nicht zwangsläufig. Deutschland behält für Auslandsrentner das Besteuerungsrecht und behandelt sie als „beschränkt steuerpflichtig“.

Damit entfällt der Grundfreibetrag; der steuer­pflichtige Rentenanteil wird vom ersten Euro an veranlagt. Rentnerinnen und Rentner mit niedrigen Bezügen treffen diese Abzüge kaum, mittlere und höhere Renten jedoch schon.

Zusätzliche Einkünfte in Ungarn – etwa aus Vermietung – unterliegen der

dortigen Flat Tax von 15 Prozent, können aber im deutschen Bescheid angerechnet werden, sofern man den Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht stellt.

Das seit 2011 geltende Doppelbesteuerungsabkommen zwischen beiden Staaten verhindert, dass dieselbe Einkunft doppelt belastet wird, lässt Deutschland bei Sozialversicherungsrenten aber den Vorrang.

Umsatzsteuer und Kaufkraft

Die Mehrwertsteuer beträgt in Ungarn mit 27 Prozent europaweit den Höchstwert. Auf Grund­nahrungsmittel greift jedoch ein ermäßigter Satz von 18 Prozent, auf viele Medikamente, Bücher und Zeitungen nur fünf Prozent.

Wegen der anhaltend starken Kaufkraft des Euro – im Frühjahr 2025 bewegte sich der Wechselkurs stabil bei rund 390 Forint – bleibt der Endpreis für viele Produkte dennoch unter deutschem Niveau.

Krankenversicherung und Gesundheitsversorgung

Wer eine deutsche gesetzliche Rente bezieht, kann seine heimische Krankenkasse behalten. Voraussetzung ist das Formular S1, das bei der eigenen Kasse angefordert und in Ungarn registriert wird. Die ungarische Gesundheitskasse OEP übernimmt dann die Sachleistungen, während die Beiträge weiter nach Deutschland fließen.

Private Vollversicherungen existieren im ungarischen System nicht; Zusatzpolicen für komfortablere Privatkliniken sind jedoch erhältlich. Auswanderer berichten, dass Routine­versorgung solide, hochspezialisierte Eingriffe aber mitunter besser im Heimatland durchzuführen seien.

Sprache, Kultur und Integration

Ungarisch gilt als eine der komplexesten finno-ugrischen Sprachen Europas und ist mit dem Deutschen kaum verwandt. Rund 30 Prozent der Bevölkerung – in Budapest deutlich mehr – sprechen allerdings Deutsch oder Englisch. Wer dennoch die Grundzüge der Landessprache erwirbt, tut sich im Alltag leichter und signalisiert Integrationsbereitschaft.

Deutschstämmige Minderheiten in Westungarn und die wachsende Expat-Szene in der Hauptstadt erleichtern den Einstieg zusätzlich.

Beliebte Regionen für Rentner aus Deutschland in Ungarn

Deutschsprachige Rentnerinnen und Rentner zieht es vor allem in drei Gebiete: das urbane Umfeld Budapests mit seinem breiten Kultur- und Gesundheitsangebot, den Balaton mit mildem Mikroklima und entspannter Seenlandschaft sowie die günstigen Weinregionen im Westen, etwa Pannonhalma oder Szekszárd.

Ländliche Dörfer in der Tiefebene wiederum punkten mit niedrigen Immobilien­preisen, verlangen aber höhere Selbstständigkeit, weil Infrastruktur und englischsprachige Ärzte dünn gesät sind.

Sicherheit und Infrastruktur

Ungarn weist laut Innenministerium seit Jahren eine der niedrigsten Gewaltkriminalitäts­raten in Mittel­europa auf. Das Autobahnnetz ist konzentrisch auf Budapest ausgerichtet und wurde bis 2024 auf mehr als 1.800 Kilometer ausgebaut; Fernbusse und ein dichtes Intercity-Schienennetz verbinden die Provinz verlässlich mit der Hauptstadt.

Wer häufiger nach Deutschland pendelt, erreicht München mit dem Nachtzug in gut zehn Stunden oder per Non-stop-Flug in 75 Minuten.

Herausforderungen und Grenzen

Trotz aller Vorteile ist Ungarn kein Paradies ohne Schattenseiten. Die medizinische Ausstattung ländlicher Krankenhäuser gilt als verbesserungswürdig, die Sprache bleibt eine Hürde, und die Inflation lag 2022/23 über dem EU-Durchschnitt, was vor allem Energiekosten verteuert hat.

Außerdem entfällt bei Aufgabe des Wohnsitzes in Deutschland der dortige Freibetrag; wer allein auf die Doppelbesteuerungsfreiheit vertraut, riskiert Nachzahlungen.

Ein realistisches Fazit

Ungarn ermöglicht es deutschen Rentnerinnen und Rentnern, mit begrenzten Mitteln einen komfortablen Ruhestand zu führen – steuerlich begünstigt, aber nicht völlig steuerfrei.

Wer seine Entscheidung gut vorbereitet, mehrere Monate Probe wohnt, das S1-Formular organisiert, die sprachlichen Grundlagen legt und sich mit dem deutschen Finanzamt abstimmt, findet an Donau, Theiß oder Balaton ein lebenswertes Umfeld, das Kultur­schätze, Thermalquellen und erschwingliche Lebenshaltung vereint.

Ob Budapest-Loft mit Opern-Abo oder kleines Weingut am See: Der Ruhestand in Ungarn hat viele Gesichter – entscheidend ist, das eigene im Vorfeld so scharf wie möglich zu zeichnen.