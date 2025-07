Rente ohne Abschlag nehmen und weiterarbeiten – sonst 24 Rentenmonate Verlust

Lesedauer 3 Minuten

Wer heute die “magische Marke” von 45 Versicherungsjahren knackt, darf zwei Jahre vor dem regulären Rentenalter abschlagsfrei in den Ruhestand.

Die „Altersrente für besonders langjährig Versicherte“ gilt als Privileg – doch viele, die körperlich fit bleiben oder ihre Arbeit schlicht lieben, möchten gar nicht aufhören.

Genau hier lauert eine kaum bekannte Kostenfalle: Wird die abschlagsfreie Rente nicht aktiv beantragt, gehen bis zu 24 Monatszahlungen unwiederbringlich verloren.

Die 45-Jahre-Regel

Der Gesetzgeber honoriert extrem lange Erwerbsbiografien, indem er einen vorgezogenen Rentenbeginn ohne dauerhafte Kürzungen erlaubt. Maßgeblich sind 45 Jahre mit Pflichtbeiträgen oder deren Äquivalenten – dazu zählen etwa Zeiten der Kindererziehung, des Wehrdienstes oder der Pflege naher Angehöriger.

Wer die Bedingung erfüllt, darf exakt 24 Monate vor seiner persönlichen Regelaltersgrenze abschlagsfrei in Rente gehen. Bei Jahrgängen, für die 67 Jahre gelten, ist das der 65. Geburtstag.

Weiterarbeiten und Rente beziehen – eine Rechnung, die aufgeht

Die entscheidende Frage lautet: Warum sollte man die Rente beantragen, obwohl man weiterverdient? Die Antwort ist rein rechnerisch. Wird der Rentenantrag aufgeschoben, summieren sich in zwei Jahren ungenutzte Ansprüche schnell auf fünfstellige Beträge.

Anders als bei klassischen Abschlägen gibt es keine spätere Kompensation. Gleichzeitig erlaubt die Rechtslage seit 2023 einen unbegrenzten Hinzuverdienst auch bei vorgezogenen Altersrenten. Das Beschäftigungseinkommen wird weder auf die Rente angerechnet noch begrenzt – es unterliegt lediglich Steuern und den üblichen Sozialabgaben. Damit fließen zwei vollwertige Einkommensströme zusammen.

Ein zusätzlicher Pluspunkt: Wer nach dem Erreichen der persönlichen Regelaltersgrenze noch erwerbstätig bleibt, erhält für jeden hinausgeschobenen Rentenmonat einen Zuschlag von 0,5 Prozent.

Ein ganzes Jahr Arbeit nach 67 erhöht die lebenslange Rente somit um sechs Prozent – auf Basis des bereits höheren Anfangsniveaus.

Teilrente statt Vollrente: doppelter Schutzschirm

Wird die abschlagsfreie Rente als fast vollständige Teilrente – juristisch reichen 99,99 Prozent – beantragt, bleibt der Anspruch auf wichtiges Lohnersatzgeld erhalten. Kommt es nach Beginn der Teilrente zu Arbeitslosigkeit, sind bis zu drei Monate Arbeitslosengeld I möglich.

Auch beim Krankengeld greift der Schutz: Nach sechs Wochen Entgeltfortzahlung springt die Krankenkasse ein, obwohl bereits eine Altersrente fließt.

Beide Leistungen entfallen bei einer sofortigen Vollrente. Der minimale Verzicht auf ein paar Cent Rente pro Monat ist daher eine Art Versicherungsprämie gegen existenzielle Risiken.

Und was ist mit der Betriebsrente?

Viele langjährige Beschäftigte erwarten zusätzlich eine Werks- oder Pensionskassenzahlung. Hier kann der genaue Rentenbeginn über Fälligkeit, Förderquoten oder Versorgungsabschläge entscheiden.

Wer beabsichtigt, weiterzuarbeiten, sollte die Satzung oder den Pensionsvertrag prüfen (lassen), bevor er den Rentenantrag stellt. In manchen Modellen löst schon die Beantragung der gesetzlichen Rente automatisch den Start der Betriebsrente aus.

Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Folgen

Rente und Arbeitslohn addieren sich zum zu versteuernden Einkommen. Während neue Rentenjahrgänge zu 100 Prozent steuerpflichtig sind, greift für den Lohn die reguläre Lohnsteuer.

Der Progressionseffekt lässt sich durch gezielte Vorsorgeaufwendungen oder einen Lohnsteuer-Freibetrag mildern. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge fallen sowohl auf den Arbeitsverdienst als auch – mit ermäßigtem Beitragssatz – auf die Rente an.

Wer bereits in der Krankenversicherung der Rentner versichert ist, bleibt beitragspflichtig; angestellte Weiterarbeiter entrichten parallel den Arbeitnehmeranteil aus dem Lohn.

Ein Rechenbeispiel aus der Praxis

Eine 1960 geborene Meisterin erreicht im Mai 2025 das 65. Lebensjahr und erfüllt die 45-Jahre-Wartezeit. Ihre Bruttorente beträgt 1 700 Euro. Würde sie keinen Antrag stellen und erst mit 67 in Rente gehen, gingen ihr 40 800 Euro (24 × 1 700 Euro) verloren.

Beantragt sie die Teilrente zu 99,99 Prozent und arbeitet zwei weitere Jahre mit einem Bruttolohn von 3 000 Euro, erzielt sie ein Gesamtbrutto von rund 4 700 Euro monatlich.

Nach 24 Monaten steigen ihre Entgeltpunkte dank weiterer Beitragszahlung nochmals, und ab 67 kommt zusätzlich der Verdienstzuschlag von sechs Prozent hinzu.

Fazit: Aktiv werden, statt 24 Monate weniger Rentenanspruch

Wer nach 45 Beitragsjahren noch Lust auf den Beruf hat, muss nicht zwischen Arbeit und Rente wählen – er kann beides kombinieren. Entscheidend ist, die abschlagsfreie Rente rechtzeitig zu beantragen und als nahezu volle Teilrente zu gestalten.

So fließen sofort die monatlichen Rentenzahlungen, während weitere Beitragsjahre das spätere Rentenniveau zusätzlich steigern. Das Ende der Hinzuverdienstgrenzen erleichtert diese Strategie erheblich.

Nur wer plant, sogar über die Regelaltersgrenze hinauszuarbeiten, sollte abwägen, ob er für den späteren Zuschlag auf zwei Jahreszahlungen verzichten will.

In jedem Fall gilt: Eine individuelle Beratung – besonders bei vorhandenen Betriebsrenten – schützt vor teuren Fehlentscheidungen. Wer alle Stellschrauben kennt, kann seinen Übergang in den Ruhestand flexibel gestalten und sich zugleich die Früchte einer langen Lebensarbeitszeit in vollem Umfang sichern.