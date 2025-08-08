Rente: Diese teure 35-Jahre-Falle sollte man vermeiden

Lesedauer 3 Minuten

Viele möchten vorzeitig aus dem Berufsleben aussteigen. Häufig fällt die Wahl auf die „Rente nach 35 Versicherungsjahren“. Sie ist früh verfügbar und scheint flexibel. Der Gedanke: jetzt starten, später in die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren wechseln.

Doch dieser Plan scheitert fast immer an einer klaren Rechtsregel: Sobald der erste Rentenbescheid bindend ist, blockiert er den Wechsel in eine andere Altersrente. Wer das übersieht, verzichtet unter Umständen dauerhaft auf mehrere Hundert Euro im Monat.

Bindungsfalle: Was nach der Bewilligung passiert

Nach der Bewilligung einer Altersrente ist ein Wechsel in eine andere Rentenart ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt unabhängig davon, ob Sie eine Vollrente oder Teilrente beziehen. Die Rentenversicherung behandelt den ersten wirksam gewordenen Bescheid als endgültige Festlegung auf eine Rentenart. Ein späteres „Upgrade“ in die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte ist daher nicht möglich.

Selbst wer die Rente nur für wenige Monate bezogen hat, ist an diese Entscheidung gebunden. Das macht die Wahl des Einstiegszeitpunkts so entscheidend.

35 Jahre: Früher raus, aber mit lebenslangen Abschlägen

Mit der Rente für langjährig Versicherte können Sie ab 63 in den Ruhestand, wenn Sie mindestens 35 Jahre Wartezeit erreichen. Jeder Monat vor Ihrer Regelaltersgrenze senkt die Rente um 0,3 Prozent – dauerhaft.

Beispiel: Jahrgang 1962 erreicht die Regelaltersgrenze mit 66 Jahren und acht Monaten. Starten Sie mit 63, beträgt der Abschlag 10,8 Prozent. Bei einer monatlichen Bruttorente von 1.500 Euro sind das rund 162 Euro weniger – jeden Monat und ein Leben lang.

Wer die 45 Jahre nur knapp verfehlt, zahlt durch den frühen Einstieg oft unnötig viel und verliert die Chance auf eine spätere Abschlagsfreiheit.

45 Jahre: Abschlagsfrei nur bei doppelter Erfüllung

Die Rente für besonders langjährig Versicherte gibt es maximal zwei Jahre vor der persönlichen Regelaltersgrenze und nur, wenn 45 anrechenbare Jahre vorliegen. Beide Bedingungen müssen erfüllt sein. Fehlt eine, bleibt nur die 35-Jahre-Rente mit Abschlägen.

Anrechenbar sind unter anderem Pflichtbeiträge aus Beschäftigung, Kindererziehungs- und Pflegezeiten sowie bestimmte freiwillige Beiträge. Nicht alle Lücken lassen sich kurzfristig schließen – darum ist eine rechtzeitige Kontenklärung entscheidend.

Teilrente: Gestaltungsspielraum mit Haken

Eine Teilrente kann helfen, weiter Pflichtbeiträge zu sammeln, um die 45 Jahre zu erreichen. Seit 2023 dürfen Sie dabei unbegrenzt hinzuverdienen. Das eröffnet neue Möglichkeiten: Sie können die Arbeitszeit reduzieren, das Einkommen durch die Teilrente ergänzen und trotzdem weitere Beitragsjahre sammeln.

Aber Achtung: Auch eine Teilrente ist eine Altersrente. Wird sie bewilligt, greift sofort die Bindungswirkung. Wer in der falschen Rentenart startet, schneidet sich den Weg zur abschlagsfreien 45-Jahre-Rente selbst ab.

Arbeitslosengeld kurz vor Rentenstart: Häufige Hürde

Zeiten mit Arbeitslosengeld I zählen grundsätzlich zu den 45 Jahren. Liegen sie jedoch in den letzten 24 Monaten vor Rentenbeginn, werden sie nicht berücksichtigt – es sei denn, die Arbeitslosigkeit ist durch Insolvenz oder eine vollständige Betriebsaufgabe entstanden.

Praxisbeispiel: Sie sind Jahrgang 1961, erreichen die Regelaltersgrenze mit 66 Jahren und sechs Monaten und planen die abschlagsfreie Rente mit 64 Jahren und sechs Monaten. Ihre letzten 10 Monate vor dem Start bestehen aus ALG-I-Bezug ohne Ausnahmegrund. Diese Monate fehlen für die 45 Jahre – und Sie landen ungewollt in der 35-Jahre-Rente mit Abschlägen.

Antrag richtig timen: Drei Monate entscheiden

Der Rentenbeginn lässt sich rückwirkend festlegen, wenn der Antrag spätestens drei Kalendermonate nach Erfüllung aller Voraussetzungen gestellt wird. Wer später beantragt, verschenkt Monate an Rentenzahlung.

Planen Sie den Antragstermin rückwärts:

Ermitteln Sie, ab wann die 45 Jahre vollständig erfüllt sind.

Prüfen Sie, ob das Mindestalter erreicht ist.

Stellen Sie den Antrag so, dass die Bewilligung erst nach Erreichen dieser Punkte erfolgt.

So vermeiden Sie, dass der erste Bescheid zu früh bindet.

Drei typische Fehlentscheidungen – und wie Sie sie vermeiden

Knapp vor 45 Jahren: Ihnen fehlen noch wenige Monate. Eine sofortige 35-Jahre-Rente setzt dauerhafte Abschläge fest. Besser: Weiterarbeiten oder Teilrente mit Pflichtbeiträgen bis zur 45-Marke.

ALG I im falschen Zeitfenster: ALG-I-Monate im 24-Monats-Fenster ohne Ausnahmegrund streichen Beitragszeiten. Start verschieben oder Minijob mit Pflichtbeiträgen einschieben.

Teilrente ohne Strategie: Wer blind startet, kann später nicht mehr wechseln. Vorab prüfen, ob die gewählte Rentenart langfristig passt.

Ihr Handlungsplan vor dem Antrag

Versicherungskonto klären, fehlende Zeiten ergänzen. Prüfen, ob Sie die 45 Jahre und das Mindestalter erreichen. ALG-I-Zeiten im 24-Monats-Fenster analysieren. Antragstermin so festlegen, dass er strategisch optimal liegt. Erst beantragen, wenn die Rentenart und der Zeitpunkt klar definiert sind.

Erst prüfen, dann entscheiden

Die Wahl der ersten Altersrente ist endgültig. Wer zu früh in die 35-Jahre-Rente geht, zahlt oft dauerhaft weniger und verliert den Zugang zur abschlagsfreien 45-Jahre-Rente. Mit kluger Planung – und ohne vorschnelle Antragstellung – sichern Sie sich die finanziell bessere Option.