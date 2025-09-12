Rente 2026: Zwei Wege in die vorgezogene Altersrente

Lesedauer 4 Minuten

Rente in 2026: Was die Jahrgänge 1961 bis 1963 jetzt klären sollten

Wer 2026 in den Ruhestand starten möchte, sollte frühzeitig die eigenen Möglichkeiten prüfen.

Denn zwischen regulärer Altersrente, vorgezogenen Varianten und Besonderheiten bei Schwerbehinderung gibt es entscheidende Unterschiede, die spürbare finanzielle Folgen haben können.

Der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt ordnet die wichtigsten Schritte und Stellschrauben ein – von der Rentenauskunft über die Kontenklärung bis zu Krankenversicherung und Steuern.

Wer ist betroffen – und was bedeutet das reguläre Rentenalter?

Besonders im Blick stehen die Jahrgänge 1961, 1962 und 1963. Nicht jede und jeder aus diesen Jahrgängen erreicht 2026 bereits die Regelaltersgrenze. Für 1961 liegt sie bei 66 Jahren und sechs Monaten, für 1963 bei 66 Jahren und zehn Monaten.

Wer 2026 dennoch in Rente gehen will, blickt daher vor allem auf vorgezogene Altersrenten. Sie erlauben den früheren Ausstieg – teils ohne, teils nur mit Abschlägen.

Rentenauskunft statt Renteninformation: Warum dieses Dokument jetzt zählt

Die Renteninformation landet regelmäßig im Briefkasten, enthält aber nur grobe Projektionen. Für die konkrete Planung ist die Rentenauskunft maßgeblich. Sie weist erfüllte Wartezeiten, mögliche Rentenarten und Altersgrenzen aus und ist damit die Grundlage, um rechtssicher zu entscheiden.

Ab 55 versendet die Deutsche Rentenversicherung die Rentenauskunft turnusmäßig, aber nicht jährlich. Wer 2026 einen Start anpeilt, sollte aktiv eine aktuelle Rentenauskunft anfordern, um den eigenen Status verlässlich zu kennen.

Zwei Wege in die vorgezogene Altersrente

Für die meisten Versicherten kommen zwei Varianten in Betracht. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte setzt 45 Jahre Wartezeit voraus und ermöglicht den abschlagsfreien Ruhestand zwei Jahre vor der persönlichen Regelaltersgrenze.

Dagegen verlangt die Altersrente für langjährig Versicherte „nur“ 35 Jahre Wartezeit, lässt den Start bereits ab 63 zu, allerdings stets mit dauerhaften Abschlägen. Welche Route sinnvoller ist, hängt von der individuellen Erwerbsbiografie, den vorhandenen Wartezeiten und der Bereitschaft ab, Abschläge in Kauf zu nehmen.

Rechenbeispiel für den Jahrgang 1963

Wer 1963 geboren wurde, erreicht die reguläre Altersgrenze bei 66 Jahren und zehn Monaten.

Mit 45 Jahren Wartezeit ist ein abschlagsfreier Beginn zwei Jahre früher möglich, also mit 64 Jahren und zehn Monaten. Wer sich dagegen einen Rentenstart unmittelbar ab dem 63. Geburtstag wünscht – etwa bei Geburt im Februar 1963 zum 1. März 2026 –, muss mit Abschlägen rechnen. In diesem Beispiel beläuft sich der Abschlag auf 13,8 Prozent und wirkt dauerhaft auf die Monatsrente.

Schwerbehinderung: früher, flexibler, mit geringeren Abschlägen

Ein Grad der Behinderung von mindestens 50 eröffnet den Zugang zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Sie kombiniert zwei Vorteile. Erstens ist auch hier ein um zwei Jahre vorgezogener, abschlagsfreier Rentenbeginn möglich, analog zur 45-Jahre-Regelung.

Zweitens erlaubt diese Rentenart einen noch früheren Beginn mit Abschlägen – allerdings gemessen an einer günstigeren Bezugsgröße. Die Abschläge starten nicht erst an der Regelaltersgrenze, sondern an der Schwelle des abschlagsfreien Schwerbehinderten-Rentenbeginns.

Im Beispiel des Jahrgangs 1963 sinkt der Abschlag beim Start zum 1. März 2026 dadurch auf 6,6 Prozent. Wer gesundheitlich angeschlagen ist, sollte daher frühzeitig prüfen lassen, ob ein Schwerbehindertenausweis in Betracht kommt und welche Auswirkungen das auf den Zeitplan hat.

Kontenklärung: Lücken schließen, Wartezeiten sichern

Vor dem Antrag lohnt eine gründliche Kontenklärung bei der Rentenversicherung. In einem persönlichen Termin werden Beschäftigungszeiten, Kindererziehungszeiten, schulische Ausbildungen und Studienzeiten abgeglichen und fehlende Nachweise ergänzt.

Gerade ältere, nicht digital erfasste Abschnitte sollten anhand von Bescheinigungen und Zeugnissen belegt werden.

Für die Rentenhöhe zählen vor allem Beitragszeiten, während Studienzeiten zwar keine zusätzlichen Rentenpunkte bringen, bei der Wartezeit von 35 Jahren jedoch helfen können. Für die besonders strengen 45 Jahre werden sie hingegen nicht angerechnet.

Wer hier sauber dokumentiert, vermeidet vermeidbare Einbußen und hält sich die Option vorgezogener Rentenarten offen.

Krankenversicherung im Ruhestand: die KVdR und die Neun-Zehntel-Regel

Mit dem Rentenbeginn wechselt der Status in die Krankenversicherung der Rentner, kurz KVdR, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Die Beiträge auf die Rente werden geteilt, der Rentenversicherungsträger übernimmt den Anteil, der zuvor dem Arbeitgeber zufiel.

Problematisch kann die sogenannte Neun-Zehntel-Regel werden. Maßstab ist die zweite Hälfte des Erwerbslebens: Wer in diesem Zeitraum nicht zu mindestens neun Zehnteln gesetzlich krankenversichert war – etwa wegen längerer Phasen in der privaten Krankenversicherung oder Selbstständigkeit –, erfüllt die KVdR-Voraussetzungen nicht.

Die Folge ist eine freiwillige gesetzliche oder eine private Absicherung, die häufig teurer ausfällt.

Da es mitunter an wenigen Monaten scheitert, kann eine sorgfältige Prüfung mit der eigenen Krankenkasse helfen, den Rentenbeginn taktisch zu wählen oder vorher noch fehlende gesetzliche Versicherungsmonate zu erreichen.

Steuern auf die Rente 2026: Besteuerungsanteil und individuelle Belastung

Seit vielen Jahren gilt das Prinzip der nachgelagerten Besteuerung. Maßgeblich ist das Jahr des erstmaligen Rentenbezugs. Wer 2026 in Rente geht, versteuert 84 Prozent der gesetzlichen Altersrente; 16 Prozent bleiben als persönlicher Rentenfreibetrag lebenslang steuerfrei. Ob tatsächlich Einkommensteuer anfällt, hängt vom individuellen Gesamteinkommen und den jeweils gültigen Grundfreibeträgen ab.

Zusätzliche Einkünfte – etwa aus Vermietung – können die Steuerpflicht auslösen, selbst wenn die Rente allein unter der Schwelle läge. Wer unsicher ist, sollte vorab rechnen lassen und sich steuerlich beraten, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Antragstellung mit Vorlauf: drei bis vier Monate sind realistisch

Auch wenn die Unterlagen vollständig sind, benötigen Rentenanträge Bearbeitungszeit. Um Zahlungslücken zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Antrag nicht erst auf den letzten Drücker zu stellen.

Ein Vorlauf von mindestens drei Monaten ist üblich; vier Monate geben zusätzliche Sicherheit, damit der Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand finanziell reibungslos gelingt.

Fazit: Früh planen, gezielt steuern

Wer 2026 in Rente gehen will, profitiert von einer klaren Strategie. Eine aktuelle Rentenauskunft schafft Transparenz über Wartezeiten und passende Rentenarten.

Die Kontenklärung sichert lückenlose Zeiten und vermeidet unnötige Einbußen. Die Krankenversicherung muss mit Blick auf die Neun-Zehntel-Regel rechtzeitig geprüft werden. Steuerlich entscheidet das Einstiegsjahr über den Besteuerungsanteil; die individuelle Belastung richtet sich nach dem Gesamteinkommen.

Und für alle, die gesundheitlich eingeschränkt sind, kann die Anerkennung einer Schwerbehinderung zum entscheidenden Hebel werden, um früher und mit geringeren Abschlägen in den Ruhestand zu starten.