Rente 2025: Rentenerhöhung soll höher als letztes Jahr ausfallen

Lesedauer 2 Minuten

Der Rentenexperte Peter Knöppel vermutet, dass die Anpassung der Renten im Juli diesen Jahres deutlich mehr Erhöhung bringt als im letzten Jahr.

Höchster Anstieg der Reallöhne seit 2008

Wie kommt der Rechtsanwalt zu dieser Einschätzung? Er sagt: „Die Nominallöhne sind im Jahr 2024 gegenüber 2023 um 5,4 Prozent gestiegen. 2023 lag der Nominallohnanstieg noch bei 6 %. Die realen Löhne sind 2024 um 3,1 Prozent gestiegen, dass ist der höchste Anstieg seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2008. Die Zahlen deuten daraufhin, dass es im Jahr 2025 eine ordentliche Rentenanpassung zum 01.07.2025 geben kann.“

3,6 Prozent oder mehr?

Im Herbst 2024 schätzte die Deutsche Rentenversicherung die Erhöhung für 2025 mit rund 3,6 Prozent an. Im letzten Jahr lag die Erhöhung bei 4,57 Prozent, und diesen ersten Prognosen zufolge fiele sie in diesem Jahr deutlich niedriger aus.

Der Experte sieht es inzwischen allerdings als möglich an, dass die diesjährige Erhöhung sogar deutlich höher ausfällt als im letzten Jahr.

Tabelle Mögliche Rentenerhöhung 2025

Vorherige Rente (EUR) Neue Rente 2025 (EUR) 500 522.50 1000 1045.00 1500 1567.50 2000 2090.00 2500 2612.50 3000 3135.00 3500 3657.50 4000 4180.00 4500 4702.50 5000 5225.00

Anmerkung: Die Tabelle zeigt eine mögliche Rentenerhöhung für 2025 an. Hierfür wurde ein Erhöhungswert von 4,5 Prozent angenommen.

Was hat der Lohn mit der Rente zu tun?

Was haben jetzt aber die Reallöhne mit der Rente zu tun? Eine Menge, denn die Anpassung der Rente richtet sich nach der Entwicklung der Bruttolöhne. Kurz gesagt: Steigen die Löhne, dann wird auch die Rente erhöht.

Beiträge und Nachhaltigkeitsfaktor

Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Denn in die Rentenhöhe fließen auch Veränderungen des Beitragssatzes ein, sowie das Verhältnis von Beitragszahlern und Rentnern (der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor).

Wie sah 2024 die Entwicklung aus?

Im ersten Quartal des letzten Jahres stiegen die Reallöhne um 3,8 Prozent. Nominal lag der Lohnanstieg bei 6,4 Prozent, doch die Inflation sorgte auch für höhere Kosten. Im zweiten Quartal stieg der Reallohn dann um 3,1 Prozent und der Nominallohn um 5,4 Prozent. Im dritten Quartal erhöhte sich der Nominallohn noch einmal um 4,9 Prozent und real um 2,9 Prozent.

Die Löhne stiegen 2024 also deutlich und deshalb können wir auf jeden Fall wiederum mit einer Rentenerhöhung im Juli des Jahres rechnen. Die Löhne stiegen zwar auch in den drei Jahren vorher, doch 2024 wuchsen sie so stark wie seit 16 Jahren nicht mehr.

Die Gründe für den Anstieg sind nicht nur beschlossene Lohnsteigerungen, sondern auch ausgezahlte Inflationsausgleichsprämien und Einmalzahlungen.

Achten Sie auf die Steuerpflicht!

Eine Rentenerhöhung im Juli 2025 ist selbstredend erfreulich. Bedenken sollten Sie, gerade, wenn ihre Rente nicht allzu hoch ist, dass mehr Rente dazu kann, dass Sie für 2025 steuerpflichtig werden.

Das Finanzamt schickt Ihnen im Vorfeld keine Aufforderung, eine Steuererklärung abzugeben. Eine solche Aufforderung folgt erst, wenn die Abgabefrist vorbei ist.

Wann wissen Sie Bescheid?

Mitte März ungefähr verkündet die Bundesregierung gewöhnlich verbindlich, wie hoch die diesjährige Rentenanpassung sein wird. Die Bundestagswahl ist allerdings gerade erst gelaufen, und es dauert, bis sich eine neue Regierung gebildet hat.

Deswegen ist derzeit noch offen, wann die Verkündigung in diesem Jahr stattfindet.