Rente Jahrgang 1966: Diese Fristen solltest Du nicht verpassen

Lesedauer 3 Minuten

Sie sind 1966 geboren und planen den Ruhestand. Dann gilt für Sie: Die reguläre Altersrente beginnt mit 67 Jahren. Frühere Wege sind möglich. Sie kosten jedoch dauerhaft Geld oder erfordern lange Versicherungszeiten.

Regelaltersrente: 67 Jahre und mindestens fünf Jahre

Die Standardroute ist klar. Sie beziehen die Regelaltersrente mit 67 Jahren. Voraussetzung sind mindestens fünf Jahre an anrechenbaren Zeiten. Dazu zählen Beschäftigung, Kindererziehung und weitere Pflicht- oder freiwillige Beiträge. Wer diese Mindestzeit erfüllt, erhält die Rente ohne Abschläge. Der Beginn ist fest. Ein früherer Start über die Regelaltersrente ist nicht möglich.

Schwerbehinderung: Abschlagsfrei mit 65, vorzeitig ab 62

Mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 greifen besondere Regeln. Bei erfüllter Wartezeit von 35 Jahren starten Sie die Altersrente für schwerbehinderte Menschen abschlagsfrei mit 65. Ein vorgezogener Beginn ist ab 62 Jahren möglich.

Dann fallen Abschläge an. Jede Vorverlegung um einen Monat kostet 0,3 Prozent. Der maximale Abzug liegt bei 10,8 Prozent. Diese Kürzung bleibt lebenslang. Prüfen Sie die finanzielle Tragfähigkeit sorgfältig. Eine dauerhafte Minderung summiert sich über Jahrzehnte.

45 Jahre Versicherungszeit: Abschlagsfrei mit 65

Wer 45 Versicherungsjahre erreicht, nutzt die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Für den Jahrgang 1966 ist sie abschlagsfrei mit 65 möglich. Anrechenbar sind Beschäftigungszeiten, Zeiten der Kindererziehung, Pflege und weitere Pflichtbeiträge.

Achten Sie jedoch auf Arbeitslosigkeit kurz vor dem Rentenstart. Zeiten mit Arbeitslosengeld zählen in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn grundsätzlich nicht. Ausnahmen gelten bei Insolvenz oder vollständiger Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers.

Planen Sie daher Übergänge frühzeitig. So sichern Sie den abschlagsfreien Zugang.

35 Jahre Versicherungszeit: Früher Start mit Abschlägen

Mit 35 Jahren Versicherungszeit können Sie die Altersrente für langjährig Versicherte vor dem 67. Geburtstag beginnen. Für den Jahrgang 1966 ist ein Start ab 63 Jahren möglich. Diese Vorverlegung kostet dauerhaft Geld. Der Abschlag beträgt 0,3 Prozent pro Monat.

Vier Jahre früher entsprechen 48 Monaten. Das führt zu 14,4 Prozent weniger Rente. Die Kürzung bleibt für immer. Rechnen Sie die Lücke im Haushaltsplan durch. Berücksichtigen Sie auch steigende Lebenshaltungskosten.

Teilrente: Flexibler Übergang und Schutz im System

Eine Teilrente ist kein eigener Rententyp. Sie legen fest, welcher Anteil gezahlt wird. Möglich sind 10 Prozent bis 99,99 Prozent. Sie arbeiten weiter in einem versicherungspflichtigen Job. Seit 2023 gibt es für vorgezogene Altersrenten keine Hinzuverdienstgrenzen mehr.

Der Zuverdienst ist unbegrenzt. Beiträge aus der Beschäftigung erhöhen später die endgültige Rente. Der Übergang bleibt dadurch gleitend. Wichtig für die soziale Absicherung: Bei versicherungspflichtiger Beschäftigung besteht weiter Anspruch auf Krankengeld.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch Arbeitslosengeld für einen kurzen Zeitraum gezahlt werden. Eine Vollrente schließt diese Ansprüche in der Regel aus. Prüfen Sie deshalb, ob eine hohe Teilrente statt einer Vollrente sinnvoller ist. So bleibt Schutz erhalten und der Rentenanspruch wächst.

Was zu den Wartezeiten zählt: Kinder, Pflege, Beiträge

Zur Wartezeit zählen nicht nur klassische Arbeitsjahre. Kindererziehungszeiten sind relevant. Gleiches gilt für die Pflege naher Angehöriger mit gemeldeter Pflegezeit. Viele Versicherte erreichen damit die 35 oder 45 Jahre.

Freiwillige Beiträge helfen, Lücken zu schließen. Lassen Sie sich die anrechenbaren Zeiten schriftlich bestätigen. Korrigieren Sie fehlende Zeiten frühzeitig. Bewahren Sie Nachweise aus Beschäftigung, Pflege und Kindererziehung auf. Das beschleunigt die Klärung.

Arbeitslosigkeit kurz vor der Rente: Typische Falle

Arbeitslosigkeit in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn kann den abschlagsfreien Zugang nach 45 Jahren verhindern. Diese Zeiten zählen meist nicht mit. Es gibt Ausnahmen bei Insolvenz oder vollständiger Betriebsaufgabe.

Sichern Sie Belege, wenn Ihr Arbeitgeber schließt. Prüfen Sie Alternativen. Ein versicherungspflichtiger Minijob mit Aufstockung oder Pflegezeiten kann helfen, Lücken zu schließen. Warten Sie mit der Rentenantragstellung, bis die 45 Jahre gesichert sind. Eine falsche Reihenfolge kostet den Abschlagsvorteil.

Praxischeck: So gehen Sie vor

Fordern Sie eine aktuelle Rentenauskunft an. Prüfen Sie den ausgewiesenen Rentenbeginn und die bisher anerkannten Zeiten. Simulieren Sie Varianten: Vollrente mit 67, abschlagsfreie 45-Jahre-Rente mit 65, vorgezogene Schwerbehindertenrente oder Teilrente.

Rechnen Sie mit realistischen Ausgaben. Berücksichtigen Sie Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Achten Sie auf Steuern. Ein früher Start mit Abschlägen kann bei geringer Restlaufzeit im Job sinnvoll sein.

Eine Teilrente kann den Übergang abfedern und Ansprüche sichern. Entscheidend ist Ihr Haushaltsplan, nicht nur die Monatsrente.

Häufige Missverständnisse: Klarstellungen

Die „Rente mit 63“ ist kein Pauschalrecht für alle. Beim Jahrgang 1966 ist sie nur als vorgezogene Rente mit Abschlägen möglich. Eine schwere Behinderung eröffnet Sonderwege. Sie ersetzt jedoch nicht die Wartezeit.

Die Abschläge entfallen erst bei Erreichen der einschlägigen abschlagsfreien Altersgrenze. Unbegrenzter Zuverdienst gilt für vorgezogene Altersrenten. Bei Erwerbsminderungsrenten bestehen weiterhin Grenzen. Verwechseln Sie die Regelwerke nicht.